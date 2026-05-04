אלקטריק דיל גרמה ללקוחות לרכוש מוצרים יקרים יותר ותקבל קנס

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה היום (ב') על כוונתה להטיל עיצום כספי של כ-1.29 מיליון שקל על חברת או.אנ.תי אלקטרוניקס, המפעילה את אתרי "אלקטריק דיל" ו"מחסני יוקרה", לאחר שלטענתה נחשף דפוס פעולה חוזר שפגע בצרכנים בעסקאות מכר מרחוק.

לפי ממצאי החקירה, המנגנון חזר על עצמו בעשרות מקרים: לקוחות הזמינו מוצר דרך האתר, אך לאחר הרכישה עודכנו כי הוא לא זמין במלאי - והוצעה להם במקומו חלופה יקרה יותר. מי שסירב להצעה, והתעקש לבטל את העסקה, נדרש לשלם דמי ביטול גבוהים מהמותר בחוק, לעיתים בשיעור קבוע של 10% מהעסקה.

מעבר לכך, ברשות מצביעים על שורה של הפרות נוספות בבית העסק, כמו אספקה שלא עמדה בלוחות הזמנים שהובטחו, אי-השבת כספים במועד לאחר ביטול - ולעיתים כלל לא - וכן הגבלות לא חוקיות על עצם אפשרות הביטול. כך למשל, לפי הממצאים, החברה סירבה לקבל בקשות ביטול טלפוניות או בעל פה, והפנתה את הלקוחות לשליחה במייל או דרך האתר בלבד.

עוד עלה בחקירה של הרשות כי החברה לא מסרה לצרכנים את מלוא פרטי הגילוי הנדרשים בעסקאות מכר מרחוק, לרבות פרטי זיהוי ותנאי העסקה, ואף הציגה מידע שעלול להטעות ביחס למוצר, למועד האספקה ולתנאי הביטול. ברשות מדגישים כי מדובר ביסוד סביר להפרות חוק הגנת הצרכן, וכי לחברה עומדת זכות טיעון בטרם תתקבל החלטה סופית לגבי הקנס.

הממונה על הרשות, תנ"צ בדימוס קובי זריהן, ציין כי הממצאים מצביעים על "דפוס התנהלות רחב הפוגע באמון הציבור", והבהיר כי האכיפה בתחום המכר מרחוק תימשך.

מהרשות להגנת הצרכן נמסר כי לאלקטריק דיל קיימת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן זכות טיעון וזאת בטרם תתקבל החלטה סופית בעניין, והיא זכאית להעלות טענות משפטיות ועובדתיות, הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו.