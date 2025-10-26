ביהמ"ש מנחית מכה על יורשי וינרוט. מה כוללת רשימת הנכסים בבעלותם?

השופט דוד זילר מבית המשפט המחוזי בירושלים חייב בשבוע שעבר את יורשיו של עורך הדין המנוח יעקב וינרוט להפקיד 7 מיליון שקל, כתנאי לכך שבית המשפט ידון בבקשתם לבטל את פסק הבוררות שחייב אותם לשלם מאות מיליוני שקלים לאחים גרטנר.

● הבעל צבר חובות. האם האישה חייבת בהם גם אם לא ידעה?

● תיק וינרוט: הסיפור המלא מאחורי פסק הבורר שמטלטל את ענף המשפט

במאי 2025 פרסם הנשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, פסק בוררות בסכסוך הממושך שבין האחים גרטנר לוינרוט. אורנשטיין קבע כי יורשי וינרוט ישלמו לאחים 37.5 מיליון דולר, בתוספת ריבית ליבור + 4.5% לשנה מאז 2006.

ברקע סכום העתק שנפסק ניצבה קביעתו של אורנשטיין כי וינרוט נטל שלא כדין כספים שהפקידו בידיו האחים גרטנר, במטרה שיעביר אותם לשותף שלהם באותה תקופה, דן גרטלר. האחים גרטנר ביקשו כי הכספים יושקעו בעסקיו של גרטלר, אך וינרוט טען כי הסכומים מגיעים לו כדמי ייזום וכשכר-טרחה. טענתו זו של וינרוט נדחתה על-ידי אורנשטיין.

השופט בדימוס איתן אורנשטיין / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

השופט התחשב בסכום הגבוה

אלמנתו וששת ילדיו של וינרוט פנו לבית המשפט בבקשה לבטל את פסק הבוררות, וזאת במקביל לדרישת האחים גרטנר לאכוף אותו. האחים גרטנר דרשו כי יורשי וינרוט יפקידו ערובה בהיקף של מלוא הסכום שנפסק נגדם, וזאת כתנאי לדיון בבקשתם לבטל את הפסק.

בשלב הראשון כבר הוטלו עיקולים על 12 נכסי נדל"ן של יורשי וינרוט ועל כספים שברשותם, בגובה 3 מיליון שקל. עם פרסום פסק הבוררות במאי עמדו ההערכות לגבי הסכום הכולל שיצטרכו יורשי וינרוט לשלם על כ-400 מיליון שקל. כעת עולה מהחלטת בית המשפט כי האחים גרטנר טוענים שמגיעים להם לא פחות מ-438 מיליון שקל לפי הפסק של אורנשטיין.

השופט זילר הכריע כי יורשי וינרוט אומנם יפקידו ערובה בהיקף של מיליוני שקלים לצורך קיום הדיון בבקשתם לביטול הבוררות - אך בהיקף מצומצם משמעותית מזה שנקבע בפסק הבוררות של אורנשטיין.

זילר דחה את טענת היורשים כי ניתן לקבוע כבר בשלב זה שקיים סיכוי גבוה שבקשתם תתקבל, ושפסק הבוררות יבוטל. היורשים טענו כי הם הפכו לצד להליך רק כדי לאפשר המשך הבוררות לאחר פטירתו של עו"ד וינרוט במהלכה, ולכן אין מקום לחיוב אישי שלהם בסכום שנפסק - מעבר לשווי העיזבון. עוד טענו היורשים כי החלטת אורנשטיין סותרת קביעות קודמות שלו בהליך מקביל.

כאמור, השופט זילר קבע כי הטענות אינן משנות את המאזן, הנוטה לטובת האחים גרטנר, שניצחו בבוררות, ואף רמז כי היה על יורשי וינרוט להעלות את התנגדותם לכך שיוטל עליהם חיוב אישי במהלך הליך הבוררות עצמו. ההליך התנהל בהשתתפותם במשך שבע שנים לפני שניתן פסק הבוררות של אורנשטיין.

עוד קבע השופט זילר כי הטענה לגבי ההליך המקביל צריכה להתברר בערעור, ואינה מובילה בהכרח למסקנה כי סיכויי הבקשה לביטול הפסק גבוהים.

בית המשפט אף מתח ביקורת על יורשי וינרוט. השופט זילר ציין כי עד כה לא שולם סכום כלשהו מכוח פסק הבוררות - גם לא החלק שאינו שנוי במחלוקת, כלומר הסכום המסתכם בשווי העיזבון של וינרוט. לדבריו, יורשי וינרוט לא סיפקו מידע לגבי שווי העיזבון, למרות שהמידע מצוי ברשותם.

השופט גם הטיל ספק באפשרות ששווי העיזבון יספיק לכסות את הסכום שפסק אורנשטיין, "שכן מדובר בנכסי נדל"ן, חלקם המשמשים למגורים, לא בטוח עד כמה ניתנים הם למימוש לגביית סכום פסק הבוררות, ולא כל שכן סכום זה במלואו".

עם זאת, השופט התחשב בכך שסכום הפסק הוא גבוה, ובכך שבכל זאת נתפסו 12 נכסי נדל"ן של יורשי וינרוט. משכך, סכום הערובה הועמד על 7 מיליון שקל.

לצד הקביעה המחייבת את יורשיו של וינרוט להעמיד את הסכום, ביקר השופט את היורשים כאמור וטען כי לא סיפקו מידע מספק על אודות שווי העיזבון והנכסים שבבעלותם. הביקורת הגיעה לאחר שבסמוך למתן פסק הבוררות הטיל בית המשפט שורה של עיקולים על נכסי נדל"ן שברשות יורשי וינרוט.

מדירות בלב תל אביב ועד מגרש בעמנואל

צווי העיקול חושפים אימפריה של נכסים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים. מדובר ב-12 נכסים הכוללים משרדים, דירות וקרקעות, הרשומים על שמו של עורך הדין המנוח, בניו יחיאל, דוב וזאב ובנותיו אסתר עצמון וחנה ציפורה לב.

לפניכם הרשימה המלאה: דירה ברחוב אבן גבירול בתל אביב, בבעלות יעקב וינרוט ז"ל; דירה ברחוב יונה ברמת גן, גם היא בבעלותו של עורך הדין המנוח; דירה ברחוב ניסנבוים ברמת גן, בבעלות יחיאל וינרוט; דירה ברחוב טבריה בבני ברק, בבעלות דוב וינרוט; דירה ברחוב קדיש לוז בירושלים, בבעלות זאב וינרוט; מגרש ברחוב חזון עובדיה, עמנואל, הרשום על שם זאב וינרוט; דירה נוספת ברחוב אבן גבירול בתל אביב, בבעלות זאב וינרוט; דירה ברחוב עמיאל בבני ברק, על שם אסתר עצמון; דירה ברחוב ליפקין שחק בגבעת שמואל, גם היא על שם בתו אסתר עצמון; דירה נוספת בבני ברק, ברחוב דניאל, הרשומה על שם חנה ציפורה לב; דירה ברחוב חרל"פ בבני ברק, גם היא על שמה של חנה ציפורה לב; וכן משרד בבעלות חברת "אחים וינרוט יזום וייעוץ", ברחוב ויצמן 14 בתל אביב.

האחים גרטנר יוצגו על-ידי עורכי הדין אוריאל פרינץ, מרינה רויזר ואילן גולוד ממשרד ש. הורוביץ. יורשי וינרוט יוצגו על-ידי עורכי הדין אייל רוזובסקי, אלי בורשטיין וליאור רייכרט ממשרד מיתר.