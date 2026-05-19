בנק לאומי

לאומי מסכם רבעון עם הרווח הגבוה במערכת הבנקאית וצמיחה חריגה באשראי העסקי

בנטרול מס היתר על הבנקים, התשואה על ההון הסתכמה ב-15.1% • היקף הדיבידנד שיחלק הבנק: 55% מהרווח הנקי, כ-1.3 מיליארד שקל

חזי שטרנליכט פורסם: 07:44 עודכן: 08:11
מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן, בגאלה של ועידת הנדל''ן של גלובס / צילום: תמר מצפי

מס היתר שהטיל משרד האוצר על הבנקים שחק בשיעור מתון יחסית של 2% את הרווח הנקי של בנק לאומי, זה הסתכם ברבעון הראשון ב-2.4 מיליארד שקל. הבנק בניהולו של חנן פרידמן רשם גם קיטון בהכנסות מריבית (נטו) של 3% ל-4 מיליארד שקל. התשואה על ההון של לאומי ברבעון שחלף עמדה על 13.6%, ואם מנטרלים את מס היתר על הבנקים הסתכמה ב-15.1%.

הירידה ברווח הנקי של הבנק היא בשיעור מתון יותר מזה שרשמו בנקי הפועלים, דיסקונט והבינלאומי שדיווחו עד כה את התוצאות שלהן, אשר דיווחו על ירידה חד-ספרתית גבוהה ברווח הנקי בשל המס.

יחס היעילות של לאומי המשיך השתפר וצפוי להיות הטוב במערכת הבנקאית (29%), זאת בהשוואה ל-32.1% ברבעון המקביל. בבנק ציינו כי "יחס היעילות של לאומי נותר הטוב בישראל ומהטובים בעולם לאורך זמן, בין השאר, בזכות יישום מושכל של אסטרטגיית המובילות הטכנולוגית וה-AI של הבנק לאורך השנים האחרונות."

הבנק יחלק דיבידנד של 1.3 מיליארד שקל, כמיליארד שקל מתוכו במזומן והיתרה לצורך רכישה עצמית של מניותיו. היקף הדיבידנד - 55% מהרווח הנקי.

לאומי דיווח על שיעור חובות בעייתיים (NPL) של 0.4%, כאשר גודל ההוצאות בגין הפסדי האשראי גדל ל-166 מיליון שקל ברבעון הראשון (עליה של 200%). ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו לשיעור של כ-0.12% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, לעומת הוצאה בשיעור של כ-0.05% בתקופה המקבילה אשתקד. בבנק הדגישו כי כל ההוצאה היא להפרשה קבוצתית, כלומר כזאת שאיננה ספציפית ללקוחות בעייתיים ונדרשת לרוב מטעמי שמרנות עם התרחבות במתן האשראי. בבנק ציינו כי ברכיב ההפרשה הפרטנית נרשמה הכנסה ברבעון הראשון.

האשראי לציבור נטו שהעמיד הבנק זינק בתוך שנה בשיעור דו-ספרתי גבוה של 18.4% והוא מסתכם ב-547.8 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון הראשון. מבין רכיבי האשראי השונים הבנק צמח במיוחד באשראי למגזר העסקי (27.5% בתוך שנה).