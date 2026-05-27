המיזוג המבטיח של שני משרדי עורכי הדין התפרק בתוך פחות משנה

לפני כשנה הכריז משרד סלומון ליפשיץ הוותיק על מיזוג מפתיע עם משרדו של יוסי לוי. אחרי למעלה מ־100 שנים, המשרד היה אמור לשנות את שמו ל"סלומון, ליפשיץ, יוסי לוי". אולם לגלובס נודע כי המיזוג לא צלח ובתוך מספר חודשים שני המשרדים החליטו על פרידה מהירה, השם לא שונה והם לא איחדו כתובות.

משני המשרדים נמסר בתגובה: "לאחר תקופה קצרה של פעילות משותפת, הגיעו בסוף שנת 2025 הנהלות משרד סלומון ליפשיץ ומשרד יוסי לוי ושות', בהסכמה מלאה וברוח טובה, להחלטה על חזרה לפעילות כפירמות עצמאיות. המשרדים מצאו כי הדרך הנכונה להמשך צמיחה ושמירה על האינטרסים של קהל הלקוחות היא חזרה לפעילות עצמאית. זאת מתוך הבנה כי נכון לכל אחד מהצדדים להתמקד במימוש האסטרטגיה והחזון הייחודיים לו. תקופת הפעילות המשותפת הייתה קצרה והתנהלה בכבוד הדדי, והערכה בין הצדדים. שני המשרדים נפרדים ביחסים טובים, ומאחלים זה לזה הצלחה בהמשך הדרך".

מרחיבים את תחומי העיסוק

המגמה של מיזוגי משרדים בינוניים קיימת בשוק כבר שנים. בשוק הבינו כי ההמשכיות העסקית מחייבת שינוי וצירוף משרדים, שמספקים גישה מהירה לתחומי עיסוק חדשים וללקוחות גדולים. המשרדים מבקשים לספק ללקוחות את כלל השירותים המשפטיים שלהם הם נזקקים. הם גם מחזקים את התדמית החיובית וממצבים את המשרד כגדול וחזק.

יחד עם זאת, צירוף שני משרדים יחד מציב אתגרים לא מעטים. בהם האפשרות לשמור הלכידות החברתית ומארג היחסים בתוך המשרד, קידום שותפים בתפקידים דומים וגישור בין מחלקות ותיקות לחדשות שנוספו למשרד, שיטות ניהול חדשות וגם ישיבה משותפת.

משרד סלומון ליפשיץ הוקם ב־1923 ומונה כ־65 עורכי דין. מייסדיו נפטרו, וכיום מנהלת אותו שכבה צעירה, לאחר חילופי דורות, הכוללת את עורכי הדין עמית גור, נועם בר־דוד ואיתמר פנץ. המשרד פועל מרמת גן, מחיפה, מנוף הגליל ומירושלים. בפברואר השנה צירף המשרד את עו"ד יונתן פסי וצוותו המתמחים בדיני עבודה.

המשרד בולט בתחומי הבנקאות, הנדל"ן, התחבורה והמכרזים. בין לקוחותיו נמנים הבנקים לאומי, הפועלים ומרכנתיל, חברות התחבורה הציבורית קווים, נתיב אקספרס, מקורות, נמל המפרץ של SIPG הסינית, ובתחום הנדל"ן שיכון ובינוי, ביג, צמח המרמן ובוני התיכון. בין הלקוחות גם קבוצת משפחת עפיפי, חברת ההחזקות הגדולה במגזר הערבי.

משרד יוסי לוי יושב בבניין "רוגובין תדהר" ברמת גן ומונה 28 עורכי דין. המשרד מתמחה ומוכר בתחום התשתיות, מימון פרויקטים ודיני תחרות. הוא הוקם לפני למעלה מ־20 שנה. בין לקוחותיו: נתיבי ישראל, קצא"א, נתיבי איילון וארגון נכי צה"ל.