סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:45

לאחר הפתיחה השלילית השוק עבר לעליות, ת"א 35 עולה ב-0.3% בעוד ת"א 90 עולה ב-0.9%. בין המדדים הענפיים בולט מדד נפט וגז שעולה ב-2.5%.

מקס סטוק מזנקת לאחר שפרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של 2026, עם עלייה של כ-18% בהכנסות לכ-401 מיליון שקל, לעומת כ-339 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה רשמה גידול של 16.9% במכירות בחנויות זהות.

הרווח הגולמי צמח בכ-28% לכ-183 מיליון שקל, ושיעורו עלה ל-45.6% מההכנסות. הרווח התפעולי עלה בכ-74% לכ-77 מיליון שקל, והרווח הנקי טיפס בכ-57% לכ-50 מיליון שקל. במהלך הרבעון פתחה החברה שני סניפים חדשים בבאר שבע ובאור עקיבא, וסגרה סניף זכיין בירושלים. נכון למועד פרסום הדוח היא מפעילה 64 סניפים בישראל. במרץ אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד של 80 מיליון שקל, ששולם באפריל.

10:22

מניית סולרום החזקות מזנקת לאחר שדיווחה כי רכשה את חברת א.ח.מ מכלולי הנדסה מורכבים תמורת כ-37 מיליון שקל במזומן ומניות.

לפי החברה ששמפתחת ומייצרת מערכות,מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרומכני ,בעיקר לשוק הביטחוני - הרכישה צפויה להרחיב את סל הפתרונות והשירותים של סולרום ולהאיץ את הפיתוח והייצור הסדרתי של מוצרי לייזר QCL פרי פיתוח החברה, בראשם סמני הלייזר למטרות ארוכות טווח ולזיהוי ומניעת ירי דו-צדדי.

במקביל, דיווחה החברה על השלמת רכישת חברת נירון אמ.אס. מערכות ופרוייקטים בע"מ, עליה דיווחה במרץ האחרון , תמורת כ- 3.2 מיליון שקל.

שתי העסקאות צפויות לתרום לצמיחה משמעותית בהכנסות החברה ובצבר ההזמנות שלה החל מהרבעון השני לשנת 2026 ובאופן מלא במחצית השנייה לשנת 2026.

10:07

לאחר הפתיחה השלילית השוק עובר למגמה מעורבת, ת"א 35 בירידה קלה בעוד ת"א 90 עולה ב-0.3%.

בין היורדות בעיקר מניות השבבים הדואליות שחזרו לת"א בפערי ארביטרז' שליליים - קקמטק וטאואר .

וכמו שקרה אתמול בוול סטריט בה מדד חברות השבבים (SOX) איבד 2.5%. הקשר ההפוך והלא לגמרי הגיוני בין חברות השבבים לחברות התוכנה נמשך גם אתמול. קרן הסל IGV עלתה ב 1.2%. קראוודסטרייק זינקה, כך גם אצלנו, מניות מטריקס ופפורמולה מערכות עולות.

10:00

בהתאם למגמה בעולם, המסחר בת"א נפתח בירידות. מדדי הדגל, ת"א 35 ות"א 90 יורדים בכ-0.5%. בולט מדד הביטוח שיורד ב-1.3%.

09:20

דברים שקורים הבוקר -

בנק לאומי דיווח על תוצאות הרבעון - הבנק מסכם רבעון עם הרווח הגבוה במערכת הבנקאית וצמיחה חריגה באשראי העסקי.

מעט אחריו דיווח בנק מזרחי טפחות: הרווח נשחק אך נרשם קיטון חד בהוצאות הפסדי אשראי. יחלק דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח, כ-620 מיליון שקל.

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר בעוד המשקיעים מעריכים את הסיכויים להסדרה דיפלומטית מול החשש מהסלמה מחודשת, טראמפ אמר הלילה כי תכנן לתקוף את איראן היום (שלישי), אך החליט לדחות את התוכניות ב"יומיים או בשלושה" לבקשת סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות. "הם חושבים שהם קרובים מאוד לסגירת עסקה", והוסיף שהורה לצבא "להיות מוכנים למתקפה בהתרעה קצרה אם לא תושג עסקה מקובלת".

הבוקר באסיה רוב הבורסות יורדות, מגמה שלילית גם בחוזים בוול סטריט.

