חברת המאפים רוסטיק תנפיק לפי שווי של 750 מיליון שקל

חברת המאפים רוסטיק, שבשליטת אנשי העסקים בועז רעם ודני נגל, הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי של 750 מיליון שקל (לפני הכסף).

במסגרת המהלך, צפויה החברה לגייס סכום של כ-255 מיליון שקל, מתוכם ימכרו בעלי השליטה בחברה חלק ממניותיהם בהיקף של כ-42 מיליון שקל, בדרך של הצעת מכר. יתרת התמורה תזרום לקופת החברה ותשמש למימון פעילותה השוטפת.

כחלק מהצעת המכר, ימכור דני נגל, מנכ"ל החברה ואחד מבעלי השליטה בה, מניות בהיקף של כ-17 מיליון שקל, ויוותר עם מניות בהיקף של 31% (בשווי 331 מיליון שקל). מניות בשיעור דומה ימכור גם שותפו לגרעין השליטה, בועז רעם, שיוותר עם כ-20% מהחברה (214 מיליון שקל). אחותו של רעם תמכור מניות בהיקף של כ-4 מיליון שקל ותחזיק בכ-6.6% (70 מיליון שקל). שני בעלי מניות נוספים, בני הזוג אשר אלכסנדר ואילנה הירש, ימכרו מניות בהיקף דומה ויחזיקו לאחר ההנפקה 7.6% (80 מיליון שקל).

רוסטיק מייצרת ומשווקת מוצרי מאפה קפואים ואפויים למחצה (בגטים, לחמניות, מאפים, עוגיות וכו'). במסגרתם היא מוכרת מוצרים ללקוחות עסקיים (מרכולים, בתי קפה ומוסדות), לצד הפעלה של פינות אפייה ב-135 סניפים של קמעונאיות מזון. בנוסף, הקבוצה מחזיקה גם בזכות הפצה בלעדית של מותגי ג'נרל מילס בישראל. ביניהם גם חטיפי הדגנים נייצ'ר וואלי, תערובות עוגה של פילסברי, וגלידות האגן דאז, אותן מפיצה לימן שליסל.

החברה הוקמה בשנת 1987 תחת השם "קן הקוקיס", שכעבור עשור נמכרה לחברת פילסבורי. בשנת 2002 נרכשה פילסבורי בידי תאגיד המזון האמריקאי ג'נרל מילס, שמכר אותה כעבור שני עשורים לנגל ורעם, ששינו את שמה לרוסטיק.

את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-399 מיליון שקל, גידול של כ-9% ביחס לנתון בשנת 2024. בשורה התחתונה הציגה רוסטיק צמיחה של כ-36% ברווח הנקי שעמד על כ-49 מיליון שקל. זאת בין הודות להוספת תוצאות פעילות חברה לייצור בצקים (שלגל) אותה היא רכשה לקראת סוף שנת 2024.

כיום, מעסיקה החברה כ-740 עובדים הפועלים בעיקר ממפעל החברה שנמצא באיזור התעשייה עטרות. כמו כן, לחברה מרכז לוגיסטי ברמלה, בו גם יושבת הנהלת החברה, המשתרע על שטח של כ-8,500 מ"ר.