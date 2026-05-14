מדד ת"א-בנקים יורד היום בשיעור חריג של מעל ל-3%, בזמן שמדד הדגל המקומי ת"א-35 יורד בכ-0.4% בצהריים. נראה שזו תגובה חריפה לדוחות שפרסם בנק הפועלים. בבוקר הודיע הבנק בניהולו של ידין ענתבי על התוצאות הכספיות, ודיווח על שחיקה של כ-13% ברווח הנקי ל-2.1 מיליארד שקל ברבעון. מחצית מאותו סכום יחולק כדיבידנד לבעלי המניות.

הבנק ציין כי השחיקה ברווח הנקי, שהתבטאה גם בנתון התשואה על ההון שלו, נבעה מאינפלציה נמוכה, וגם הפחתות הריבית מוקדם יותר השנה. בנוסף הוטל על הבנקים מס יתר על ידי משרד האוצר שעיקרו בשנה הנוכחית. הבנק מעריך שהשפעתו עליו בכל השנה הנוכחית תסתכם לקרוב למיליארד שקל (950 מיליון שקל).

מנהל יחידת המחקר של בית ההשקעות אי.בי.אי, לירן לובלין, סבר שהשוק מגיב בחריפות יתר לתוצאות בנק הפועלים. תוצאות שהעיבו כאמור על מניות הבנקים האחרים, שאמורים לפרסם את תוצאותיהם רק במהלך השבוע הבא. "אנחנו לא מוצאים סיבות לאכזבה בדו"ח של בנק הפועלים והתיזה לטווח הארוך בוודאי שלא השתנתה", אמר. "הירידה במרווח הפיננסי (הפער בין ההכנסות מריבית על ההלוואות לתשלום הריבית על הפקדונות) היתה צפויה, המיסוי הגבוה הוא זמני והצמיחה באשראי לא פחות ממדהימה. ומה בהמשך? נכון, אי אפשר לצפות לרווחים שראינו בשלוש השנים האחרונות אבל הבנק הציב יעדי תשואה על הון של 14%-15% ואלו בהחלט ברי השגה. אין הצדקה להערכתנו לירידות במניה".

מחיר היעד של לובלין למניית הפועלים נותר על 88 שקל, גבוה בכ-14% ממחירה הנוכחית בשוק.

ירידות חדות במניות חמשת הבנקים

גם בשנה האחרונה ניכר כי מדד הבנקים עלה במחצית מהתשואה (32%+) שרשם מדד ת"א-35 באותו זמן (68%+). הסיבה היא התקדרות השמים מעל עסקי הבנקאות. הריבית נמצאת עדיין במסלול של ירידה, וההתחזקות הדרמטית של השקל מול הדולר מקטינה את הסיכוי לאינפלציה.

ככל שהאינפלציה יותר נמוכה הבנקים רושמים קיטון בהכנסות, שכן חלק מההלוואות שלהם (במיוחד במשכנתאות) צמוד למדד המחירים. בנוסף ירידה בצפי לאינפלציה מקרבת את הנגיד ירון להפחתת הריבית, וגם זו בשורה לא חיובית לבנקים. מעל הכל מרחפת גזרת מס היסף שתכביד בשנה הקרובה, וכמובן העובדה שהמתיחות הביטחונית מול איראן עלולה לשוב ולהתלקח ולכן להשפיע על תמונת המקרו במשק.

נזכיר כי דוחות בנק הפועלים היו הטריגר לירידות החדות. בשלושת החודשים האחרונים מניות חמשת הבנקים ירדו, חלקן בשיעור דו-ספרתי. מי שאיבד לא פחות מרבע משוויו הוא בנק דיסקונט שמנייתו נפלה ב-24% ברבעון. מניות הבינלאומי ומזרחי-טפחות נסוגו ב-16% ו-13% בהתאמה. ואילו מניות הבנקים לאומי והפועלים ירדו בפרק הזמן הזה בפחות מ-3%.

בנק הפועלים פתח ביום חמישי בבוקר את עונת הדוחות של הבנקים ופרסם הבוקר את הדוחות לרבעון הראשון של 2026. הבנק הציג רווח נקי של 2.1 מיליארד ₪ ותשואה להון בהתאם לצפי המוקדם שלנו של 13%. הדוח הושפע מהירידה בריבית הממוצעת ברבעון ומשיעור מס גבוה בהתאם לצפי והפתיע לחיוב בצמיחת האשראי הגבוהה. במקביל לפרסום הדוח הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בגובה 50% מרווחי הרבעון הרביעי לשנת 2025 (20% ממנו ברכישה חוזרת של מניות).

"בסה"כ, בשורת הרווח הנקי, המספרים תאמו את התחזיות שלנו אבל הירידה במניית פועלים (ובכל הסקטור) אחרי הדו"ח היתה חדה מידי לטעמנו" ,אומר לובלין. "אנו סבורים כי המקור לאכזבה הוא ששורת הרווח הושפעה לחיוב מהוצאות להפסדי אשראי נמוכות משמעותית מהצפי אך בהתחשב בכך שמדובר בשנה חריגה והצפי לשיפור בתוצאות בהמשכה, אנו מעריכים שזו לא סיבה מספיק טובה לתמחר את אחד הבנקים החזקים במערכת ב-1.53 על ההון".

"צמיחה מרשימה"

מדד המחירים לצרכן גרע כ-0.1%- מהכנסות הריבית של הבנק ברבעון שחלף, סכום של כ-33 מיליון שקל, מסביר לובלין. זאת אל מול תרומה של 111 מיליון שקל ברבעון המקביל (מהמדד). "הריבית הממוצעת ברבעון ירדה בכמעט חצי אחוז ומשכך המרווח הפיננסי בנטרול מדד התכווץ מ 2.58% ברבעון הקודם ל 2.46% ברבעון הנוכחי גם כאן אין הפתעות", אמר. לובלין סבור כי דווקא תיק האשראי של הבנק צמח בקצב מהיר ומדובר בעניין חיובי. לפי לובלין התיק צמח "ב-3.2% ביחס לרבעון הקודם כאשר שיעור הצמיחה המשמעותי מהרבעון הקודם נרשם בעסקים גדולים (נדל"ן) וזאת לצד צמיחה מרשימה גם בתיק המשכנתאות".

הפועלים גם דיווח על הכנסות בסעיף ההוצאות להפסדי אשראי, בסך של 35 מיליון שקל ברבעון. התפתחות חיובית, ולדברי לובלין "הבנק נקט משנה זהירות בכל הרבעונים האחרונים ויושב על יתרת הפרשה מאזנית גבוהה ועל אף הגידול בהוצאה הקבוצתית (תוצר של הצמיחה באשראי), נרשם ברבעון גם ריקברי גבוה שהביא לתוצאה שקיבלנו".

הוא מעריך כי הפועלים יציג "תשואה גבוהה יותר לרבעון השני של השנה שיאופיין במדד גבוה (על פי התחזיות כ-1.5%) ובהערכה ראשונית הבנק צפוי להציג תשואה להון של כ-14.3%".