דירת היוקרה של יעקב ברדוגו בתל אביב נמכרה ב-58 מיליון שקל

איש התקשורת יעקב ברדוגו מכר את דירת הדופלקס שהחזיק בבעלותו ובבעלות חברה שלו, ברחוב נצח ישראל פינת שדרות ח"ן בתל אביב, תמורת 58 מיליון שקל - כך נודע לגלובס. הרוכש הוא איש עסקים אוסטרלי שנוהג לבקר בישראל לעיתים קרובות. הדירה הוצעה למכירה במשך תקופה ארוכה, במחירים שנעו סביב 60-70 מיליון שקל.

הבית בשדרות ח"ן נחשב לייחודי מאוד, אפילו בנוף התל אביבי עתיר הנכסים המיוחדים. המבנה הוקם ב-1950, בתכנון של האדריכל יצחק רפפורט, על מגרש של 730 מ"ר ושימש כבית מגורים בן שלוש קומות למשפחת אלקון, שעסקה ביבוא רכב. הוא הוכרז לשימור מתוקף תוכנית "העיר הלבנה".

בין השנים 2012 ל-2016 בוצעו בבניין עבודות שיפוץ והוספת קומות ע"י משרד האדריכלים של גידי בר אוריין. במסגרת העבודות נוספה לבניין קומה מלאה ועוד שתי קומות חלקיות, היוצרות יחד את דירת הדופלקס שנמכרה כעת.

בשנים האחרונות שימשה הדירה כבית שגרירות קנדה בישראל, אך בהמשך הוצאה למכירה ועברה בין כמה משרדי תיווך - ללא הצלחה. זאת משום שהמחיר המבוקש נחשב לגבוה מאוד, אפילו בהתחשב בנדירות של הנכס.

על פי הרישום בטאבו שטח הדירה מגיע ל-384 מ"ר, ולה צמודות מרפסות לא מקורות בשטח של 137 מ"ר, גג של 86 מ"ר, שני מקומות חניה ומחסנים.

לגלובס נודע, כי העסקה נסגרה במהלך החודש שעבר. בחישוב משוקלל, הכולל את השטחים הצמודים, המחיר משקף כ־116 אלף שקל למ"ר - רמה שאינה מוכרת באזור. מנגד, מדובר בנכס חריג ונדיר בלב העיר הלבנה, במבנה לשימור שאין כמעט למצוא לו תחליף - עובדה שסייעה להצדיק את המחיר הגבוה.

מטעם ברדוגו לא נמסרה תגובה.