מניות השבבים הדואליות שחוזרות להיסחר בת"א בפערי ארביטרז' שליליים יכבידו על המסחר הבוקר - קמטק בפער שלילי של מעל 5%, טאואר תרד בכ-3.5% ונובה בכ-2%, טבע תרד ב-1.5%.

כשנותר עוד יום מסחר אחד השבוע, אפשר שיהיו משקיעים שירצו לסגור פוזיציות כדי לא להיות חשופים להתפתחויות במהלך חג השבועות.

אתמול, נפתח שבוע המסחר המקוצר בירידות שהלכו והעמיקו בעקבות החששות מחידוש המלחמה מול איראן.

מבין המדדים הענפיים מי שהובילו את הירידות היו מדד הקלינטק שאיבד כ-5.7%, ומדד תשתיות האנרגיה שירד בכ-4.6%. רועי שביט, אנליסט אנרגיה IBI ציין ש"התשואות בארה״ב ל-2 ו-10 שנים עלו בחדות, ויש צפי גובר להעלאות ריבית ולא הורדות ריבית החברות הקטנות יותר כמו דוראל ואקונרג'י מושפעות מזה הרבה יותר מאשר חברות גדולות ומבוססות יותר אשר מושפעות גם כן, אבל פחות". אך תודות לעלייה במחירי הנפט, מתחילת השנה תשתיות האנרגיה עדיין הסקטור המוביל עם זינוק של 47%.

מנגד, מניות הבנקים שגילו חולשה בשבוע שעבר, התאוששו אתמול, שני בנקים נוספים דיווחו על תוצאותיהם - דיסקונט והבינלאומי, בשניהם נרשמה ירידה ברווחים. הדו"חות, בית ההשקעות IBI הוריד את מחיר היעד של הבנק הבינלאומי.

רשת השיווק ויקטורי פתחה את עונת הדוחות של חברות המזון, כשדיווחה על "הרבעון החזק בתולדותיה" עם קפיצה של 25% בהכנסות והמניה זינקה.

על אף החשש כי ה־AI עלול להחליף את מניות התוכנה, חברת ה־IT וואן טכנולוגיות דיווחה על קפיצה של 17.5% בהכנסות לסכום של 1.3 מיליארד שקל. אך ציינה כי היא נפגעה מהתחזקות השקל מול הדולר.

באסיה הבוקר בורסת דרום קוריאה יורדת ב-2.5%, ביפן מדד ניקיי יורד ב-0.5%, הונג קונג ושנגחאי בעליות קלות.

החוזים העתידיים בוול סטריט בירידות קלות של עד 0.3%.

אתמול בניו יורק, התנהל יום המסחר ברובו בירידות, כאשר לקראת הנעילה חלה התמתנות. זאת, לאחר שטראמפ טען ברשת TRUTH כי המתקפה באיראן תוכננה למחר אך הוא נענה לבקשת קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות לדחותה.

בסופו ננעל המסחר מגמה מעורבת: נאסד"ק ירד בכ-0.5%, מדד ה-S&P500 ירד בכ-0.1%, ואילו הדאו ג'ונס עלה בכ-0.3%. מדד חברות השבבים (SOX) איבד 2.5%. הקשר ההפוך והלא לגמרי הגיוני בין חברות השבבים לחברות התוכנה נמשך גם אתמול. קרן הסל IGV עלתה ב 1.2%. קראוודסטרייק זינקה.

מי שבלטה בירידות שלה הייתה חברת סיגייט , שצללה בכ-7%. זאת, לאחר שמנכ"ל החברה דייב מוסלי הזהיר מפני קשיים בעמידה בביקוש הקשור לבינה מלאכותית. לדבריו, בניית מפעלים חדשים "פשוט תיקח יותר מדי זמן". דבריו של מוסלי הציתו את חששות המשקיעים שהמגזר לא יוכל להגביר את הייצור מספיק כדי לעמוד בתנופת המכירות המונעת על ידי בינה מלאכותית. השוק הגיב מיידית: מניית השבבים מיקרון ירדה בכ-6% במהלך המסחר.

מנייה נוספת שבלטה לרעה הייתה מובילאיי שירדה בכ-7%, לאחר שבית ההשקעות Jefferies העמיד את מחיר היעד שלו למניה על 8 דולר והזהיר כי החברה עומדת בפני לחץ תחרותי מוגבר וכבר מתמחרת פוטנציאל משיפור מערכות האוטונומיה.

