ועד העובדים משבית מחר את בנק הפועלים, ביום פרסום הדוחות
ועד העובדים משבית מחר את בנק הפועלים, ביום פרסום הדוחות

בהמשך לסכסוך העבודה שהוכרז בספטמבר האחרון, ועד העובדים הודיע על שביתה מחר, שם כתבו כי ההנהלה מקדמת "צעדי קיצוצים חד־צדדיים ודורסניים, על אף רווחי עתק של מיליארדים" • מחר בבוקר הבנק צפוי לדווח את תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון של 2026

בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב
רגע לפני פרסום הדוחות הכספיים של בנק הפועלים, ועד העובדים מכריז על שביתה במהלך כל יום העבודה מחר (ה'). זאת, בהמשך לסכסוך העבודה שהוכרז בספטמבר האחרון. "הנהלת הבנק ממשיכה להתעקש ולקדם צעדי קיצוצים חד־צדדיים ודורסניים, על אף רווחי העתק של מיליארדים שהבנק מציג בזכותכם (העובדים). לא נשלים עם החזירות של ההנהלה", כתבו בוועד.

כבר מעל שנה שבנק הפועלים מבקש לקדם הליכי התייעלות, וכעת עומדת על הפרק תוכנית פרישה מרצון של 770 עובדים עד סוף 2028. התוכנית עלתה לבנק 600 מיליון שקל, שנועדו להציע תנאי פרישה משופרים לעובדים שרוצים לפרוש. מדובר בתוכנית השלישית במספר בעשור האחרון.

בפברואר האחרון, ארגון עובדי בנק הפועלים פנה יחד עם ההסתדרות באופן תקדימי לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד הנהלת הבנק בראשות ידין ענתבי. הוועד טוען כי ההנהלה דורשת ממנו "מכסות" של סימון עובדים כחלק מהמשוב התקופתי שעל המנהלים לבצע - משוב שאמור לסייע להנהלה בחישוב הבונוס השנתי לעובדים. לטענת הוועד, מדובר בטכניקות "לסימון עובדים ככלי לחץ פסול במשא-ומתן, תוך זיהום הליך ההערכה".

מהלכים אלה מגיעים על רקע סכסוך עבודה קיים בבנק הפועלים, כאשר לטענת הוועד, ההנהלה בוחרת להחריף את הצעדים החד־צדדיים במקום לשאת ולתת בנפש חפצה.

מנגד, בבנק טענו כי "לתהליך ההערכה המתקיים בבנק מדי שנה יש תרומה חשובה בהוקרת העובדים ובתהליך התגמול השנתי. אנו מחויבים לנהל דיאלוג פתוח ומכבד עם ועד העובדים, מתוך שאיפה למצוא פתרונות שיביאו בחשבון את צורכי הבנק והעובדים גם יחד, ובמטרה להמשיך ולהעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר".