"החודש הטוב מאז 2020": מה צפוי בשווקים לאחר אפריל המדהים?

הריבאונד בשוקי המניות היה, שוב, מהיר במיוחד. אחרי חודש מרץ "הכי גרוע מאז אוקטובר 2023" לחוסכים בישראל (בקופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה), בעקבות המלחמה באיראן, חודש אפריל הראה שוב עד כמה השווקים יודעים להתאושש במהירות.

בעקבות תשואות חזקות מאוד בשווקים, החודש הפך ל"טוב ביותר בתשואות מאז נובמבר 2020". המסלולים הכלליים של קופות הגמל צפויים להציג באפריל קפיצה של 4.2%, בעוד המסלולים המנייתיים צפויים לזנק ב־8.3%. כך על פי התחזית של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה. במרץ, נזכיר, נמחקה כעט כל התשואה החיובית של הרבעון הראשון בשני המסלולים.

ברקוביץ' מסביר כי ללא "הייסוף האגרסיבי של השקל (6.8%) שגרע 1.3% מהתשואות במסלולים הכלליים, אפריל היה החודש הטוב ביותר לקופות משנת 2010". רק מסלולי ההשקעה במדד ה־S&P 500 איכזבו שוב את החוסכים וסיפקו בו תשואות של 2.5% בלבד, בעקבות התחזקות השקל כאמור שירד מתחת ל־3 שקלים לדולר. מתחילת השנה מספקים מסלולים אלה ביצועים שליליים, על רקע זה.

כזכור, השווקים בארץ ובארה"ב זינקו באפריל ושוב כבשו שיאים חדשים. כך, מדד S&P 500 זינק ב־10.4%, הנאסד"ק ניתר ב־15.3%, ובשוק המניות של ת"א, שירד פחות במהלך מרץ, נרשמו גם כן עליות חדות יחסית - מדד ת"א 35 קפץ ב־6.7% ות"א 90 זינק ב־9.5%. מדובר בתשואות של שנה שלמה שנרשמו בחודש אחד בלבד.

הסטטיסטיקה אומרת: אל תמהרו למכור

ואחרי חודש כל כך חזק, עולה השאלה הבלתי נמנעת: מה הלאה? אמרה ידועה בשוק ההון גורסת שכדאי "למכור במאי וללכת" (Sell in May and go away), שכן החודשים מאי עד אוקטובר נחשבים היסטורית לחלשים בוול סטריט, עם תשואה חיובית ממוצעת של כ־2% בלבד בכל התקופה.

אבל מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, לא משוכנע בצדקת הגישה הזו. על פי בדיקה שלו, ב־20 השנה האחרונות, חודש מאי במדד S&P 500 הסתיים בעליות בשלושה רבעים מהמקרים, עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%. גם התקופה של מאי-אוקטובר הניבה בשנים הללו עליות של כ־2.5%. "חלש לא אומר תשואה שלילית", מזכיר שטרית, "ולא הייתי ממהר לתזמן את השוק ולמכור בגלל המשפט הזה".

לגבי החודש החולף, זה "הסתיים בעליות מאוד חדות של יותר מ־10% בוול סטריט, מה שרומז שהמומנטום חיובי ובמבט קדימה השוק השורי צפוי להימשך. לפחות לפי הסטטיסטיקה אפשר להיות אופטימיים".

הדברים הללו נתמכים גם בסטטיסטיקה של ריאן דטריק, אסטרטג השווקים הראשי של חברת Carson. על פי הנתונים שלו, מ־1950 ועד היום בכל פעם שה־S&P 500 עלה בחודש אחד ב־10% ומעלה, כפי שקרה כעת, ב־77% מהמקרים נרשמו עליות בשלושת החודשים שאחריו, כשבממוצע נרשמה עלייה של כמעט 5%. חצי שנה לאחר שנרשם חודש כזה נצפו עליות ב־85% מהמקרים, בשיעור ממוצע של 12%. שנה אחרי חודש חזק כזה נרשמה עלייה ממוצעת של 16.4%. כלומר מ־1950 ועד היום, ההיסטוריה מלמדת שמומנטום חיובי חזק נוטה להימשך, ולא להתהפך.

