מפסידים, אבל קצת פחות: וואן זירו מסמן מתי יעבור לרווחיות

ירידה בהפסדים, זינוק בהכנסות ועלייה בפקדונות הציבור - אך עדיין מבלי לראות רווחים. הבנק הדיגיטלי וואן זירו (One Zero) שבשליטת פרופ' אמנון שעשוע ובניהולם של המנכ"ל אייל גפני והיו"ר שוקי אורן מציג היום (ב') את סיכום התוצאות לשנת 2025, ומצביע על שיפור בשורה של מדדים לצד נסיון נמשך להבקיע לעבר היעד הנכסף של איזון תפעולי ורווחיות.

וואן זירו רשם ב-2025 ירידה של 20% בהפסדים לעומת 2024. אלה הסתכמו השנה ב-214 מיליון שקל בהשוואה ל-268 מיליון שקל אשתקד. לשם השוואה, ב-2023 - שנת הפעילות המלאה הראשונה של הבנק - הגיעו ההפסדים ל-357 מיליון שקל.

בבנק מייחסים זאת לעלייה בהכנסות כתוצאה מהגברת הפעילות בקרב הלקוחות, ומעריכים כי יגיעו לאיזון תפעולי לקראת סוף שנת 2026 ולרווחיות כבר ברבעון הראשון של 2027. "אנחנו עדיין לא רווחיים אבל עצם זה שמדברים במונחים של הגעה לאיזון תוך כמה חודשים מראה שאנחנו כמעט שם", אומר אורן.

זינוק של 100% בהכנסות

הוצאות הבנק ב-2025 הסתכמו ב-311 מיליון שקל, ירידה של 1% לעומת השנה הקודמת, בעוד שההכנסות הגיעו ל-109 מיליון שקל - זינוק של 100% בהשוואה ל-2024. ההכנסות מריבית נטו, המשקפות את הפער בין הריבית שגובים בוואן זירו על הלוואות לבין הריבית שמשלמים על פקדונות, הגיעו ל-61 מיליון שקל - עלייה של לא פחות מ-53% מהשנה שעברה. ההכנסות שאינן מריבית עלו ב-57% ל-65 מיליון שקל.

היקף פקדונות הציבור הסתכם ב-3.6 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2025 - עלייה נטו של כ-38% לעומת סוף 2024. בוואן זירו מציינים, כי בכלל המערכת הבנקאית, היקף פיקדונות הציבור של משקי הבית נמצא דווקא בירידה נטו של כ-8.5 מיליארד שקל. עוד מציינים שם, כי היקף הפיקדונות שהבנק מחזיק בבנק ישראל עומד על 86% מסך הפיקדונות בבנק, ובכך מובטחת רמת נזילות גבוהה.

המודל של וואן זירו מבוסס לא רק על שימוש באפליקציה אלא גם על מוצרים בנקאיים הכוללים ערך מוסף לעומת הבנקים המסורתיים. לדוגמא, בבנק מציעים מסלול בסיסי הכולל פטור מעמלות עו"ש ודמי כרטיס לצד מסלולים המציעים פטורים מעמלות על פעולות כגון המרת מט"ח, מסחר בניירות ערך והשקעות בכפוף להעברת סכום הנע בין 5,000 ל-10,000 שקל לחשבון מדי חודש.

גפני מציין, כי "בתחילת השנה השקנו סיגמנט פעילות חדש בעולמות המטבעות הקריפטוגרפיים, ואנחנו הבנק הראשון שמאפשר קבלת כספי פיאט בפשטות ובוודאות גבוהה, ללא דרישת חוות דעת חיצוניות ובעלות מוזלת".

זינוק של 60% בפתיחת חשבונות חדשים

בינתיים, בוואן זירו מתהדרים בקצב פתיחת החשבונות החדשים בבנק, אשר זינק השנה ב-60%. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים במרץ 2026, לבנק ישנם 180 אלף לקוחות (בסוף 2025 נרשמו 170 אלף לקוחות) והוא אחראי ל-30% מהצמיחה בחשבונות הבנק הקמעונאיים. ההכנסה השנתית הממוצעת לחשבון (ARPU) עלתה ב-15% והגיעה לכ-1,000 שקל בהשוואה ל-746 שקלים ב-2024.

