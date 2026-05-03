שופרסל מחליטה להוריד את חלק ממוצרי הלא-מפוקחים של תנובה מהמדפים, בתגובה להחלטת המחלבה להעלות את מחיר החמאה בקרוב ל-5%, וזאת קצת יותר משבועיים לפני חג השבועות, במהלכו ההוצאות למשק בית על מוצרי החלב מאמירות באופן משמעותי.

● וורן באפט לא מוצא מה לקנות וחושב שהשוק הפך לקזינו

● האיש שמוצא בעלי קרקעות שלא יודעים שהשטח שייך להם

נזכיר כי יתר המחלבות הגדולות שהעלו את מחירי המוצרים הלא-מפוקחים (טרה, שטראוס ומחלבות גד) התנו את העלייה במחיר למשק הסיטונאי לימים שאחרי חג השבועות.

שופרסל שחררה אמש (ש') הודעה שבה נכתב כי "בעקבות החלטת תנובה להעלות את מחירי מוצרי החלב לפני החג, ובעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת, וזאת באופן חד-צדדי וללא תיאום - למרות בקשתנו לדחות את המהלך - שופרסל אינה יכולה לאשר זאת.

"כתוצאה מהחלטה זו", נכתב עוד, "בחרה תנובה להפסיק לספק מוצרים שעליהם הוחלט על העלאת מחירים. שופרסל פועלת למענכם ובשבילכם, ובשלב זה מסירה מהמדפים את מוצרי פיראוס ויופלה פרי. אנו מצרים על המצב ומתנצלים על אי הנוחות, אך מאמינים כי יש לפעול מתוך אחריות לאומית ודאגה לצרכן".

לפני כשנה התרחש אירוע דומה שבו הוחלט בהנהלת רשת הסופרים למנוע את הפצת מוצרי תנובה במעדניות ובמחלקות הדגים, בניסיון לשפר את תנאי הסחר שקיבלה שופרסל מול המחלבה.

מתנובה נמסר בתגובה: "החברה לא מתייחסת ליחסיה המסחריים עם הלקוחות".