"עונת הדוחות הטובה זה שנים"

ג'פרי הירש, העורך הראשי של Stock Trader's Almanac, מעריך אף הוא כי השווקים ימשיכו לעלות. לדעתו, הגורם המרכזי שיקבע לאן השוק ילך בהמשך טמון בתוצאות מלחמת איראן. פתיחה מחדש של מצר הורמוז, כמו גם הסכם שלום עמיד יותר, עשויים להשרות אמון בקרב משקיעים. "אם נגיע לפתרון מתמשך יותר באשר למצב באיראן, אז השוק כנראה יעלה בין מאי לאוקטובר", ציין.

מנגד, ירון גבעולי, מנהל השקעות בכיר בפסטרנק שהם, מציג תמונה מורכבת יותר:

"שוקי האג"ח והמניות מספרים לנו היום שני סיפורים שונים לחלוטין", הוא אומר. בארה"ב שוק המניות מתמחר תרחיש של 'הכול בסדר' - נחיתה רכה של הכלכלה, אינפלציה שתיכנס בהדרגה ליעד, ראלי ה־AI שיתורגם לרווחיות בפועל ולא רק להשקעות הוניות, וצמיחה יפה בתוצאות החברות. במילים אחרות, הוא מתמחר תוצאה אופטימית מתמשכת בלי להתייחס יותר מדי למתיחות גיאו־פוליטית, סיכוני אינפלציה ושרשראות אספקה וכו’.

"שוק האג"ח, לעומת זאת, מספר סיפור אחר: הוא מתמחר אינפלציה מתמשכת לטווח ארוך, ריבית שנותרת גבוהה ופרמיית סיכון שעלתה משמעותית. בשבוע שעבר אמנם הפד (הבנק המרכזי האמריקאי) הותיר את הריבית ללא שינוי, אך למרות שרוב החברים בו עדיין לא מוכנים לכך כעת, נראה שהלחץ הוא לכיוון הידוק מוניטרי גובר (ההעלאות ריבית, נ"א). לאחר הודעת הריבית (ביום רביעי שעבר) שוק האג"ח החל לתמחר הסתברות של כ־30% להעלאת ריבית בשנת 2027. במקביל תשואת האג"ח ל־30 שנה בארה"ב חצתה לראשונה מאז יולי 2025 את רף ה־5%".

מה זה מאותת למשקיעים? לדברי גבעולי, "השאלה המרכזית בחודשים הקרובים אינה אם השוק יקר או זול, אלא איזה מהמגמות שראינו עד כה הן בעלות פוטנציאל להימשך ואילו הן רעשי רקע שיחלפו".

הוא מציין ש"עונת הדוחות הנוכחית בארה"ב היא הטובה ביותר זה שנים. שיעור הצמיחה השנתית של הרווח למניה במדד S&P 500 ברבעון הראשון עמד על כ־27% - הקצב הגבוה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2021, ושישי ברציפות של צמיחה דו־ספרתית. 84% מהחברות שדיווחו היכו את תחזיות הרווח, מעל הממוצע ההיסטורי של חמש ועשר שנים.

"מכפיל הרווח של המדד עומד על כ־21 - אומנם גבוה מהממוצע בשנים האחרונות אך סביר בהחלט לאור הצמיחה הנוכחית. בנוסף שיחות הוועידה של חברות הטכנולוגיה הגדולות כרגע לא מצביעות על סימני האטה בבינה המלאכותית, אלא להיפך, אנו רואים צמיחה מרשימה בפעילות הענן ובהשקעות הצפויות".

