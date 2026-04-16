כאל איבדה את השליטה במועדון הכי נחשק: כך היא מנסה למזער נזקים

בסוף מרץ האחרון הפתיעה אל על בהודעה כי חתמה עם ישראכרט על עסקת ענק לעשר שנים, שלפיה מועדון "הנוסע המתמיד" יעבור מחברת כאל לניהולה של ישראכרט. זאת, כחלק ממהלך אסטרטגי של יצחק תשובה לחיזוק הדומיננטיות הפיננסית של ישראכרט, שאותה רכש עם קבוצת דלק בניהולו של עידן ולס.

● קרב על מאות דירות: מדוע בוטלה צוואת ה"טייקונית"?

● העליון קבע: מחירן של תביעות סרק ייצוגיות יעלה

ההודעה הייתה מהלומה רצינית לכאל, לאור מערכת היחסים ההיסטורית בינה לאל על ול"נוסע המתמיד", שבמסגרתה הנפיקה את כרטיסי פליי קארד (Fly card), שהיו ה"בייבי שלה". השבוע, כאל יצאה לקרב משפטי בניסיון לשמור על מה שנותר לה ולמזער נזקים. יש מי שיגיד שהיא נרדמה בשמירה כשלא נתנה מלכתחילה הצעה טובה מספיק בשביל להמשיך את ההסכם. כך או כך, בסוף אותו קרב דחה בית המשפט את הבקשה לצו מניעה במעמד צד אחד, ושלח את הצדדים להמשיך בהליך הבוררות, תוך שמירה על מספר עקרונות.

איך הסיפור התחיל?

לפי ההסכם משנת 2018 בין כאל ל"נוסע המתמיד", שהיא חברה בת של אל על, כאל תנפיק ותתפעל כרטיסי אשראי לחברי מועדון הנוסע המתמיד. ההסכם נחתם במקור לעשר שנים, והיווה מנוע צמיחה אדיר עבור כאל: המועדון מהווה על פי הערכות כשליש מפעילותה, והיא מפעילה את רוב כרטיסי פליי קארד בשוק, המונים יותר מ-500 אלף.

הנוסע המתמיד, המנוהלת בידי משה מורגנשטרן, הודיעה ב-26.3.26 על מימוש האופציה ליציאה מוקדמת מההסכם, שלפיה תקופת ההתקשרות תסתיים בסוף 2026. המהלך הדרמטי הזה, שמעביר לידי ישראכרט את אחד ממועדוני הלקוחות החזקים בישראל, ששוויו נאמד בכ-2.7 מיליארד שקל, צפוי לשנות את מפת התחרות בשוק האשראי המקומי.

לטענת כאל, כאשר הודיעו לה על קיצור ההסכם, היא הבינה שהיא נדרשת לשינויים פנימיים אצלה, ולתקופת היערכות והסתגלות למהלך. הדבר נוגע גם להנפקת כרטיסי פליי קארד מסוג ברונזה, שבהם יש לה בלעדיות עד לתום החוזה, וגם להנפקת כרטיסי פליי קארד מסוג פרימיום, שבהם אין לה בלעדיות, אך בהתאם להוראות ההסכם היא מבקשת להמשיך להנפיקם עד לסיומו המוקדם של ההסכם, כך טענה.

לגישת כאל, לשם כך נועדו במקור הוראות ההסכם, מנגנונים ליציאה בטוחה מההתקשרות, כך שכאל לא תיפגע יתר על המידה מבחינה כלכלית, ובהם שורה של התחייבויות עד לתום תקופת ההתקשרות. כך, לגישת כאל, הפרת ההוראות ההסכמיות מצד אל על "תוך ניצול כוחה המונופוליסטי" וקביעת עובדות בשטח, כרוכה בנזק כלכלי בל ישוער לכאל ולדיינרס, החברה הבת שלה, "לרבות ריקון נכסיהן מכל תוכן".

מנגד, גורמים המעורים במשא ומתן סבורים כי צעדיה של כאל הם ניסיון למזער נזקים בכל דרך ואף מייחסים לה רצון לסכל את העסקה בין כאל לישראכרט. הטענה היא שכאל אינה מעוניינת רק שישמרו על הכללים עד לתום תקופת ההתקשרות, שכן אילו כך היה - היא הייתה מסתפקת בהתחייבותה במייל של אל על לא לגעת בברונזה ולהנפיק באמצעות חברה אחרת את כרטיס הפרימיום, בכפוף להוראות ההסכם. בית המשפט עצמו חזר על התחייבות אל על עצמה, מה שמעלה את התהיה מצד גורמים שונים שמא הפנייה של כאל מלכתחילה לבית המשפט היא צעד גדול הרבה יותר. בכאל כאמור דוחים את הטענות.

