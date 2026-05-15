חברת דליה אנרגיה מדווחת על הקמת תחנת כוח חדשה באתר אשכול, ועל קבלת מימון להקמתה מידי בנק הפועלים, בהיקף של 5.7 מיליארד שקל. התחנה נקראת אשכול אבשל, על שם אבשלום הרן ז"ל, ממייסדי דליה ומחלוצי משק האנרגיה הפרטי בישראל, שנרצח ב-7 באוקטובר בקיבוץ בארי.

לפי הדיווח שהועבר לבורסה, המימון כולל כמה חלקים: מסגרות אשראי לטווח ארוך בסך 4.5 מיליארד שקל להקמה, מסגרת Bullet (הלוואת בלון) של 500 מיליון שקל, מסגרת לחריגות עלויות בסך 250 מיליון שקל ומסגרות אחרות בסך כולל של כ-490 מיליון שקל, לרבות מסגרת רזרבה לשירות החוב. תנאי המסגרת לטווח ארוך כוללים פירעון סופי בתשלומים במועד שהוא המוקדם מבין: 19.5 שנים ממועד ההפעלה המסחרית; 6 חודשים לפני תפוגת ה-PPA עם מנהל המערכת (נגה); או 31 במרץ 2049. הריבית במסגרת זו תהיה ריבית בנק ישראל פלוס מרווח שבין 1.9%-2.5%, והיא תומר לריבית קבועה עד סיום שלוש שנים מההפעלה המסחרית. ממועד ההמרה הריבית תהיה שקלית קבועה צמודת מדד. הבטוחות העיקריות על ההלוואה הן בין היתר שעבוד מדרגה ראשונה על נכסי אשכול אבשל.

בהודעת החברה נכתב שהקמת התחנה החדשה היא שלב מרכזי במימוש פוטנציאל אתר אשכול, שנרכש על-ידי דליה מחברת החשמל ב-2024. עוד צוין שתחנת "אבשל" תזכה לתעריף זמינות ייחודי של כ-5.7 אגורות לקוט"ש לאורך תקופת רישיון בת 20 שנים. לדברי החברה, התחנה תכיל טורבינה בטכנולוגיית H Class של חברת Siemens, הנחשבת למתקדמת ביותר בעולם מבחינת יעילות אנרגטית וסביבתית, וצפויה לייצר כ-850 מגה-וואט. הצפי לסיום הקמת התחנה ותחילת הפעלתה המסחרית הוא יולי 2029.

"אבשלום הקדיש את חייו לבניית משק אנרגיה חזק ומתקדם"

שמוליק ארבל, ראש החטיבה העסקית בבנק הפועלים, מסר: "אנו גאים להוביל כמארגן החוב והמממן את עסקת המימון להקמת תחנת הכוח 'אשכול אבשל', מהלך המהווה אבן יסוד בביצור הביטחון האנרגטי ועצמאות משק החשמל בישראל. עם מימון כולל הנאמד בכ-5.7 מיליארד ש"ח, העסקה משקפת את המומחיות ואת הניסיון המשמעותי שצברנו בחטיבה העסקית בבנק הפועלים בהובלת מיזמי תשתית ואנרגיה מורכבים בסדרי גודל לאומיים, ואת הרמה המקצועית הגבוהה של צוות סקטור תשתיות ומימון פרויקטים בחטיבה". הוא הוסיף כי "עבורנו בבנק הפועלים, אבשלום היה איש של חזון ועשייה שהקדיש את חייו לבניית משק אנרגיה חזק ומתקדם, ואין תשובה הולמת יותר למי שביקש להחריבנו מאשר הקמת תחנת כוח שתפיץ אור ואנרגיה למיליוני בתים בישראל ותבטיח את עתידנו האנרגטי".

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "אני מבקש להודות לבנק הפועלים על המשך הבעת האמון החזקה בדליה, בהנהלתה ובתוכניותיה העסקיות להרחבת פעילותה והגדלת שיתוף הפעולה. דליה חברות אנרגיה, מחלוצות התחרות במשק החשמל בישראל, פועלת במלוא המרץ על מנת לממש במהירות את התוכניות המאושרות להקמה במקביל של שתי תחנות כוח, יעילות ומשמעותיות למשק הישראלי 'אשכול אבשל' ו'דליה 2'".

עוד הוסיפו בדליה כי לצד תחנת הכוח תקום במתחם אשכול גם חווה גדולה ומשמעותית של דאטה סנטר בקנה מידה לאומי לשימוש חברות בינלאומיות בתחום הבינה המלאכותית. לדבריהם נוכח מיקומה בצמוד לתחנת הכוח ללא צורך בשימוש ברשת הולכת החשמל העמוסה, הקרבה לים והיכולת לקרר באמצעות מי ים, קיים פוטנציאל לחוות שרתים גדולה, בעלת יעילות אנרגטית גבוהה ובהתאם גם ידידותית לסביבה. בנוסף, אנו מקדמים במקביל תכנון הקמת תחנת נחיתה לכבל תת ימי בתחנת אשכול שתאפשר בין היתר אף חיבור ישיר של חוות השרתים לקו תשתית התקשורת הבינלאומית המחבר בין אירופה, אפריקה והמזרח התיכון.