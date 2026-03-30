טכנולוגיה ההייטק הישראלי פתח את 2026 עם גיוסים של 3.1 מיליארד דולר
גיוסים והשקעות

ההייטק הישראלי פתח את 2026 עם גיוסים של 3.1 מיליארד דולר

לפי דוח לאומיטק ו-IVC שמתפרסם היום, גיוסי ההון עלו ב-34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אך חלק מהעלייה מוסבר בעיתוי עסקאות, עונתיות וריכוזיות גוברת בשוק

מיטל וייזברג 06:49
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי; חומרים: shutterstock
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי; חומרים: shutterstock

הרבעון הראשון של 2026 נפתח עם נתון גבוה עבור ההייטק הישראלי: 3.1 מיליארד דולר גויסו במסגרת 98 סבבים, עלייה של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך לפי נתוני לאומיטק ו-IVC.

במבט ראשון מדובר בקפיצה משמעותית שממשיכה את מגמת ההתאוששות מהירידה בפעילות שנרשמה בעיקר לאחר אוקטובר 2023, ואף מחזירה את השוק לרמות פעילות שמזכירות את תחילת העשור. עם זאת, מספר הסבבים נותר כמעט ללא שינוי, נתון שיכול לרמז בין היתר כי העלייה בהיקפי ההון אינה נובעת מהתרחבות משמעותית של הפעילות אלא מהתעצמות של עסקאות בודדות. כאשר בוחנים את הנתונים על פני השנתיים האחרונות, מתברר כי קצב הגיוסים נותר יציב יחסית סביב כ-2.7 מיליארד דולר לרבעון, כך שהרבעון הנוכחי בולט בעיקר בהשוואה לשנה חלשה יותר.

הכסף גויס קודם, הדיווח מגיע עכשיו

עוד חשוב לציין כי חלק משמעותי מהגיוסים שדווחו ברבעון אינו תוצאה ישירה של התקופה הביטחונית הנוכחית. בשוק ההון סיכון קיים פער מובנה בין מועד סגירת העסקה לבין מועד פרסומה, ולעיתים מדובר בעיכוב של חודשים ואף יותר. חברות רבות בוחרות לפרסם סבבי גיוס בעיתוי אסטרטגי, בהתאם לשיקולי שוק וחשיפה, ולא בהכרח מיד עם השלמת העסקה. לכן, חלק מהסכומים שנכללו ברבעון הראשון של 2026 משקפים החלטות השקעה שהתקבלו עוד לפני ההסלמה האחרונה, ולעיתים אף בתקופות של יציבות יחסית. המשמעות היא שהנתונים אינם עדות ישירה לפעילות בזמן מלחמה, אלא בעיקר הצטברות של עסקאות שנסגרו מוקדם יותר ומדווחות כעת.

וגם לעונתיות יש תפקיד מרכזי בפרשנות הנתונים. הרבעון הראשון נחשב באופן מסורתי לחזק יותר, בין היתר בשל כנס RSA, אחד האירועים המרכזיים בתעשיית הסייבר, שמתקיים מדי שנה - כשהשנה התקיים בין ה-23 ל-26 למרץ, ומהווה במה להכרזות על גיוסים והשקות. חברות רבות מתזמנות את פרסום הסבבים שלהן סביב הכנס כדי למקסם חשיפה, גם כאשר הכסף עצמו גויס חודשים קודם לכן. התוצאה היא ריכוז של הודעות חיוביות בתחילת השנה, בעיקר בתחום הסייבר שמרכז כ-40% מההשקעות, אך, כאמור, לא בהכרח שינוי בקצב ההשקעות בפועל.

מבנה השוק ממשיך להצביע על ריכוזיות גוברת. לצד הדומיננטיות של הסייבר והעלייה בפעילות סביב AI, שתופס כ-16% מההשקעות, מספר הסבבים כאמור נותר נמוך יחסית (ואף נמוך בכ-35% מהממוצע של 2020). המשמעות היא שההון מתרכז בפחות חברות ובסבבים גדולים יותר, כאשר חלק משמעותי מהכסף זורם לעסקאות הגדולות ביותר. במקביל, לפי נתוני הדוח מעל 40% מההון מופנה לשלבים מוקדמים, בעוד שסבבי הביניים נשחקים ומגיעים לכ-29% בלבד מההון שגויס. מגמה זו עלולה להקשות על חברות בצמיחה, שנחשבות למנוע תעסוקה מרכזי בענף, ומתקשות יותר לגייס הון בשלבים מתקדמים. גם בצד המשקיעים נרשמת תזוזה מתונה. המשקיעים הזרים עדיין דומיננטיים ומהווים כ-65.9% מהפעילות ברבעון הראשון של 2026, אך מדובר בירידה הדרגתית לעומת השנים האחרונות, לאחר שבעשור האחרון עמד חלקם סביב 70% ואף יותר, ובשנים האחרונות כאמור נשחק בהדרגה. במקביל, עולה מהדוח כי קרנות מקומיות תופסות נתח מעט גדול יותר, בעיקר בשלבים המוקדמים.