פליי קארד ברונזה דמי כרטיס: 19.9 שקל

יחס המרה: 1:5 לנקודות הנוסע המתמיד

הנפקה: בלעדית לכאל (עד סוף 2026)

עמלה בעסקאות מט"ח: 2.5% פליי קארד פרימיום דמי כרטיס: 38.9 שקל בחודש

יחס המרה: 1:4 לנקודות הנוסע המתמיד

הנפקה: חברות נוספות יכולות להנפיק תחת מגבלות

עמלה בעסקאות מט"ח: 1.8%

ממה חוששת כאל?

החשש העיקרי של כאל הוא שהנזק לא יסתכם רק מקיצור השותפות, אלא גם מתקופת הביניים עד לסיום ההתקשרות - שבה אם השחקנים לא יפעלו לפי הוראות ההסכם, היא עשויה לאבד עוד רבים מלקוחותיה שהיו איתה לאורך שנים. כאל טוענת שהטמיעה את הכרטיס בקרב אלפי לקוחות ובנתה מוניטין וקשר הדוק איתם, וכי מדובר "באחד ממועדוני הלקוחות הגדולים במשק בישראל, אשר העשיר את כיסן של אל על והנוסע המתמיד במאות מיליוני שקלים". מהצד השני ייתכן שאיבוד לקוחותיה הוא צעד בלתי נמנע כאשר ההתקשרות תופסק ואף גם בתקופת הביניים כאשר ישנו כרטיס שאינו בבלעדיות של כאל - וחברה אחרת יכולה להנפיק.

כאל חוששת מהדברים הבאים: שיונפקו כרטיסי פליי קארד שיש לכאל בלעדיות עליהם; שלא ישווקו את הכרטיסים שלה, ולא תהיה להם נראות באתר הנוסע המתמיד; שלא ישווקו את הכרטיסים שאין לה בהם בלעדיות באותה אינטנסיביות, או שיעניקו הטבות והנחות יתר ללקוחות ישראכרט.

במצב זה, החשש הוא שלא ייתנו לכאל זמן להתארגן, להציע חלופות ללקוחות ולשמרם. לטענתה, מדובר במיזם משותף, לא פחות, שהשקיעה בו מאמץ אדיר, כך טענה. פעולות חד-צדדיות מצד הנוסע המתמיד, אל על או ישראכרט עלולות לגרום לה נזקים בלתי הפיכים, ובלתי ניתנים לפיצוי כספי.

לא ברור אם חששות אלו מוצדקים, שכן לגבי כרטיס מסוג ברונזה יש לה בלעדיות בה הכירה אל על ולגבי כרטיס מסוג פרימיום מדובר בשאלה של פרשנות - האם הנפקה של כרטיסי פרמיום על ידי חברה נוספת תחשב שינוי תמהיל ושיווק אגרסיבי על חשבון כאל או פשוט יישום הוראות ההסכם המאפשרות לאל על לפעול כך. בכל מקרה, באל על חוזרים על כך שהם פועלים לפי הוראות ההסכם והדין.

משה מורגנשטרן, מנכ''ל הנוסע המתמיד / צילום: איה בן עזרי

מדוע כאל סבורים שההסכם מולם יופר?

בכאל ראו את הפרסומים של ישראכרט כי בשבועות הקרובים הם יתחילו בהעברת לקוחות, וכי בכוונתם להוציא סכום של 150-110 מיליון שקל עוד בשנת 2026 לצורך הסבת לקוחות.

לכך יש להוסיף שבאתר החברה של ישראכרט כתוב, כי אפשר להצטרף לכרטיסי פרימיום של פליי קארד ולכרטיסים אחרים, וכי אפשר להשאיר פרטים וליצור קשר בימים הקרובים. משמע, לטענת כאל אין המתנה עד תום החוזה, ואולם טרם הראו שהועברו לקוחות שלהם לישראכרט. על בסיס הודעות אלו, הסיקה כאל כי יש בכוונת הנוסע המתמיד להפר את ההסכם, וכי ישראכרט פונה מיידית ללקוחות משותפים בהצעה להחליף את כרטיסי פליי קארד של כאל משני הסוגים, לפני שהזמן מתיר זאת.

הצדדים ניסו להגיע להסכם היפרדות, ואף מינו בורר מוסכם בהתאם לכתוב בחוזה במקרה של מחלוקת, אבל המחלוקת העיקרית בין הצדדים, שנתגלתה בחילופי מכתבים, חייבה את כאל לפנות במהירות לבית המשפט, כך היא טוענת.

בתחילת השבוע שלחה אל על מכתב שבו היא הסכימה להתחייב להימנע מכל שינוי בנוגע לכרטיס מסוג ברונזה, אך לא בנוגע לכרטיס מסוג פרימיום. לגישתה היא אינה מחויבת בבלעדיות בכרטיס הפרימיום, ולכן אינה מנועה מלנקוט צעדים בכרטיס זה ולהנפיק אותו דרך חברה אחרת.

