עסקת ענק: ג'נריישן וזוהר לוי במו"מ לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה

בדרך לעסקת ענק בשוק האנרגיה המקומי: חברת שיכון ובינוי אנרגיה (שוב אנרגיה ), העוסקת בייצור חשמל באמצעות גז טבעי ומקורות אנרגיה מתחדשת, עשויה להימכר בקרוב לידי קרן ג'נריישן בעסקה של למעלה מ-4 מיליארד שקל.

בתוך כך זוהר לוי, יו"ר חברת סאמיט ובעל השליטה בה, מקיים משא ומתן עם קרן ג'נריישן להשקעה בה, שאם תצא לפועל תהיה חלק ממימון העסקה לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה.

ללוי כבר יש קשר לתחום האנרגיה: סאמיט שבשליטתו עוסקת באחזקה, ניהול והשכרה של נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל, וכן מחזיקה בפז נפט, בית זיקוק אשדוד ומגוריט. החברה נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 3.8 מיליארד שקל ושווי ההחזקה של לוי (51.2%) מגיע לכ-1.8 מיליארד שקל. בשנה שעברה סאמיט מכרה את מניות חברת תחנות הדלק והקמעונאות פז, המתנהלת ללא בעל שליטה, בהיקף של כ־1.1 מיליארד שקל. בכך, היא רשמה תשואה של פי 2 על השקעתה בחברת הדלק והקמעונאות אליה נכנסה לראשונה בתחילת שנת 2020.

שיכון ובינוי אנרגיה נסחרת בבורסה לפי שווי של 4.1 מיליארד שקל, אחרי עלייה של 41% במחיר המניה בחודשיים האחרונים. בעלת השליטה בחברה, שמחזיקה ב-66.8% מהון המניות שלה, היא חברת שיכון ובינוי שבשליטת נתי סיידוף. נזכיר שלפני מספר חודשים (בינואר האחרון), שיכון ובינוי אנרגיה דיווחה לבורסה ששיכון ובינוי מנהלת מגעים ראשוניים עם מספר גורמים שונים למכירת כלל מניותיה בחברה. נכון להיום, חלקה של שיכון ובינוי בחברה מגיע ליותר מ-2.7 מיליארד שקל. מכירת ההחזקות בשיכון ובינוי אנרגיה תייצר לחברה האם אקזיט מכובד שגם יוביל להפחתת המינוף בה.

העלייה האחרונה במניית שיכון ובינוי אנרגיה מגיעה בין היתר על רקע הצפי לגידול בביקושים לחשמל כתוצאה מחדירה מואצת של חוות שרתים. במצגת שפרסמה החברה עם פרסום הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025, היא ציינה כי קצב הגידול בביקוש מצד חוות שרתים גבוה משמעותית מהתחזיות שעל פיהן תוכננה רשת החשמל בישראל, ויש יתרון מובהק למתקני אנרגיה מתחדשת.

קרן ג'נריישן משקיעה בתשתיות בתחומי האנרגיה, סביבה, תחבורה ולוגיסטיקה. יו"ר ג'נריישן והמייסד הוא יוסף זינגר והמנכ"ל והמייסד הוא ארז בלשה. קרן ג'נריישן נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-4.5 מיליארד שקל ובעלי המניות הגדולים בה הם גופים מוסדיים, ביניהם מגדל , הראל , מנורה והפניקס . נכון לסוף 2025 הקרן מנהלת נכסים בסך כ-5.1 מיליארד שקל ובמצגת שלה היא כותבת כי בעשור הקרוב, שוק התשתיות ייהנה מהשקעות בהיקפי עתק וכי היא ערוכה בצורה מיטבית ליהנות מהצמיחה הצפויה בתחום בישראל.