גם טסלה הייתה בכותרת וירדה בכ-3%, לאחר שהבעלים אילון מאסק ספג אתמול (ב') הפסד משמעותי בבית משפט פדרלי בארה"ב, חבר המושבעים דחה את תביעת הענק שהגיש נגד OpenAI ומנכ"ל החברה סם אלטמן.

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח נסחר במגמה שלילת. מדד תל־גוב שקלי 10+, עם סדרות האג"ח הממשלתיות הרחוקות ביותר לפדיון ולכן גם המסוכנות ביותר, ירד בכ־0.5%, אך עדיין עלה בכ־1% מתחילת השנה. התשואה לפדיון הגלומה בו טיפסה ל־4.26% והשלימה בכך עלייה מרמה של 4.1% בשבוע שעבר.

נראה כי המשקיעים חוששים מכך שהתגברות האינפלציה תצנן את הכוונות של בנק ישראל להפחית את הריבית, כאשר במקביל גובר החשש למערכה מחודשת מול איראן (לצד הימשכות המערכה בלבנון).

בשורה - אחרי כמעט עשור, איגרות החוב של טבע חוזרות לדירוג השקעה: סוכנות הדירוג Fitch העלתה את הדירוג מ-BB פלוס ל-BBB מינוס. כזכור, ב-2016 טבע השלימה רכישת ענק של חברת אקטביס, ולצורך המימון היא לקחה חוב עצום, שסיבך את החברה. בעקבות תוכנית ההתייעלות המקיפה שהוביל המנכ"ל הקודם קאר שולץ, ואסטרטגיית הצמיחה של המנכ"ל הנוכחי ריצ'רד פרנסיס, החברה נמצאת היום במקום שונה, בסוכנות הדירוג מכירים בכך.

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ממשיכות לעלות היום. ברקע גל מכירות בשוקי האג"ח העולמיים ומפגש שרי האוצר של מדינות ה-G7 בפריז. התשואה על איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, מדד הייחוס המרכזי לעלויות הלוואה של ממשלת ארה"ב, עלתה לרמה של 4.601%, רמתה הגבוהה ביותר מזה 15 חודשים. תשואות האג"ח ל-30 שנה בשיא של 3 שנים,

ובעולם, שוקי אג"ח קורסים ברחבי העולם, מה שמקפיץ את עלויות הלוואה לשיאים של מספר שנים, בעוד החששות מפני אינפלציה המונעת ממלחמה ומפני ההוצאות הממשלתיות הולכים וגוברים.

התשואה על איגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב ל-30 שנה נסחרת סביב הרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2023, בעוד שהתשואה המקבילה ביפן זינקה לרמות שלא נראו ב-27 שנות ההיסטוריה של האיגרת. בבריטניה, התשואה היא הגבוהה ביותר מאז שנת 1998.

כאשר מחברים את הכל יחד, התשואה הממוצעת ל-10 שנים ברחבי מדינות ה-G7 (שבע המדינות העשירות בעולם) היא הגבוהה ביותר מאז 2004, כך לפי טורסטן סלוק מחברת הניהול אפולו (Apollo Management).

ישנן מספר סיבות לעליות התשואות בעולם - בעוד שהאינפלציה התבררה כדביקה כבר בתחילת השנה הנוכחית, היא קיבלה תמריץ חדש בעקבות המלחמה של ארה"ב עם איראן, שנמשכת כבר כמעט שלושה חודשים ועליית מחירי הנפט.

בום ההשקעות בבינה מלאכותית מגביר את הביקוש לשבבי חצי-מוליכים שדוחף את מחירם כלפי מעלה. בתורו, הדבר מייקר את מוצרי האלקטרוניקה לצריכה, מכוניות ומוצרים אחרים התלויים בהם - תופעה שזכתה לכינוי "צ'יפפליישן" (Chipflation).

פוליטיקאים מטוקיו ועד וושינגטון מבטיחים להוציא יותר או להפחית מסים, ונמצאים תחת לחץ מצד קהל בוחרים פופוליסטי יותר ויותר. אך המדינות שלהם כבר לוו בכבדות במהלך המגפה, ולכן עולה השאלה עד כמה עוד יכולות רמות החוב לעלות. קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מעריכה כי החוב הציבורי העולמי נמצא במסלול להגיע ל-100% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) עד שנת 2029, לעומת 95% בשנה שעברה.

