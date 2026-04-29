חברת התעופה ההונגרית וויזאייר נערכת לא רק להקמת בסיס בישראל אלא גם לפתיחת מועדון לקוחות, כמקובל בענף. בין חברות הפיננסים שאליהן פנתה החברה נמנית גם כאל - שלאחרונה נאלצה להיפרד ממועדון הנוסע המתמיד ופליי קארד של אל על, אשר עבר למתחרה ישראכרט וחתם עמה על הסכם לעשר שנים.

מועדון פליי קארד של אל על מוערך בשווי של 2.7 מיליארד שקל ואחראי לשליש מפעילותה של חברת התעופה הישראלית, כך שמדובר בנכס מהותי לחברה. עבור כאל היה זה אובדן משמעותי, ושיתוף-פעולה עם וויזאייר עשוי להוות תחליף במידה מסוימת.

בשנים האחרונות נחשבת חברת הלואו קוסט וויזאייר לשחקנית חזקה בשוק הישראלי, שנייה רק לאל על מבחינת תנועת הנוסעים בנתב"ג. לשם המחשה, בפברואר 2026 הייתה אל על אחראית לכ-38% מהנוסעים, ואילו וויזאייר הייתה אחראית ל-11.5%.

בנובמבר האחרון הגיע לישראל מנכ"ל וויזאייר, יוז'ף ואראדי, ונפגש עם שרת התחבורה מירי רגב. באותו מעמד הצהיר ואראדי כי התוכנית של החברה ההונגרית היא להקים בסיס (האב) בנתב"ג באפריל 2026 - הודעה שבאופן צפוי עוררה ביקורת מצד המתחרות הישראליות.

המערכה האיראנית שהחלה ב-28 בפברואר ("שאגת הארי") הובילה להפסקת הטיסות של וויזאייר לישראל, וכמובן עיכבה את התוכנית. נכון לעכשיו החברה אמורה לחזור לארץ ב-12 במאי, אך במשרד התחבורה מנסים להקדים את התאריך.

מכאל נמסר בתגובה: "כפי שפורסם בעבר, חברת וויזאייר פנתה למספר גופים פיננסיים בבקשה להגיש הצעות להקמת מועדון לקוחות. כאל הגישה הצעה, ולמיטב ידיעתה גם גופים נוספים. להבנת כאל, ההצעות נבחנות בשלב זה על-ידי וויזאייר".

מוויזאייר לא התקבלה תגובה.