דיסקונט: עליה בהוצאות להפסדי אשראי, התשואה להון נשחקה ל-11%

התשואה להון של בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי, נשחקה ל-10.9% ברבעון הראשון של השנה, זאת למול תשואה להון של 13% בתקופה המקבילה. האשם העיקרי הוא המס המיוחד שהטיל האוצר על הבנקים הגדולים. אך גם בנטרולו יחד עם רכיבים מסוימים אחרים, עמדה התשואה להון על 12.2%, למול 13.7% אשתקד. הרווח הנקי של הבנק נשחק ב-10% מאותן סיבות ל-930 מיליון שקל, והדירקטוריון החליט כי מחציתו יחולק כדיבידנד (465 מיליון שקל).

באשראי לציבור (נטו) שהסתם ב-295 מיליארד שקל בתום הרבעון הראשון, נרשם גידול של 2.2%, שהינו קצב צמיחה חד-ספרתי גבוה ברמה השנתית. האשראי למגזרים העסקיים גדל ב-4.2%, ואילו האשראי לעסקים גדולים גדל ב-4.3%. הבנק הגביר מאמץ במתן אשראי לעסקים בינוניים שגדל ב-17.5%, ואילו האשראי לעסקים קטנים וזעירים ירד ב-3%. בתחום האשראי למשקי בית (ללא הלוואות לדיור) נרשמה ירידה של כ-1%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל בשיעור סולידי יחסית של כ-1.5% מתחילת השנה.

בסעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נרשמו ברבעון שחלף הוצאות בסך של 182 מיליון שקל, עליה של 250% ביחס לרבעון המקביל. ההוצאות משקפות בעיקר עליה ברכיב הקבוצתי, הסבירו בבנק, כלומר אינן נובעות מהפרשה ספציפית כלפי לקוחות בעייתיים אלא דווקא צעד שמרני שבחלקו מחויב רגולטורית בשל מתן אשראי חדש ונועד לשמור על איכות התיק בעתיד. חלק מההפרשות הקבוצתיות נבעו לדברי הבנק "מהחמרה בפרמטרים של רכיבי המקרו". שיעור ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון שחלף עלה ל-0.25% לעומת 0.08% ברבעון המקביל אשתקד.

600 עובדים ילכו הביתה השנה

מנכ"ל הבנק לוי התייחס עם פרסום התוצאות בין היתר לסוגיה נפיצה שעלתה בחודשים האחרונים ונוגעת להתייעלות בבנק. "במסגרת התוכנית האסטרטגית ל-2030 הושק פרויקט התייעלות תלת-שנתי רחב היקף, שמטרתו הקטנת הוצאות באמצעות יישום שורה של מהלכים בבנק ובקבוצה", מסר. "הפרויקט ממוקד בבניית תהליכים אפקטיביים, תוך מינוף יכולות טכנולוגיות והסתייעות בכלי בינה מלאכותית, זאת לצד קידום מהלכים ארגוניים שנועדו לתמוך בשיפור ההתייעלות, לרבות באמצעות מהלכי פרישה מוקדמת, ממוקדים לעובדים מן המניין ("עובדים קבועים")".

עוד הוסיף כי "במסגרת מהלכים אלו, חתמו ברבעון הראשון כ-170 עובדים מקרב הקבוצה על הסדרי פרישה, מהם פרשו בפועל, בתקופת הדוח, 85 עובדים. בחודש מאי 2026 הוחלט להציע הסדרי פרישה לעובדים קבועים נוספים, שתתאפשר לתקופה קצובה בזמן. להרחבה האמורה של מהלך הפרישה לא צפויה השפעה מהותית על ההתחייבויות האקטואריות או על התוצאות העסקיות של הקבוצה. להערכת הבנק, בהתחשב בפרישות שכבר הושלמו או הוסכם עליהן במהלך השנה בקבוצה וכן בהערכות של הבנק לפרישות נוספות (פרישה טבעית ופרישה מוקדמת) ולסיום העסקה של עובדים נוספים, מצבת העובדים בקבוצה צפויה להצטמצם במהלך שנת 2026 בכ-600 עובדים".