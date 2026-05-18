התשקיף של תדהר חושף: תגמולים אדירים למנכ״ל אורי לוין

הנפקת ענקית הנדל"ן תדהר יוצאת לדרך הבוקר, לאחר שהחברה מפרסמת טיוטת תשקיף ציבורית ראשונה. החברה מתכננת להנפיק לפי שווי של 7.5 מיליארד שקל (לפני הכסף). הכנסות קבוצת תדהר, לפי דוחות הפרופורמה שהוצגו בתשקיף, הסתכמו ב-2.9 מיליארד שקל אשתקד, עלייה של 8% בתוך שנה. כעת מתברר שאורי לוין, בעברו הלא רחוק מנכ"ל בנק דיסקונט, תוגמל בנדיבות רבה על רקע הצטרפותו לניהול תדהר. הוא נהנה מעלות שכר של כ-45 מיליון שקל רק בשנתיים האחרונות.

טיוטת התשקיף חושפת כאמור את תנאי העסקתו של אורי לוין, מנכ"ל הקבוצה, שבעברו שימש בתפקיד מנכ"ל בנק דיסקונט. בהיותו בנקאי נאלץ לוין להיות כפוף לתנאי שכר של מנכ"ל בנק, שלא חוצים את רף 4 מיליוני השקלים, וכעת נחשף שבסיכום שנת 2025 נהנה בתדהר מתנאי העסקה בשווי של 18 מיליון שקל, שהורכבו משכר של 2.9 מיליון שקל, בונוס של 1.6 מיליון שקל והיתרה כ-13.5 מיליון שקל בצורה של תגמול מבוסס מניות.

היו"ר גיל גבע, נהנה אשתקד מעלות שכר של 5.4 מיליון שקל עבור 80% משרה אשתקד, שהורכבו מבונוס של 2.5 מיליון שקל ודמי ניהול של כ-3 מיליון שקל. נציין כי ההנפקה היא הנפקת מניות של קבוצת תדהר, וכן הצעת מכר של אחד מבעלי השליטה גיל גבע (27.7%) המכהן בתור יו"ר תדהר. שאר בעלי השליטה: מארק ויסמן ואריה בכר, המחזיקים כל אחד בנתח מניות זהה, לא משתתפים בהצעת המכר. בעלת מניות נוספת היא חברת הראל שמחזיקה בכ-13% ממניות תדהר.

הכנסות קבוצת תדהר כאמור, לפי דוחות הפרופורמה שהוצגו בתשקיף, הסתכמו ב-2.9 מיליארד שקל אשתקד, עליה של 8% בתוך שנה בשל גידול מגזרי הביצוע (של הפרויקטים) וכן מפעילות הייזום שלה. שיעור הרווח הגולמי שהשתפר מ-13.6% ל-14.1% אשתקד. למרות ירידה קלה בשיערוכי הפרוייקטים, הרווח הנקי עלה ב-12% ל-201 מיליון שקל.

קבוצת תדהר סיכמה את השנה שעברה עם מאזן בסך של 10.3 מיליארד שקל, והון עצמי של 2.75 מיליארד שקל. דירוג האשראי שלה עומד על A . היא פועלת בביצוע פרוייקטי נדל"ן לרבות הנדסה ותשתיות, היא מסרה עד כה 22 אלף דירות ב-32 שנות פעילות. יש לה 6,700 יחידות דיור בביצוע כיום. בייזום פרוייקטים, יש לה צבר ענק של 40,000 יחידות דיור לבנייה. בשנה שעברה מכרה 251 דירות בזרוע הייזום שלה. היא מחזיקה במעל ל-300 אלף מ"ר בנכסים מניבים ויש לה הכנסות מתחומים אחרים.

את ההנפקה מובילים לידר הנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום. התמורה שטרם פורסמה נועדה לשמש למימון והרחבת פעילותה העסקית של החברה, לפרוע חובות לגופים מממנים וכן לחלוקת דיבידנד במהלך השנה הנוכחית.