הסקר השנתי של בנק ישראל בקרב משקי בית דירג את וואן זירו במקום הראשון בנוגע לשביעות הרצון במערכת הבנקאית. בבנק הדיגיטלי, אשר לצד שעשוע נמנים על משקיעיו בנק יוליוס בר וקרנות השקעה בינלאומיות, מייחסים זאת לשימוש הגובר במערכות אוטומציה ובמערכת ה-AI שהשיקו. לפי נתוני הבנק, המערכת - שזכתה לשם אלה - משלימה את הטיפול ב-88% מפניות הלקוחות, ללא צורך במעורבות אנושית.

נתון חיובי נוסף העולה מדוחות וואן זירו נוגע להוצאה בגין הפסדי אשראי. זו נחתכה ב-2025 ב-56% בהשוואה ל-2024 והסתכמה ב-8.2 מיליון שקל. בבנק מייחסים זאת לשיפור באיכות תיק האשראי ובהליכי החיתום והגבייה, בין היתר על בסיס שימוש הולך וגדל בנתונים מבנקים ומגופים פיננסיים אחרים, אשר הלקוחות רשאים להתיר את השימוש בהם לצורך קבלת הצעה אטרקטיבית.

מודל הבנקאות הפתוחה

זהו מודל הבנקאות הפתוחה, המיושם בישראל בשנים האחרונות. בוואן זירו מסבירים, כי הבנק מוביל את הענף בכל הנוגע להיקף ההסכמות מצד לקוחות, כאשר כ-22% מקרב חשבונות הבנק משתפים מידע על חשבונות בנק וכרטיסים נוספים שברשותם, ומקבלים ריכוז של המידע הפיננסי שלהם באפליקציה לצד המלצות המותאמות אישית עבורם. בין 1,200 ל-1,500 חשבונות חדשים, המהווים כ-25% מהחשבונות שנפתחים, מצטרפים לפי נתוני הבנק מדי חודש לבנקאות פתוחה.

הנתונים של וואן זירו לגבי תיק האשראי מצביעים גם על עלייה של כ-21% ביתרת האשראי לציבור. זו הסתכמה בכ-444 מיליון שקלים נכון לסוף 2025. מחזור הרכישות בכרטיסי אשראי רשם אף הוא עלייה של 47% בהשוואה ל-2024, כאשר כ-30% מהמחזור בוצעו ברכישות במט״ח - שיעור כפול בהשוואה ליתר המערכת, פועל יוצא של הפטור מעמלה בגין המרת מט"ח בכרטיס.

החזית מול הבנקים הגדולים, והאכזבה

ברקע הדוחות של וואן זירו עומדת הטלטלה שחוו באחרונה הניסיונות לחולל תחרות במערכת הבנקאית לנוכח ההכרזה על מכירת הבנק הדיגיטלי אש (Esh), שייסד היזם ניר צוק, לחברת ישראכרט שנרכשה זה לא כבר על ידי קבוצת דלק של יצחק תשובה. העסקה העניקה לבנק אש שווי של עד 500 מיליון שקל.

בניגוד למה שניתן היה לצפות, בוואן זירו דווקא שמחו על הופעתו של בנק דיגיטלי נוסף וראו בו שותף לחזית משותפת מול המתחרים האמיתיים - הבנקים הגדולים בראשות לאומי והפועלים. מכאן, שהעסקה עם ישראכרט התקבלה באכזבה מסוימת אצל ראשי וואן זירו.

גפני אומר כי "חיכינו הרבה זמן לאש וקיווינו שהם יצאו כבנק עצמאי. האמנו שהם באו עם המוטיבציה הנכונה, וקצת חבל לנו שזה לא מה שהולך לקרות. אני מניח שגם לצרכנים קצת חבל. אנחנו יודעים שקשה להשיק בנק. צריך הצעת ערך אמיתית, ואנחנו שמחים שיש לנו כזו. אנחנו עצמאיים ומעוניינים להישאר ככה". לדבריו, "2025 הייתה השנה הטובה ביותר מאז השקת פעילות הבנק בסוף 2022".

אורן מוסיף: "אנחנו שמחים להיות עצמאיים. לא מחפשים את האקזיט אלא להיות בנק משמעותי".

בשלב זה, בוואן זירו לא מתכננים גיוס הון משמעותי בהנחה כי ההון שמזרימים לבנק המשקיעים הקיימים בראשות שעשוע יספיק עד שיגיעו לרווחיות. עם זאת, בבנק מציינים, כי הם מצויים מעת לעת בקשר עם משקיעים וכי בטווח הארוך עשויים לשקול גיוס לטובת פיתוח מוצרים חדשים והרחבת הפעילות.