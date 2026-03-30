הפשרה שסיכם לאחרונה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם הבנקים קיבלה השבוע תוקף רשמי, עם אישור תקציב המדינה בכנסת וחקיקת חוק ההסדרים. במסגרת החקיקה, המיסוי המיוחד שהוצע תחילה על רווחי הבנקים קוצץ בחצי לעומת התכנון המקורי. מדובר בצעד שנועד באופן רשמי לסייע במימון הוצאות המלחמה וצמצום הגירעון.

● מפסידים, אבל קצת פחות: וואן זירו מסמן מתי יעבור לרווחיות

● מזרחי טפחות ייקנס ב-6.8 מיליון שקל בגין הפרת חוק איסור הלבנת הון

על פי החקיקה המעודכנת, הבנקים, שהרוויחו אשתקד כ־32 מיליארד שקל בסה"כ, ישלמו לקופת האוצר בשנתיים הבאות 3.25 מיליארד שקל: 12% מהרווח שיפיקו מפעילותם בישראל בשנת 2026, וזאת עד לסכום של 3 מיליארד שקל; ועוד 0.5% מהרווח ב־2027, עד לסכום של 250 מיליון שקל. בכך, הסירו הבנקים מעל ראשם את הצעת החקיקה המקורית, הגרועה יותר מבחינתן - מס של 15% על "רווחי היתר", שהיה אמור להניב למדינה כ־1.5 מיליארד שקל מדי שנה עד 2030 ובסה"כ כ־7.5 מיליארד שקל.

לצד התשלום המיוחד, הוסכם בחקיקה כי המערכת הבנקאית תפעל להקים ממקורותיה קרן בסך כולל של 175 מיליון שקל לטובת סיוע לעסקים קטנים בצפון. בנוסף, נקבעו הוראות בדבר החזר מס אם עלה סכום התשלום השנתי לשנת 2026 של כלל הבנקים המשלמים על 3 מיליארד שקל וכך גם לגבי התשלום ב־2027 (כל בנק לפי חלקו היחסי בתשלום).

כמה ישלם כל בנק?

בנק הפועלים היה הראשון לדווח על השלכות החקיקה על תוצאותיו העסקיות ועדכן כי המס שישלם צפוי לעמוד על כ־950 מיליון שקל בשנת 2026 ועל כ־40 מיליון שקל בשנת 2027. בהתאם, הוא ישפיע בהיקפים אלה על הרווח הנקי הצפוי של הבנק. יעד הרווח הנקי של הבנק לשנת 2026 יקטן לטווח של 9.5־8.5 מיליארד שקל ולשנת 2027 יגדל לטווח של 10.5־9.5 מיליארד שקל.

בנק לאומי עדכן כי השפעת התשלום המיוחד תעמוד על 900־950 מיליון שקל בשנת 2026 וכ־40־60 מיליון שקל בשנת 2027. יעד הרווח הנקי לשנת 2026 יקטן לטווח של 9־11 מיליארד שקל ולשנת 2027 יגדל לטווח של 10.5־12.5 מיליארד שקל.

בנק מזרחי טפחות מעריך על בסיס נתוני 2025 כי ישלם 550 מיליון שקלי בעקבות המס, שישפיע באותו ההיקף על הרווח הנקי לשנת 2026. לגבי שנת 2027 לא צפויה השפעה. יעד התשואה על ההון ירד גם הוא בעקבות המס להערכת הבנק מ-17%-18% לשיעור של 15%-16% בשנה הנוכחית.

בנק דיסקונט מצידו דיווח כי על בסיס חלקו היחסי של הבנק ובנק מרכנתיל שבשליטתו ברווחי שנת 2025, התשלום שהשניים יידרשו לשלם בשנים 2026 ו־2027, בהנחה של תשלום מלא עד התקרה, הינו בסך של כ־330 מיליון שקל וכ־14 מיליון שקל בהתאמה. זאת, בנוסף לכ־20 מיליון שקל בגין חלקם היחסי של הבנק ושל מרכנתיל בקרן הסיוע.

הבנק הבינלאומי שבשליטת צדיק בינו עידכן כי להערכתו, המבוססת בין היתר על חלקו המשוער בהתבסס על רווחי הבנקים לשנת 2025, תוספת המס המיוחד שתחול עליו צפויה לעמוד בשנת 2026 על סך של בין 210־240 מיליון שקל ובשנת 2027 על סכום שאינו מהותי.