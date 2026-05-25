התשקיף מגלה: כך הפכו שני שותפים חברת מאפים ותיקה לאימפריה

חברות תעשיית המזון הפכו לאחד התחומים החמים בשוק המניות של תל אביב בשנה החולפת. שלוש הנפקות נערכו בתקופה זו של חברות גדולות הפועלות בתחום (בלדי, מחלבות גד וסוגת), אחרי שנעדר כמעט לחלוטין מהשוק המקומי עד אז. אותן חברות זכו לעניין רב מצד משקיעים, שהעלו את מחירי המניות המונפקות בעשרות אחוזים, מה שהוביל את הבורסה להשיק בתחילת החודש האחרון מדד חדש העוקב אחר מניות תעשיית המזון.

● המניות שיזנקו בתל אביב והנתונים שמאותתים - וול סטריט בדרך לפסגה

● הבכירים שכופפו את חברות הביטוח: "לא ויתרנו"

כעת צפויה להצטרף לבורסה נציגה נוספת מהתחום הלוהט - חברת המאפים רוסטיק בייקרי, שבשליטת אנשי העסקים בועז רעם ודני נגל, שמקדמת בימים אלה הנפקה ראשונית לפי שווי של כ־850 מיליון שקל (לפני הכסף). אל הבורסה היא מגיעה כשהיא חמושה בהסכמים עם 1,000 לקוחות בשוק הקמעונאי, לצד זכות הפצה בלעדית של מותגי ג'נרל מילס בישראל, ובראשם חטיפי הדגנים הפופולרים נייצ'ר וואלי.

עיקר פעילותה של רוסטיק היא בייצור ושיווק מוצרי מאפה קפואים ואפויים למחצה (בגטים, לחמניות, מאפים, עוגיות וכו'), אותם היא מוכרת ללקוחות עסקיים (מרכולים, בתי קפה ומוסדות), לצד הפעלה של פינות אפייה ב־135 סניפים של קמעונאיות מזון.

להערכת החברה, נתח השוק שלה בתחום מוצרי הבצק הקפואים ואפויים למחצה עומד על כ־25%, כשמתחרותיה הגדולות בתחום הן גידרון (חברה־בת של שופרסל), בונז'ור (חברה־בת של אסם־נסטלה), מאפה צרפתי ועמית דברי מאפה.

עיקר הכנסות החברה מגיעות ממכירת מוצרי מאפה קפואים לבתי עסק ולרשתות קמעונאות, ואלה הסתכמו אשתקד בכ־257 מיליון שקל (64% מההכנסות). ההכנסות ממכירת מוצרים אפויים למחצה הסתכמו בכ־104 מיליון שקל (26%). הרווחיות התפעולית מהמכירות הללו עמדה על כ-15%.

3 דברים שכדאי לדעת על התשקיף של רוסטיק בייקרי 850 מיליון שקל

השווי המבוקש בהנפקה המתוכננת

399 מיליון שקל

ההכנסות ב־2025, גידול של 10% בשנה

46%

משוק תערובות האפייה נשלט בידי החברה, בעיקר דרך המותג פילסברי

בנוסף, הקבוצה מחזיקה כאמור גם בזכות הפצה בלעדית של מותגי ג'נרל מילס (General Mills) בישראל. ביניהם גם חטיפי הדגנים נייצ'ר וואלי (Nature Valley), תערובות אפייה של פילסברי (Pillsbury) וגלידות האגן דאז (Dazs־Häagen), שאותם היא מפיצה באמצעות קבוצת ליימן שליסל המהווה לקוח יחיד של הקבוצה בתחום ההפצה.

להערכת רוסטיק בייקרי, נתח השוק של המותג נייצ'ר וואלי בשוק חטיפי הדגנים והחלבון מוערך בכ־24%, כשהיא מתחרה מול המותגים "סלים דליס", "קורני" ו"אנרג'י". נתח השוק של מוצרי פילסברי בשוק תערובות האפייה מוערך בכ־46%, כשהמתחרה המובילה היא חברת מיימונס. לעומת זאת, נתח השוק של האגן דאז בשוק הגלידות הוא זניח ביחס למתחרות.

הכנסות רוסטיק מתחום הפצת המותגים של ג'נרל מילס עמדו אשתקד על כ־38.5 מיליון שקל (כ־10% מהמכירות), גידול של כ־21% ביחס לנתון בשנת 2024. הרווח התפעולי של הפעילות עמד על כ־6 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 15.5%), קפיצה של כ־130% בעיקר הודות לירידה בהוצאות השיווק.

הרכישה מיובל רן

בדרך אל ההנפקה, עברו רוסטיק בייקרי ובעלי השליטה בה גלגולים רבים. החברה הוקמה בשנת 1987 תחת השם "קן הקוקיס". כעבור עשור רכשו אותה רעם ונגל, שכיהן באותה העת כמנכ"ל החברה, מידי קבוצת קווי אשראי של איש העסקים יובל רן, מי שכונה "מלך חברות הבועה", תמורת 1 מיליון דולר (בהמשך קרסה קווי אשראי, ורן עזב לחו"ל). כעבור שנתיים מכרו השניים את השליטה בה (60%) לחברת פילסברי האמריקאית, לפי שווי מוערך של כ־4 מיליון דולר.