באשר לישראל, גבעולי מציין כי "המכפילים עלו משמעותית בשנים האחרונות. מדד המניות המקומי מכה את המדדים המרכזיים בעולם, וזה עוד לפני שהבאנו בחשבון את התחזקות השקל, עם זינוק של למעלה מ־120% בת"א 125 בשנתיים האחרונות. פערי התמחור בין ישראל לארה"ב הצטמצמו משמעותית, כך שהיום השוק הישראלי לא זול ביחס לאלטרנטיבות בעולם".

ובכל זאת גבעולי אופטימי ביחס לשוק המקומי, כשהוא מזכיר גורמים שתומכים בו "כמו זרימת כספים מסיבית מהגופים המוסדיים ומהציבור. ובנוסף תרחישי קצה אופטימיים שאם יתממשו השוק הישראלי צפוי ליהנות מסנטימנט חיובי מאוד, למשל שינוי במשטר האיראני או נורמליזציה עם מדינות ערב.

"לסיכום, בתקופה הנוכחית כשהמדדים בתמחור גבוה יחסית, החשיבות של פיזור תיק ההשקעות בין ישראל לחו"ל בחלק המנייתי עולה משמעותית".

אלטשולר שחם ממשיך לאבד כספים

ובזמן שאפריל היה חגיגה, מרץ כאמור היה אופרה אחרת לגמרי בשווקים, ובמיוחד בזירת ניהול הגמל. מנתוני ההעברות בגופים עולה כי בית ההשקעות אלטשולר שחם איבד במרץ 3.35 מיליארד שקל לטובת המתחרים, מה שהפך לחודש הגרוע ביותר שלו מאז דצמבר 2022, וגם החודש השני ברציפות שהוא מאבד מעל 3 מיליארד שקל. הסיבה היא החשיפה הגבוהה שלו לחו"ל, שגרמה לחסר משמעותי בתשואות, מצב שממנו אלטשולר שחם עדיין לא מצליח להתאושש כבר כמה שנים.

בשל כך, מי שחלש עד לפני שנים ספורות על שליש משוק הגמל כולו, וניהל יותר מ־200 מיליארד שקל בשיא, ירד להיקף נכסים מנוהלים של 114 מיליארד שקל, ולנתח שוק של 11.2% בלבד, כשהוא כבר רואה ממרחק את גבו של מיטב - הגוף הגדול בתעשיית הגמל, המנהל 140 מיליארד שקל.

מי שנושף כעת בעורפו של אלטשולר שחם הוא מור, עם יותר מ־107 מיליארד שקל נכסים מנוהלים, והפניקס במקום הרביעי עם יותר מ־102 מיליארד שקל. כך, אם המעברים החוצה מאלטשולר שחם יימשכו, הסיכוי שיאבד בחודשים הקרובים גם את המקום השני אינו תיאורטי. מתחילת השנה אלטשולר שחם כבר הספיק לאבד למתחרים כמעט 10 מיליארד שקל.

בנוסף, גם הגוף השני שבולט בחשיפה לחו"ל, בית ההשקעות ילין לפידות, בלט לרעה. בחודש מרץ רשם שיא שלילי חדש עבורו, עם אובדן של 1.65 מיליארד שקל למתחרים. מתחילת 2026 רושם ילין לפידות יציאת כספים בהיקף של 4.3 מיליארד שקל.

בצמרת טבלת ההעברות במרץ ניצב מיטב בפעם השלישית ברציפות, עם החודש החזק ביותר שלו אי פעם - גיוס חיובי מהמתחרים של 2.78 מיליארד שקל, השני בגובהו אי פעם בתעשייה לחודש בודד. בסיכום הרבעון הראשון, גייס מיטב 7.9 מיליארד שקל.

במקום השני חברת הביטוח הראל, שגייסה כמעט 1.2 מיליארד שקל, למרות היותה מהגופים החלשים בתשואות בשנים האחרונות בקרנות ההשתלמות. הפניקס, סיימה את מרץ עם גיוס של 986 מיליון שקל, ואת הרבעון כולו עם העברות חיוביות מהמתחרים של כמעט 3 מיליארד שקל, בדומה להראל.