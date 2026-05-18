בסוף השבוע האחרון נחתם מזכר הבנות לעסקת ענק בשוק האנרגיה המקומי: קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל סיכמה על רכישת חברת שיכון ובינוי אנרגיה, באמצעות החברה הבת פאוורג'ן הפועלת בשוק האנרגיה.

הרכישה, אם תצא לפועל, תבוצע בדרך של מיזוג, בתמורה לסכום של 4.2 מיליארד שקל, אם אפשרות לתשלום נוסף של 300 אלף שקל המותנה בעמידה באבני דרך הקשורות בקידום פרויקטים מהותיים קיימים של שיכון ובינוי אנרגיה. לצורך מימון העסקה צפויה הקרן לחבור לקבוצה של גופים מוסדיים, שישקיעו בפאוורג'ן כחלק מהמהלך. בנוסף, בעת האחרונה קיבלה ג'נריישן פנייה מצד חברת הנדל"ן המניב סאמיט, בשליטת זוהר לוי, שבוחנת בימים אלה השקעה של כ־600 מיליון שקל בהון של ג'נריישן, אשר יופנו ככל הנראה לטובת העסקה.

קרן ג'נריישן, המנוהלת בידי יוסי זינגר וארז בלשה, עוסקת בהשקעה בתחומי תשתיות ואנרגיה. עיקר פעילות האנרגיה שלה מתבצעת באמצעות חברת הבת פאוורג'ן (100%) המחזיקה בשורה של תחנות כוח (אלון תבור, שורק ואשקלון) ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת, וכן פועלת בתחום הספקת החשמל לשוק הפרטי באמצעות חברה משותפת עם חברת התקשורת בזק (בזק־ג'ן). כיום, לחברה החזקה במיזמי ייצור אנרגיה בהספק כולל של 1.8 ג'יגוואט, לצד קיבולת אגירה של 3.25 ג'יגוואט שעה. הקרן נסחרת לפי שווי של כ־4.6 מיליארד שקל, לאחר שבשנה האחרונה רשמה מנייתה זינוק של 219%.

שיכון ובינוי אנרגיה, בניהולו של יובל סקורניק, שנמצאת בשליטת קבוצת הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי (67%), מחזיקה בצבר של פרויקטים לייצור חשמל בהיקף נוכחי של כ־3.2 ג'יגוואט. זאת, באמצעות החזקות בתחנות הכוח רמת חובב, אורות פנינה (חגית) ואתגל, כמו גם צבר של פרוויקטי אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה.

עבור שיכון ובינוי שבשליטת נתי סיידוף, עסקה למכירת שו"ב אנרגיה תהווה הצפת ערך משמעותית לפעילות אותה הנפיקה בבורסה בקיץ 2022, לפי שווי של 2.76 מיליארד שקל (אחרי הכסף). לאחר תקופה ארוכה שבה הציגה מניית שיכון ובינוי אנרגיה ביצועי חסר ביחס לשוק, היא זינקה בשנה האחרונה ביותר מ־50% על רקע הביקוש הגואה, בין היתר לנוכח הקמתם של דאטה סנטרים שנועדו לתמוך במהפכת הבינה המלאכותית, והיא נסחרת כעת בשווי של כ־4 מיליארד שקל.

לוטשים עיניים לשוק הסולארי

על אף שמרבית פעילות שיכון ובינוי אנרגיה מקורה בתחנות הכוח המסורתיות שבהן היא מחזיקה, ההערכות הן שהנכס שאליו לוטשים עיניים בג'נריישן, הוא בעיקר הייצור הסולארי של שו"ב אנרגיה, שיאפשר לספק החשמל הפרטי המשותף לה ולבזק (בזק-ג'ן), להמשיך ולהתרחב כך שיהפוך לשחקן הדומיננטי ביותר בתחום אספקת החשמל הפרטי. קרן ג'נריישן היא כבר היום הספק הפרטי הגדול בישראל. המיזוג יאפשר להם להתרחק מהמתחרות סלקום ואלקטרה שנושפות בעורפם, הודות לייצור הסולארי הנרחב של שו"ב, העומד כיום על כ־1.2 ג'יגוואט, וצפוי להכפיל את עצמו בשנים הקרובות. באם יושלם המיזוג, תחזיק פאוורג'ן של קרן ג'נריישן בפרוייקטים סולאריים בהספק של כ־1.8 ג'יגוואט, אשר עשויים בעתיד לגדול לכ־4.2 ג'יגוואט.

"שוק החשמל נהנה היום מביקושים מאוד גדולים, וכשאתה שחקן שפועל על כל המגרש, עם תחנות גז אנרגיה מתחדשת, יש לך יתרון מובהק בעיקר בגלל הסינרגיה", מסביר גורם בכיר בשוק האנרגיה. על כן, הוא מעריך, כי "בג'נריישן מייחסים חשיבות גדולה מאוד לספק החשמל שהם הקימו עם בזק, והם שמים על זה הרבה ז'יטונים. הם הולכים להיות הספק הכי גדול במדינת ישראל, וזה אולי יאפשר להם לשלוט בתעריפים". בג'נריישן מבינים שהפוטנציאל הטמון בתחנות הכוח המסורתיות מוגבל, בשל התעריפים אותם מאפשרת רשות החשמל למפעילות לגבות, ובונים בעיקר על פיתוח התחנות הללו והגדלתן, בעיקר תחנות חגית ורמת חובב.