נגל, שהמשיך להחזיק יחד עם רעם במניות מיעוט בחברה, כיהן בשורה של תפקידים בהנהלת הפעילות המקומית. בשנת 2002 נרכשה פילסברי בידי תאגיד המזון האמריקאי ג'נרל מילס, כשניהול הפעילות המקומית נותר בידי נגל.

כעבור שני עשורים, בשנת 2022, החליט התאגיד האמריקאי למכור את הפעילות המקומית חזרה לנגל ורעם, ששינו את שמה ל"רוסטיק בייקרי". על־פי חלק מהדיווחים באותה העת, המכירה נעשתה גם על רקע לחצים של תנועת ה־BDS (חרם נגד מוצרים מישראל), בשל העובדה שמפעלי החברה ממוקמים מחוץ לשטחי הקו הירוק. אולם אלה הוכחשו על־ידי הנהלת החברה, שטענה כי הדבר נעשה כחלק ממיקוד של המוכרת בשוק האמריקאי.

תהא הסיבה אשר תהא, ההנפקה עתידה לספק אקזיט נאה עבור בעלי השליטה, שצפויים להיפגש עם חלק מהכסף שיגויס באמצעות הצעת מכר בסכום של 42 מיליון שקל (לצד הנפקת מניות חדשות על־ידי החברה תמורת 213 מיליון שקל).

במסגרת הצעת המכר ימכור המנכ"ל נגל מניות בהיקף של כ־17 מיליון שקל, וייוותר עם מניות בשיעור של 31% (בשווי 331 מיליון שקל). מניות בשיעור דומה ימכור גם שותפו לגרעין השליטה, רעם, שיישאר עם כ־20% מהחברה (214 מיליון שקל). אחותו של רעם, איה לוטן, תמכור מניות בהיקף של כ־4 מיליון שקל ותחזיק בכ־6.6% (70 מיליון שקל). שני בעלי מניות נוספים, בני הזוג אשר אלכסנדר ואילנה הירש, ימכרו מניות בהיקף דומה ויחזיקו לאחר ההנפקה 7.6% מהחברה (80 מיליון שקל).

עלות שכרו השנתית של נגל, המכהן כאמור כמנכ"ל בשלושת העשורים האחרונים, עמדה אשתקד על כ־2.6 מיליון שקל. יו"ר החברה, אורי מאירי, שכיהן בעברו שנים ארוכות כמנכ"ל חברות המזון הציבוריות קרור ותפוגן, זכאי לשכר בעלות שנתית של כ־815 אלף שקל, עבור כ־40% משרה.

צופה צמיחה של 40%

אל הבורסה מגיעה רוסטיק בייקרי עם הכנסות של כ־399 מיליון שקל ב־2025, גידול של כ־9% משנה קודמת. בשורה התחתונה נרשמה צמיחה של כ־36% ברווח הנקי לכ־49 מיליון שקל, זאת בין היתר הודות להוספת תוצאות פעילות של חברה לייצור בצקים (שלגל), שנרכשה לקראת סוף 2024.

במבט קדימה, הנהלת החברה הציבה יעד להגיע עד שנת 2028 להכנסות של 500-600 מיליון שקל, המשקפות צמיחה של כ־40% (אמצע הטווח) ביחס לנתון אשתקד. לצד זאת, היא צופה EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 100-120 מיליון שקל.

כחלק מתוכנית אסטרטגית עליה הכריזה רוסטיק בייקרי, מתוכננת הרחבה של מודל הזכיינות לרשתות ולסניפים חדשים, התרחבות לפלחי שוק חדשים (קבלת כשרות בד"ץ), מיזוגים ורכישות ושדרוג אתרי הייצור. בנוסף פועלת החברה להרחבת קו המוצרים הנמכרים תחת המותג שלה. בתוך כך, החברה פיתחה קו מוצרים חדש של תערובות לחם להכנה עצמית, שהשקתו צפויה בחודש הקרוב.

בהתאם, תמורת ההנפקה - 213 מיליון שקל - צפויה לשמש את רוסטיק בייקרי לפיתוח מנועי הצמיחה. בין היתר 100 מיליון שקל צפויים לשמש להרחבת מפעל הייצור בעטרות, שעתיד לגדול לכ־5,000 מ"ר (לעומת 3,700 מ"ר כיום); 70 מיליון שקל ישמשו לרכישת השליטה (70%) בחברה פרטית העוסקת בייצור בצקים מיוחדים; ועוד 30 מיליון שקל עתידים לשמש את החברה להשקעה בשדרוג מפעל הפיתות שלה בחולון.

כיום מעסיקה רוסטיק בייקרי כ־740 עובדים, בעיקר במפעל החברה שבאזור התעשייה עטרות. בנוסף היא מפעילה מרכז לוגיסטי ברמלה, המשתרע על שטח של כ־8,500 מ"ר.