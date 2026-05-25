מגמת המיזוגים הקטנים בשוק עריכת הדין מתרחבת: משרד אגמון עם טולצ'ינסקי ממזג לתוכו את משרד G&A גלסברג אפלבאום ושות', העוסק בתחום הפטנטים וכולל 10 עורכי דין ואנשי מקצוע. לאחר המיזוג ימנה המשרד כ-215 עורכי דין, ובכך תורחב פעילותו בתחומי המשפט המסחרי והקניין הרוחני.

במסגרת המהלך, עורכי הדין זיו גלסברג ונדב אפלבאום יצטרפו כשותפים לפירמה וכמנהלי מחלקת הפטנטים והקניין רוחני. בין הלקוחות של גלסברג אפלבאום ושות' נמנים טאבולה, ווקמי, חברת המחשוב הקוונטי קלאסיק, הפלאזה, פייר קארדן ועוד.

לא מדובר במיזוג הראשון של המשרד. בשנת 2012 התמזג משרד אגמון ושות' עם משרד רוזנברג הכהן, גודארד, אפרת ושות', ובסוף שנת 2022 התמזג משרד אגמון רוזנברג הכהן ושות' עם המשרד הוותיק טולצ'ינסקי מרציאנו כהן לויצקי ושות'. כעת מגיע הצירוף של G&A גלסברג אפלבאום, שיאפשר מענה רחב ואינטגרטיבי ללקוחות המשרד בצמתים שבין טכנולוגיה, רגולציה ומסחור גלובלי.

"צעד טבעי ומשמעותי"

נזכיר כי משרד G&A גלסברג אפלבאום ושות' היה מעורב באחד מפסקי הדין החשובים ביותר בתחום ההמצאות, שהגיע עד לבית המשפט העליון, ובו נקבעו כללים לגבי התמורה לה זכאי עובד כאשר הוא ממציא המצאה במסגרת העבודה.

המשרד עסק גם בפסק דין מעניין בתחום סימני המסחר, שבמסגרתו ייצג את חברת אויל דה לאמור הישראלית מול שורה של חברות בשמים בינלאומיות, בהן הוגו בוס, לנקום וארמני. החברות הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי בטענה כי אויל דה לאמור הפרה את סימני המסחר שלהן והטעתה צרכנים, לאחר ששיווקה בשמים המבוססים על התאמה בריח לבשמי המותגים המובילים. במחוזי התקבלה עמדת אויל דה לאמור, וכעת התיק ממתין להכרעת בית המשפט העליון בערעור.

בראש אגמון עומד עו"ד צבי אגמון, הנחשב לאחד מהליטיגטורים המובילים והוותיקים בישראל, אשר ייצג לאורך השנים בכירים במגזר העסקי, בנקים וחברות ענק במשק, בהן חברת הגז נובל אנרג'י, דירקטורים בפרשת הדיבדנדים של IDB ונושאי משרה בחברת טבע.

לדברי עו"ד מורן אומן, שותפה מנהלת באגמון עם טולצ'ינסקי, "הצטרפות גלסברג אפלבאום היא צעד טבעי ומשמעותי באסטרטגיה של פיתוח מנועי צמיחה חדשים. בעולם שבו קניין רוחני עומד בלב הפעילות העסקית, המהלך יאפשר לנו להעניק ללקוחותינו ליווי רחב, מדויק ורלוונטי יותר, מההגנה על הנכס ועד למימוש הפוטנציאל העסקי שלו".

מגמה של מיזוגים קטנים ובינוניים

בשנה האחרונה נרשמת מגמה של מיזוגים קטנים ובינוניים במשרדי עורכי הדין הגדולים. כך, למשל, ביולי 2025 נשיץ ברנדס אמיר הודיע על מיזוג עם משרד שלמה כהן ועם משרד עו"ד ענבל דהן-שרון, ובמרץ 2025 הודיע משרד סולומון ליפשיץ על מיזוג עם משרד יוסי לוי. בשבוע שעבר הודיעו בש. הורוביץ על מיזוג משרד עורכי הדין לוינבוק, משרד בוטיק המתמחה בבנקאות.

נזכיר כי המגעים למיזוג הענק בין מיתר, המשרד הגדול ביותר בישראל, לבין משרד ארנון תדמור-לוי, נזנחו באוקטובר באחרון. נראה כי גם השוק, וגם הפירמות עצמן, מצליחים לעכל מיזוגים קטנים יותר ובינוניים, המאפשרים לפנות לקהל לקוחות רחב יותר ולגעת בתחומי משפט נוספים.