בית המשפט המחוזי מרכז קיבל אתמול בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט, שבמסגרתו ישלם הבנק לבעלי חשבונות עזובים ורדומים 28 מיליון שקל.

"נכס עזוב" מוגדר כנכס שלא ידוע מי בעליו, או שלא נמצא מי שרשאי ומסוגל לנהלו. הנכס יכול להיות נדל"ן, כספים, מיטלטלין וזכויות. נכס יכול להיחשב לנכס עזוב אם מדובר בנכס שבעליו אינם ידועים, אם מדובר בנכס השייך לאדם שאינו נמצא בארץ ולא ידוע מה עלה בגורלו, אם נותק הקשר עם הבעלים, או אם אדם נפטר ערירי והותיר אחריו רכוש ללא יורשים ידועים. הדוגמה הרלוונטית לענייננו היא חשבון בנק ללא תנועה במשך שנים ארוכות.

התעשרות שלא כדין

במסגרת הבקשה לאישור התביעה הייצוגית, שהוגשה נגד הבנק ב-2018, נטען כי הבנק כשל במילוי חובתו לאתר את בעלי הפיקדונות, לא עשה מאמצים סבירים לאתרם, לא דיווח על כספים אלו לאפוטרופוס ולא השקיע אותם כנדרש. עוד נטען כי בשל העובדה שהחזיק בכספים אלו שלא כדין, הבנק התעשר שלא כדין כאשר הפיק מהם רווחים להנאתו בלבד, לרבות גביית עמלות וריביות שלא כדין. בנוסף נטען כי גם במקרים שבהם מסר את הכספים לבעליהם החוקיים, הוא לא מסר אותם בשיעורים שבהם היה עליו למוסרם, אילו הסכום היה מושקע בידי האפוטרופוס.

הבנק מצדו טען כי הוא מדווח לאפוטרופוס ועומד בכל חובותיו, וכי איתור חשבונות עזובים או כל חיוב או נזק שנגרם לחשבון אינם יכולים להיות באחריות הבנק. לטענתו, הניסיון להטיל זאת לפתחו מטעמי "כיס עמוק" הוא שקוף. עוד נטען כי הבנק אינו הכתובת לסוגיה, וכי הוא פועל בהתאם להנחיות הרגולטור.

לאחר הליך גישור שנמשך יותר מארבע שנים, הוגש אתמול לבית המשפט הסכם פשרה ששם סוף לתביעה. לפי ההסכם, הבנק ישלם לקבוצת בעלי החשבונות העזובים סכום כולל של 8.6 מיליון שקל, ולחברי הקבוצה בעלי החשבונות הרדומים סכום כולל של 19.4 מיליון שקל, ובסך הכול 28 מיליון שקל. סכום הפשרה, כך נקבע, "משקף את הצעות המגשרים והתקבל על ידי הצדדים בהתבסס על טענותיהם".

כעת צפוי ההסכם לקבל את אישור בית המשפט בימים הקרובים, לאחר שזה יבחן אותו, וזאת לאחר הליך גישור ממושך שכלל הצעות מגשרים לסיום הסכסוך.

מדיסקונט לא נמסרה תגובה.