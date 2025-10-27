השיקולים והחששות: המיזוג בין שני משרדי הדין הגדולים יורד מהפרק

נפל מיזוג הענק בשוק עריכת הדין: משרד מיתר ומשרד ארנון, לוי-תדמור, אשר בחודש שעבר פורסם כי הם מנהלים מגעים למיזוג שאמור היה להקים את פירמת עורכי הדין הגדולה בישראל, החליטו באחרונה שלא להמשיך במשא-ומתן. בכך ירד מהפרק המיזוג בין המשרדים.

לפי דירוג דן אנד ברדסטריט, משרד מיתר הוא כיום הגדול בישראל, עם כ-540 עורכי דין, ומשרד ארנון מדורג בחמישייה הראשונה עם יותר מ-350 עורכי דין.

לפי גורמים בענף, ההחלטה לזנוח את יוזמת המיזוג התקבלה במשותף על-ידי שני הצדדים, אך השותפים במשרד ארנון הם אלה שהסתייגו במיוחד מהעסקה ופעלו נגד אישורה. זאת, למרות שהשותף המנהל של המשרד, עו"ד דודי תדמור - אשר מיזג את משרדו עם משרד יגאל ארנון ב-2022 - היה גורם מרכזי במגעים למיזוג עם מיתר, וככל הנראה היה צפוי לכהן כשותף המנהל של הפירמה הממוזגת. העסקה לא הגיעה להצבעה בשני המשרדים, אלא הוחלט לסיים את המגעים עוד בשלב שקדם לכך.

לגלובס נודע כי שני המשרדים עדכנו את עורכי הדין בהפסקת המגעים. בהודעת העדכון שנשלחה נכתב כי "הליך ההיכרות ההדדי בין הפירמות היה חיובי מאוד, ברוח טובה, ובין השותפים שנפגשו יש הערכה הדדית רבה. ואולם מעבר לאתגרים הרבים שעומדים בפני שילוב של שתי פירמות כה גדולות, התעוררו סוגיות מהותיות, לרבות של ניגודי עניינים שיצרו קשיים רבים, ובשלב זה החליטו שתי הפירמות שלא להמשיך ולקדם את המגעים ביניהם, לעת הזו".

חשש מניגודי עניינים ומגל עזיבות

ואומנם, החשש מפני ניגודי עניינים היה אחת הסיבות המרכזיות להפסקת המגעים. נציין כי בשני המשרדים מטפלים כיום בחברות הגדולות במשק. מיזוג היה עלול להוביל אפוא למצב שבו המשרד המשותף היה נאלץ להשיב בשלילה ללקוחות פוטנציאליים. זאת, לנוכח הסיכוי הגבוה לכך שהמשרד כבר מייצג לקוחות המצויים מצדה השני של העסקה או של התביעה.

שיקול נוסף נגע, ככל הידוע, לחשש מפני גל עזיבות של עורכי דין, אשר ייתכן שלא היו מוצאים את מקומם בפירמת הענק שתוכננה. ואכן מיזוג בסדר גודל כזה עשוי לייצר כפילויות בתחומי העיסוק ובמחלקות המשרד, תוך שהדבר עלול לחסום עורכי דין מלבלוט ולהתקדם מבחינת מעמד ושכר.

גורמים בענף מצביעים גם על החשש בקרב חלק מהשותפים מפני פגיעה ברווחיות שלהם בטווח הארוך. החשש התמקד בכך שהמיזוג יגרום למספר מצומצם של שותפי הון (אקוויטי), שנהנים מאחוזים ברווחי המשרד ונחשבים לבכירים ביותר בו, לגזור לעצמם רווח גדול יותר על חשבון יתר השותפים.

לצד השיקולים הכלכליים, במשרדים חששו גם מפני חוסר התאמה בתרבות הארגונית ומפני פערים ב"דנ"א" שהיו עלולים להעיב על יישום המיזוג. יצוין כי מיזוג מסוג זה נחשב למאתגר כיוון שהוא אמור להפגיש מאות עורכי דין, שעד אתמול היו מורגלים בסביבות עבודה שונות ואף ראו זה בזה מתחרים.

עם פרסום המגעים למיזוג, עלתה גם האפשרות שעסקה המובילה לפירמה המונה כ-900 עורכי דין תידרש לקבל את אישורה של רשות התחרות ולהיבחן על-ידי רשות המסים. למרות שהמגעים נבלמו כאמור עוד לפני ההצבעה, ייתכן כי גם המורכבות הרגולטורית הזו עמדה ברקע ההחלטה שלא להתקדם עם העסקה.