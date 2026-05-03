ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום תנובה העלתה מחירים. שופרסל בתגובה מורידה חלק ממוצריה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תנובה

תנובה הודיעה על העלאת מחירים. שופרסל בתגובה מורידה חלק ממוצריה

קצת יותר משבועיים לפני חג השבועות תנובה החליטה להעלות את מחיר החמאה בקרוב ל-5% • שופרסל בתגובה: "בשלב זה שופרסל מסירה מהמדפים את מוצרי פיראוס ויופלה פרי. אנו מצרים על המצב ומתנצלים על אי הנוחות, אך מאמינים כי יש לפעול מתוך אחריות לאומית ודאגה לצרכן"

נבו שפיר פורסם: 09:42 עודכן: 10:06
מוצרי תנובה בסופרמרקט / צילום: טלי בוגדנובסקי
מוצרי תנובה בסופרמרקט / צילום: טלי בוגדנובסקי

שופרסל מחליטה להוריד את חלק ממוצרי הלא-מפוקחים של תנובה מהמדפים, בתגובה להחלטת המחלבה להעלות את מחיר החמאה בקרוב ל-5%, וזאת קצת יותר משבועיים לפני חג השבועות, במהלכו ההוצאות למשק בית על מוצרי החלב מאמירות באופן משמעותי.

וורן באפט לא מוצא מה לקנות וחושב שהשוק הפך לקזינו
האיש שמוצא בעלי קרקעות שלא יודעים שהשטח שייך להם

נזכיר כי יתר המחלבות הגדולות שהעלו את מחירי המוצרים הלא-מפוקחים (טרה, שטראוס ומחלבות גד) התנו את העלייה במחיר למשק הסיטונאי לימים שאחרי חג השבועות.

שופרסל שחררה אמש (ש') הודעה שבה נכתב כי "בעקבות החלטת תנובה להעלות את מחירי מוצרי החלב לפני החג, ובעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת, וזאת באופן חד-צדדי וללא תיאום - למרות בקשתנו לדחות את המהלך - שופרסל אינה יכולה לאשר זאת.

"כתוצאה מהחלטה זו", נכתב עוד, "בחרה תנובה להפסיק לספק מוצרים שעליהם הוחלט על העלאת מחירים. שופרסל פועלת למענכם ובשבילכם, ובשלב זה מסירה מהמדפים את מוצרי פיראוס ויופלה פרי. אנו מצרים על המצב ומתנצלים על אי הנוחות, אך מאמינים כי יש לפעול מתוך אחריות לאומית ודאגה לצרכן".

לפני כשנה התרחש אירוע דומה שבו הוחלט בהנהלת רשת הסופרים למנוע את הפצת מוצרי תנובה במעדניות ובמחלקות הדגים, בניסיון לשפר את תנאי הסחר שקיבלה שופרסל מול המחלבה.

מתנובה נמסר בתגובה: "החברה לא מתייחסת ליחסיה המסחריים עם הלקוחות".