ברשות החשמל צפויים להתנגד

כדי להשלים את המיזוג יצטרכו הצדדים לעבור משוכה משמעותית בדמות הרגולטור. על פי גורמים ברשות החשמל, לא סביר שמיזוג שו"ב אנרגיה לתוך קרן ג'נריישן יאושר כמו שהיא וכי כדי לאפשר אותה תידרש החברה הממוזגת להעמיד למכירה חלק מכולות הייצור שלה. בעיני הרשות, המהלך המתוכנן ייצור שחקן גדול מדי (המספק מעל 20% מהחשמל בישראל, ויותר מ־30% מייצור החשמל הפרטי לפי נתוני רשות החשמל ליוני 2025) מקביל בגודלו לשחקן המוביל כעת - אדלטק, שבשליטת אורי אדלסבורג. זאת, בין השאר, משום שהחברה הממוזגת תשלוט ב־3 מתוך 4 תחנות הכוח שהופרטו מחברת החשמל: אורות פנינה ("חגית מזרח"), רמת חובב ואלון תבור.

בג'נריישן צפויים לפנות לרגולטור בימים הקרובים, ולהציג את עמדתם. לא מן הנמנע שבקרן יציעו לוותר על הישיבה בדירקטוריון של אחת התחנות שבהן יש להם החזקה נמוכה, דוגמת אלון תבור, או לחלופין להקטין החזקות בחלק מהתחנות באופן שישביע את רצונו של הרגולטור.

בקרן, טוענים, כי "העסקה אינה פוגעת בתחרות בשוק אלא להפך, היא צפויה לחזק אותה ולייצר שחקן משמעותי נוסף שיתרום להתפתחות משק חשמל תחרותי ומתקדם יותר בישראל. ג'נריישן נכונה לקיים שיח ענייני ומקצועי עם הרגולטורים על מנת להניח את דעתם שהעסקה תגביר את התחרות ולא תפגע בה".

חרף הדברים הללו, ההערכות בשוק הן שבסופו של דבר הקרן תמכור לפחות אחת מתחנות הכוח, גם אם העסקה תאושר ע"י הרגולטור, בין היתר בצל הביקוש הגובר לתחנות שההיצע שלהן נמוך. בשוק יש מי שמסמנים את אדלטק של אדלסבורג ואת נופר אנרגיה, שבשליטת עופר ינאי כשתי חברות שעשויות לפנות לקרן בתקופה הקרובה.

על אף שאדלטק היא כיום השחקן הפרטי הגדול בשוק, רכישה שלה את החזקות שיכון ובינוי אנרגיה בתחנת אורות פנינה (50%) צפויה לעבור את מבחן הרגולטור, משום שהיא כבר מחזיקה כיום בכמחצית מהתחנה. ברקע, עמדת הרגולטור בוחנת את כוח השוק של החברות, כלומר בכמה מהאמצעיים היא מחזיקה ולא כמה מההספק היא מייצרת.

בנוסף, יש גם מי שמעריכים, שבפרק הזמן שעד חתימת ההסכם, עשוי שחקן נוסף להציע עבור שו"ב אנרגיה הצעה גבוהה מזו שהניחה ג'נריישן. זאת, בין היתר על רקע העובדה, שישנם לא מעט שחקנים בשוק שבוחנים מזה תקופה כניסה לתחום החם, ומכירת חברה שמחזיקה בנתח כה משמעותי מהווה הזדמנות פז עבורם.

החוב יקטן ב־5־6 מיליארד שקל

בצד השני של המתרס ניצבת שיכון ובינוי, שחלקה בתמורה, אם העסקה תצא לפועל, צפוי לעמוד על כ־3 מיליארד שקל. בכך, צפויה החברה לסיים תהליך ארוך אותו מוביל בשנתיים האחרונות המנכ"ל עמית בירמן, לצמצום החוב של החברה. במסגרת התהליך הוא הוביל יציאה כמעט מוחלטת של החברה מפעילותה ארוכת השנים באפריקה, ועוד שורה של מהלכים שנועדו לצמצם את החוב ולמקד את פעילות החברה. בעקבות המהלך, צפויה שיכון ובינוי גם לצמצם באופן דרמטי את היקף החוב הפיננסי שלה שעמד בסוף השנה שעברה על כ־11 מיליארד שקל. בעקבות העובדה שהחברה תפסיק להכיר בחובות של פעילות האנרגיה, המוערכים בכ־3 מיליארד שקל, לצד זרימה של מזומנים בסדר גודל דומה, כך שהחוב המאוחד (נטו) צפוי לרדת ב־5־6 מיליארד שקל. ברקע, הדבר גם צפוי להעלות את הדירוג של אגרות החוב הקיימות, שעומד כיום על A.