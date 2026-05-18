חברת ביטקור קפיטל (Bitcore Capital) מתכננת להגיע לבורסה בניסיון השני שלה. לאחר שהמיזוג עם השלד הבורסאי פליינג ספארק של יריב לרנר נפל, כעת היא חתמה על הסכם עם השלד איירטאצ' סולאר בשליטת קיבוץ רביבים ויניב אלוש, שפעל בתחום הרובוטים לניקוי פאנלים סולאריים, כך נודע לגלובס.

החברה תתמזג לפי שווי מופחת של 85 מיליון שקל לפני הכסף. זאת בהשוואה לשווי של 100 מיליון שקל בניסיון המיזוג הקודם לפני חצי שנה.

ביטקור מעוניינת לפעול בעולמות של החיבור בין תשתית הבלוקצ'יין של עולם הקריפטו, לבין שירותים פיננסיים מסורתיים, כמו העברות בנקאיות, כרטיסי אשראי, להנפיק מטבע יציב צמוד שקל, וגם לאפשר הלוואות קריפטו, הלוואות מגובות נכסים דיגיטליים ושימוש בקריפטו כנכסי רזרבה מטבעית.

צריך לומר ביושר, עוד לא החלה לפעול, אין לה לקוחות או הכנסות, אך היא רוצה להגיע למאות אלפי לקוחות בארץ ובעולם בשנים הקרובות. לאחר המיזוג, יהיו בקופתה של החברה כ-20 מיליון שקל. בחברה מאמינים שזה מספיק כסף כדי להתחיל את הפעילות אך ההנחה היא שבהמשך הדרך היא תצטרך לבצע גיוסי הון נוספים.

מייסד החברה הוא יודי לזר, שמשמש גם כסמנכ"ל תפעול ומנהל העסקים, והוא גם המחזיק בחברה יחד עם שותפו חיים נחום, ושני שותפים נוספים - רונן טויטו (יו"ר קדימהסטם) ועו"ד פרל כהן. בעלי המניות של ביטקור יחזיקו ב-75% ומחזיקי איירטאצ' יחזיקו ב -25% מהחברה הממוזגת.

כמה יקבלו חברי הנבחרת הנוצצת?

כחלק מהמאמץ להעניק לפעילותה של ביטקור אמינות ומכובדות מול הרגולטורים ושוק ההון המסורתי, צירפו אליה המייסדים "נבחרת חלומות" כמו נשיא המדינה לשעבר ראובן (רובי) ריבלין שישמש נשיא החברה, מפכ"ל המשטרה לשעבר יוחנן דנינו, שאף יהיה יו"ר החברה, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר ואיש ההייטק יזהר שי, והמשנה לפרקליט המדינה לשעבר עו"ד יהודה שפר, שגם היה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

לגלובס נודע כי בחברה מקצים לקליבר השמות הזה, מעבר לתגמול שוטף, אופציות בטווח של 1%-5% משווי החברה. כלומר, אם החברה תצליח גם הם ייהנו מכך.

ריבלין, נזכיר, כבר כיהן בעבר כנשיא חברת חלום נוספת, אלקטריאון, שמפתחת הטענת כלי רכב חשמלי תוך כדי נסיעה בכבישים. לאחר מספר שנים, כשלא ממש ברור מה הוא עשה בחברה, הוא עזב אותה. בינתיים החברה שכבר נסחרה בשווי של 2.5 מיליארד שקל, לא משכנעת את המשקיעים והמניה נסחרת כעת לפי שווי של 700 מיליון שקל.

לאן נעלם "המוסדי המוביל"?

בניסיון המיזוג הקודם של ביטקור, הצהירה החברה שהיא נמצאת רגע לפני חתימה עם "גוף מוסדי מוביל" ומוכר כמשקיע עוגן, אלא שבינתיים אותו מוסדי עלום ויתר על הצטרפות לחברה. מי שכן תיכנס כמשקיעת עוגן היא קרן קריפטו מהעולם Lava Foundation , שאותה מגדירים בשוק כ"שוות ערך למוסדי בעולם הקריפטו". היא הביאה לחברה 2 מיליון דולר, עם אופציה להגדלה ל-5 מיליון דולר. זאת כחלק מאותם 20 מיליון שקל שיהיו לחברה להתחלת פעילותה.

אמנם, אפילו הסמל של ביטקור כולל את מטבע הביטקוין, השם שלה כולל את המילה ביטקוין והיא רוצה לפעול בעולמות הללו, אך במצגת של החברה שהגיעה לידי גלובס נכתב כי החברה "אינה חברת קריפטו". שם כנראה מקווים שגורל המניה לא יהיה דומה לתנודתיות במטבעות הקריפטו, או להפסדים למשקיעים במניות ישראליות אחרות שפנו לקריפטו, כמו חברת האוצר (החזקת ביטקוין) זוז פאוור, בית ההשקעות בקריפטו סילבר קסטל (שבינתיים נרכש ע"י בית ההשקעות אי.בי.אי) וגם טקטונה.