המשקיעים חוששים שהבנקים המרכזיים מפגרים מאחור במלחמה באינפלציה. הדבר מניע אותם להמר על כך שריביות המפתח, עשויות להישאר גבוהות למשך זמן רב יותר. ריביות גבוהות יותר הופכות את התשואות על אג"ח קיימות לפחות אטרקטיביות עבור המשקיעים, מה שמוביל לירידת מחיריהן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

החשש בשווקים מפני התחדשות המלחמה מול איראן, כשברקע הרטוריקה החריפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, העלה את מחירי הנפט לרמה של יותר מ־100 דולר לחבית מסוג ברנט. בכך משלים הזהב השחור קפיצה של 23% בחודש האחרון.

במקביל, הדולר התחזק בשבוע החולף מול סל המטבעות (כולל השקל) ביותר מ־1%. לדברי רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי, הדבר נבע מ"העלייה המחודשת במחירי הנפט והתגברות הציפיות לאינפלציה (החשש מעלייה באינפלציה, נ"א) שהובילו לשינוי הסנטימנט בשווקים בשבוע האחרון.

ביחידת המחקר של הבורסה הוסיפו כי "המשך מגמת ההתחזקות של הדולר בשבועות הקרובים יהיה תלוי בעיקר בשלושה גורמים מרכזיים: מחירי הנפט, נתוני האינפלציה בארה"ב והתפתחות ציפיות הריבית של הפד. כל עוד תשואות האג"ח בארה"ב יישארו גבוהות והשווקים ימשיכו לתמחר סביבת ריבית גבוהה לאורך זמן - הדולר צפוי להמשיך ליהנות מביקושים גלובליים חזקים. מנגד, רגיעה גיאופוליטית או ירידה חדה בתשואות עשויות להוביל לתיקון מסוים במטבע האמריקאי".

עליות מחירי הנפט התמתנה לאחר דבריו של טראמפ. מחיר חבית נפט ברנט עומד כעת על 108 דולר, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע ל-110. מחיר נפט גולמי עומד על 103 דולר.

4. מאקרו

נתוני האינפלציה בארה"ב (קצב שנתי של 3.8%), הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2023, ישפיעו ככל הנראה על החלטת הריבית הבאה שם. מעבר לכך, טוען עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא־קלאריטי בית השקעות כי "המדד הגבוה הזכיר לעולם שאינפלציה אינה נולדת רק מביקוש עודף, משכר גבוה או ממדיניות מוניטרית מרחיבה. לעיתים היא נולדת ממחסור פיזי, שלא הורגש עד כה כי הכול זרם. אבל הוא היה קיים בעיקר כתוצאה של תת־השקעה ממושכת בתשתיות - כמו בתי זיקוק, מתקני עיבוד מתכות או תשתיות חשמל".

לכן הוא מעריך שארה״ב, אירופה ומדינות נוספות יידרשו בשנים הקרובות להשקיע מחדש במתקני זיקוק, במפעלי עיבוד מינרלים ובתשתיות חשמל. "זהו מעבר מעולם שבו השאלה הייתה מי מייצר הכי בזול, לעולם שבו השאלה היא מי מסוגל לייצר גם בזמן משבר", מסכם אזולאי.

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI כתב אתמול על היתכנות הורדת הריבית בישראל בהחלטה הקרובה (יום ב). "מבחינת בנק ישראל, התבססות האינפלציה סביב מרכז היעד והירידה באינפלציה הבסיסית ל-1.5%, בפרט על רקע התמתנות בסעיף הדיור שנחשב "דביק" יותר, לצד הייסוף החד בשקל תומכים בהתאמה מסויימת בריבית כלפי מטה. מנגד, אי הודאות הגיאו-פוליטית, הצפי לעלייה בהוצאות הממשלתיות לאחר תת ביצוע בשליש הראשון של השנה, עלייה בציפיות לאינפלציה בעולם שמלווה גם בעלייה בציפיות להעלאת ריבית, מהווים גורמים שתומכים ביציבות בריבית.

"להערכתנו סביר לצפות להפחת ריבית באחת משתי ההחלטות הקרובות. ההחלטה הקרובה תושפע מההתפתחות במישור הגיאו-פוליטי, כלומר בהנחה ולא תירשם הידרדרות משמעותית במצב הגיאו-פוליטי להערכתנו הריבית תופחת, אך אם המצב יוחרף הפחתת הריבית תידחה".

