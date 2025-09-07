ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בדרך למשרד עוה"ד הגדול בישראל: מגעים למיזוג בין יגאל ארנון ומיתר
בדרך למשרד עורכי הדין הגדול בישראל: מגעים למיזוג בין יגאל ארנון ומיתר

מיתר, משרד עורכי הדין הגדול בישראל עם קרוב ל-540 עורכי דין, במגעים למיזוג עם יגאל ארנון תדמור לוי, המעסיק מעל 350 עורכי דין

עמירם גיל 11:32
משרד מיתר / צילום: ZUZ יועצי נדל''ן
משרד מיתר / צילום: ZUZ יועצי נדל''ן

מגעים למיזוג משמעותי בשוק עריכת הדין - בין משרדי מיתר ויגאל ארנון תדמור לוי. אם המגעים יבשילו, המשרד המאוחד יהיה הגדול ביותר בישראל ובפער משמעותי.

נכון לדירוג האחרון שנערך על-ידי דן אנד ברסטריט מחודש מרץ, מיתר הוא המשרד הגדול בישראל כבר כיום - עם קרוב ל-540 עורכי דין. בכך הוא מקדים במעט את הבאים אחריו ברשימה - הרצוג פוקס נאמן וגולדפרב, גרוס זליגמן.

אם העסקה אכן תושלם, יהיה זה מיזוג שני בתוך שלוש שנים למשרד יגאל ארנון. ב-2022 התמזג המשרד יחד עם תדמור לוי. נכון להיום זהו המשרד החמישי בגודלו בשוק, עם מעל 350 עורכי דין.

משרד יגאל ארנון תדמור לוי שוכן במגדלי עזריאלי בתל אביב (במגדל העגול ובמגדל המרובע) וברחוב הלל בירושלים. תחומי הליבה החזקים שלו הם מיזוגים ורכישות, הייטק, ליטיגציה, נדל"ן, בנקאות ומשפט מסחרי, זאת לצד דיני תחרות, מימון פרויקטים ואנרגיה, חדלות פירעון, תכנון ובנייה, שוק ההון וניירות ערך, רגולציה, בריאות, מסים, דיני עבודה ועוד. משרד מיתר מתמחה בכל תחומי המשפט המסחרי והליטיגציה.