לעומת זאת כאל סבורה, כי התנערות של אל על מקיום כל ההתחייבויות גם לגבי כרטיס הפרימיום היא הפרה של ההסכם. הפרשנות המחייבת לגישת כאל היא שאל על לא תשנה את התמהיל של הנפקת הכרטיסים - גם של פרימיום - לעומת כרטיסי ישראכרט, ותיתן הטבות והנחות ללא הפליה בכרטיסים שלה. עמידתו של בית המשפט על הנקודה לפיה אל על לא יכולה להפלות בכרטיסי פרימיום של לקוחות כאל מלמדת כי ייתכן שהפערים בין השתיים לא כל כך גדולים.

טענה נוספת היא שאל על הסכימה בעל פה לשמור על ה"סטטוס קוו" גם בנוגע לכרטיס פרימיום, ולטענת כאל, אל על חזרה בה מכך כשנדרשה להעלות זאת על הכתב. אותו מכתב, כאמור, עורר את חששות כאל להפרות צפויות מצד אל על, להעברת מידע אישי של לקוחותיה, להנפקת כרטיסים על ידי מנפיק אחר ולמתן הטבות לבעל כרטיס שהונפק שלא על יד כאל.

מהן ההוראות שלטענת כאל צפויות להיות מופרות?

כאל טוענת כי צפויה הפרה של הוראות ההסכם שלפיהן כרטיס שהיא מנפיקה בבלעדיות, מסוג ברונזה, ימשיך להיות מופק על ידיה בבלעדיות, וכי אל על לא תנפיק אותו מול חברה אחרת. עוד צפויה לטענת כאל הפרה של מגבלות בנוגע לכרטיס שאין לה בלעדיות עליו, מסוג פרימיום, כמו למשל תנאים שווים ללקוחות כאל וללקוחות אחרים, איסור שימוש במידע על אודות בעלי הכרטיסים וגם אי-פנייה בהצעה חלופית ללקוחות כאל - והתחייבות הנוסע המתמיד לשווק באופן אקטיבי את כללי כרטיסי Flycard.

לגישת כאל, גם כאשר מדובר בכרטיס שאין לה עליו בלעדיות, אי אפשר לנתק קשר באופן חד-צדדי, שהרי מדובר במיזם משותף שהושקעו בו משאבים רבים. לטענתה, אם אל על והנוסע המתמיד יחלו בשיווק מסיבי לכרטיסי ברונזה או פרימיום עבור ישראכרט, בעוד שכאל אינה ערוכה ומנועה משיווק דומה, "כאל תאבד מאות אלפי לקוחות".

איך ההליך המשפטי התגלגל ומה נקבע?

השבוע שיגרה כאל בקשה לצו מניעה עד לתום תקופת ההתקשרות או מיצוי הליכי הבוררות, האוסר על אל על והנוסע המתמיד לעשות שימוש במידע ובפרטים אישיים מכל סוג של חברי המועדון. לגבי כרטיס מסוג פרימיום ביקשו מבית המשפט שיורה לא להפר את הוראות ההסכם (שלא ישתנו התמהיל, השיווק וההטבות ביחס לכניסת השחקן החדש), ולהימנע מהנפקת כרטיסי ברונזה, באופן ששונה ממה שהיה עד עכשיו.

השופטת ירדנה סרוסי דחתה את הבקשה לצו מניעה מבלי להידרש לכל מענה כתוב או תגובה מאל על, ונקבע כי הצדדים ימשיכו בבוררות ואל על תקיים את הסכמתה שלא להנפיק כרטיסים שיש לכאל עליהם בלעדיות, ולא לפנות ללקוחות בהצעה חלופית, וכי תפעל בהתאם להוראות ההסכם בנוגע לכרטיסים שאין לכאל עליהם בלעדיות, כך שלא תפלה את לקוחות כאל.

בדרך כלל, כאשר בית המשפט דוחה בקשה לצו מניעה ייתכן שהוא חושב שאין ממש בתזה של המבקשים. במקרה הנדון מתוך הבקשה הרחבה הוא בחר להורות על שתי נקודות שעל הצדדים לשמור עליהן.

מהי מסגרת הזמנים?

עוד מוקדם לדעת אם הבוררות תוליד הסכם שיהיה מקובל על הצדדים, או אם הפערים גדולים מדי והם יחזרו לבית המשפט. עוד טרם הפנייה לבית המשפט, הגיעו הצדדים ביום חמישי להסכמה על מינוי השופט (בדימוס) איתן אורנשטיין כבורר, ודיון מולו היה אמור להתחיל השבוע. בגלל הדרמה המשפטית שנבלמה, כאל ביקשו להזיז את המועד למועד חדש, ובו הצדדים ינסו להגיע להסכמות. ככל שתהיה הפרה כלשהי, ניתן יהיה לשוב לבית המשפט.