5. תחזית

מונדיאל 2026 שיחל בעוד 23 ימים, יהיה אירוע הספורט הגדול והנצפה ביותר בהיסטוריה. לקראתו, ג'ון טאוור אנליסט בנק ההשקעות סיטי, ערך סקר מקיף בקרב 1,800 אנשים בשבע מדינות כדי לבחון את הרגלי הצריכה וההוצאות הצפויות. את התוצאות הוא תרגם ל-19 מניות שעשויות להנות מזינוק בביקושים למוצריהם ולזרם הכנסות מוגבר.

כ-97% מהמשיבים ברחבי העולם מתכננים לצפות במשחקים בשידור חי (בטלוויזיה או בסטרימינג), צפוי גם טירוף הכרטיסים: כ-20% מהמשיבים מתכננים להגיע למשחקים פיזית (נתון שמטפס ל-25% במדינות המארחות). היעד מועדף הוא ארה"ב ומבין אלו שמתכננים להגיע, 72% כבר רכשו כרטיסים (בממוצע של 2-3 משחקים לאדם).

בבית ההשקעות ג'פריס מעריכים כי הטורניר יקפיץ את צריכת הבירה העולמית ב-568 מיליון ליטרים במהלך החודשים יוני-יולי. בברקליס, מציינים כי מונדיאלים בעבר הובילו לזינוקים של 2.5% עד 9.9% בהיקפי המכירות בערים המארחות (במונדיאל 2014 בברזיל, למשל, מכרה ענקית הבירה אנהויזר-בוש אינבוו כ-140 מיליון ליטרים).

גם קונסטליישן ברנדס , יצרנית ויבואנית משקאות אלכוהול מובילה בארה"ב, תיהנה מהעלייה הכללית בצריכת הבירה והאלכוהול וברור שקוקה קולה ופפסיקו, יככבו בכל בית, פאב ומגרש.

בתחום המזון המהיר והמשקאות, מקדונלדס, דומינוס פיצה וווינגסטופ הן נהנות קלאסיות מאירועי ספורט, כאשר אוהדים מזמינים פיצות וכנפיים ישירות לצפייה בבית.

עבור אלה שיצפו במשחקים ברשתות מסעדות ופאבים בארה"ב, דארדן רסטורנטס , בי.ג'יי רסטורנטס ברינקר אינטרנשיונל או טקסס רודהאוס צפויות לחוות תפוסה מלאה בימי המשחקים.

ברשת חנויות הספורט דיקס ספורטינג גודס , מעריכים בסיטי שהצרכנים ירכשו חולצות נבחרת, כדורים וציוד לעידוד, בוולמארט , ענקית הקמעונאות הם יצטיידו במזון, חטיפים ומסכי טלוויזיה חדשים לקראת הטורניר.

יהיו הרבה שינסו את מזלם בדראפטקינג , פלטפורמת הימורי הספורט המובילה, שצפויה לראות שיאי פעילות ומחזורי הימורים לאורך כל 104 המשחקים.

ענקיות הטכנולוגיה, אלפאבית (גוגל) ומטא הן גם ענקיות מדיה שיקלטו את תקציבי הענק של המפרסמים ויחוו תנועת גולשים מאסיבית סביב תכני הטורניר, הרשתות החברתיות וזכויות השידור.

באובר (Uber) ובדורדאש שירותי הנסיעות והמשלוחים יעבדו שעות נוספת כדי לשנע מיליוני אוהדים לאצטדיונים, לפאבים ולספק משלוחי מזון מהירים בזמן אמת.

חברות המלונאות המחזיקות בנכסים ב-16 הערים המארחות בארה"ב, קנדה ומקסיקו צפויות להציג שיעורי תפוסה פנומנליים ומחירי חדרים גבוהים במיוחד, בסיטי מסמנים את מריוט אינטרנשיונל והוסט הוטלס אנד ריזורטס , ענקיות המלונאות וקרנות הריט של נדל"ן מלונאי.

למרות האופטימיות והמספרים המרשימים, בסיטי מדגישים שהמונדיאל מגיע בתקופה מורכבת המאופיינת בעליית מחירי האנרגיה ודאגות מאקרו-כלכליות מתמשכות, הלחצים על כיסו של הצרכן עלולים בהחלט לצנן במידת מה התחזיות.