גלובלי ושוקי עולם עם 15 אלף חיילים ו-100 מטוסים: טראמפ יוצא לקרב חדש מול איראן
מצר הורמוז

עם 15 אלף חיילים ו-100 מטוסים: טראמפ יוצא לקרב חדש מול איראן

הנשיא האמריקאי הודיע כי יפעל באופן אקטיבי לשחרורן של ספינות שנתקעו במצרי הורמוז. בפיקוד המרכז האמריקאי טענו כי למבצע יש מטרות רחבות יותר ותיארו כיצד הוא יתבע

שירות גלובס 06:19
מצר הורמוז / צילום: ap, Asghar Besharati
הנשיא דונלד טראמפ אמר אתמול בערב (שעון ישראל) כי ארה"ב תנסה "לשחרר" ספינות משא תקועות שנלכדו במצרי הורמוז מאז תחילת המלחמה עם איראן.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, כינה טראמפ את המאמץ "פרויקט החופש", והודיע כי הוא צפוי להתחיל ביום היום (ב'). הנשיא אמר כי המאמץ מתמקד אך ורק בהוצאת ספינות אזרחיות הנושאות דגלים של מדינות שאינן קשורות לסכסוך כדי שיוכלו "להמשיך בחופשיות ובכשירות בענייניהן".

"אמרתי לנציגיי להודיע ​​להם שנעשה כמיטב יכולתנו להוציא את ספינותיהם וצוותיהם בבטחה מהמצר", כתב טראמפ. "בכל המקרים, הם אמרו שלא יחזרו עד שהאזור יהפוך בטוח לשיט, וכל השאר".

״תנועת הספינות נועדה אך ורק לשחרר אנשים, חברות ומדינות שלא עשו שום דבר רע - הן קורבנות של הנסיבות", אמר טראמפ בפוסט. "זוהי מחווה הומניטרית״.

טראמפ לא סיפק פרטים כיצד ארה"ב תנסה לבצע מבצע כזה, כמו כן לא ברור אם איראן תאפשר לארה"ב לבצע את המבצע ללא התערבות ומתי המצר ייפתח מחדש למעבר סדיר.

יחד עם זאת, משרד ההגנה הפנה את CNBC לפוסט ברשתות החברתיות של פיקוד המרכז של ארה"ב שפירט את המבצע והציג מטרה רחבה יותר: "להחזיר את חופש השיט לשיט מסחרי דרך מצר הורמוז".

"המשימה, בהנחיית הנשיא, תתמוך בספינות סוחר המבקשות לעבור בחופשיות דרך מסדרון הסחר הבינלאומי החיוני", נכתב בפוסט. "רבע מסחר הנפט העולמי בים וכמויות משמעותיות של מוצרי דלק ודשנים מועברים דרך המצר".

פיקוד המרכז האמריקאי מסר כי הכוחות המעורבים במבצע יכללו משחתות טילים מונחים, למעלה מ-100 כלי טיס יבשתיים וימיים, פלטפורמות בלתי מאוישות רב-תחומיות ו-15 אלף חיילים.