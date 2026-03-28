האייפון המוזל החדש פשוט לא מספיק משתלם

המתחרות העיקריות: סמסונג, גוגל ו־OnePlus סמסונג מציעים מכשירים בסדרת ה־A, שבהם מערך הצילום הרבה יותר מתקדם והמסך גדול יותר. המכשיר השלישי שנזכיר הוא OnePlus 15R, שמציע ביצועים חזקים יותר הודות לסוללה, לזיכרון ההרצה ועוד. באופן כללי, הרבה מהמכשירים האלו מגיעים כסטנדרט עם קצב ריענון של 120 הרץ, ואולי אף יותר, מה שמשאיר את אפל יחסית מאחור.

במהלך אירוע הכרזות חריג, אפל השיקה לפני מספר שבועות מספר מכשירים מוזלים. בשבוע שעבר הקדשנו את המדור ל-Mac Neo החדש, המקבוק המוזל, והפעם אנחנו בודקים את האייפון 17e, שמכוון לכל מי שמעוניין בטלפון טוב, אך לא במחירי אפל היוקרתיים.

בזמן שהטכנולוגיה רק מתייקרת, והמסכים של סמארטפונים גדלים, השקת מכשירים זולים יותר מבורכת. אך זה לא אומר שאפל הצליחה להביא מוצר טוב מספיק, או לחדש מהדור הקודם.

החידוש העיקרי: הביצועים

האייפון 17e לא שונה כמעט בכלל מהדור הקודם. באופן כללי, התחושה היא שמדובר במכשיר שפשוט לא מספיק טוב או משתלם. לכן, כשבוחנים את המפרט ביחס לדור הקודם, מגלים שהחידוש המרכזי, ואולי אחד הבודדים הוא השימוש במעבד המתקדם ביותר של אפל.

האייפון 17e מצויד במעבד A19, שהוא גם המעבד שהוכנס לאייפון 17 הבסיסי. לצד זאת, משולב במכשיר המודם הסלולרי C1X, ואפל מציינת שהוא מהיר פי שניים מהמודם בדור המוזל הקודם. עוד נטען כי המעבד החדש צורך כ-30% פחות אנרגיה בהשוואה למכשירים קודמים, מה שתורם לשיפור חיי הסוללה.

המכשיר יצליח להתמודד עם עומסים שונים, ואמנם תמיד אפשר לקבל כוח עיבוד חזק יותר בתצורת המעבדים המתקדמים יותר של החברה, אבל השדרוג בשבב הוא מבורך ומספק מענה טוב. גם במבחני הביצועים ה-17e מצליח לעמוד לצד אייפון 17 הבסיסי, כך שאפל במובן הזה חידשה, ותחת תג מחיר זול יותר מהמכשירים האחרים.

מינימום נפח האחסון במכשיר עומד על 256 גיגה-בייט, בניגוד לדור הקודם שבו אפשר היה לרכוש 128 גיגה-בייט. עבור מי שהשימוש שלו קל יותר, עלול להרגיש שזה מעל ומעבר. מי שהשימוש שלו אינטנסיבי, ככל הנראה יידרש ליותר שטח אחסון.

היתרון הבולט: המסך

המכשיר כולל מסך Super Retina XDR בטכנולוגיית OLED בגודל 6.1 אינץ'. מבחינת איכות הצפייה, החוויה קרובה למדי לזו שמציעים המכשירים הרגילים. בהירות השיא במכשיר מגיעה ל-1,200 ניטים, נתון ראוי ומכובד.

עם זאת, למכשיר אין תמיכה בטכנולוגיית ProMotion, שמסייעת לכך שתחושת השימוש במכשיר הרבה יותר חלקה ומהירה, בלי תקיעות. המשמעות הרחבה שאם מכשיר אייפון רגיל מגיע לקצב ריענון דינמי של עד 120 הרץ, כאן יש רק 60 הרץ, וזה מורגש למדי, בוודאי למי שרגיל לאייפונים הרגילים.

משתמשי אייפון מכירים את האי הדינמי, אותו מפרץ בחלק העליון של המכשיר שהוא גם מסך מגע, ושאליו עולים עדכונים שונים שפועלים ברקע - מהזמנת אוכל ועד טיימר שהופעל. ב-17e יש מפרץ בחלק העליון, אבל אין אי דינמי, משמע אין שימוש בטאץ' שם.

עוד טכנולוגיה שקיימת באייפון 17 הרגיל היא always-on display, משמע מסך שפועל כל הזמן בתאורה נמוכה ומאפשר לראות את השעה או התראות. באייפון 17e הטכנולוגיה לא קיימת, וזה יפריע למי שהתרגל אליה.

הבשורה כאן היא מה שנכתב בפתיחה: מדובר במכשיר עם מסך של 6.1 אינץ', אחרי שלא מעט צרכנים מאסו במכשירים עם מסכים שנושקים ל-7 אינץ', שלא נוח להחזיק ביד. ולכן, מסך קטן עם איכות בפרטים יכול להוות יתרון בולט משמעותי.

עיצוב: אלומיניום

בגזרת העיצוב אין חידוש: המכשיר מציע עיצוב דומה לדור הקודם. אמנם המכשיר מתכתב עם העיצוב של אחיו הגדולים, אבל מרגיש "מעט פחות". הוא עדיין עם מסגרת אלומיניום, ולכן מספק תחושה יוקרתית או עמידה יותר, לצד פאנל אחורי מזכוכית עם גימור מט. אנחנו ביקשנו מכשיר בצבע הוורוד, שהוא מאוד בהיר ועדין.

המסך מצויד בדור החדש של Ceramic Shield 2, שלפי החברה מציע עמידות משופרת לשריטות, עד פי שלושה לעומת הדור הקודם, וכן הפחתת השתקפויות. בחלק האחורי יש חיישן בודד של מצלמה שאינו משמעותי. גם המכשיר הזה מקבל את כפתור הפעולה של אפל, שניתן להגדיר אותו כאופציה אחרת.

מצלמה: חיישן בודד

מערך הצילום כולל מצלמת Fusion ברזולוציית 48 מגה־פיקסל, כשהמשמעות היא שיש חיישן אחד עם יותר מיכולת אחת. לפי החברה, המצלמה מאפשרת זום אופטי כפול (×2) באמצעות עיבוד תמונה המשלב יכולות של שני חיישנים לכדי חיישן אחד, וכן תמיכה בצילום במצב דיוקן.

תמונות הדיוקן נראות טוב, ובכלל - כשמצלמים בתאורת יום ותמונות רגילות, כנראה שתקבלו תמונות שיספקו אתכם. עם זאת, בתאורה חשוכה התמונות פחות מדויקות - הצבעים לא מרגישים טבעיים, ויש יותר רעש בתמונה. במלים אחרות, אי אפשר להשוות באמת את כלל היכולות שצרכני אפל מקבלים ממכשירים מתקדמים יותר.

הסוללה: טעינה אלחוטית

אחת הפשרות המרכזיות היא בסוללה של המכשיר. קיבולת הסוללה עומדת על 4,005 מיליאמפר/שעה, בדומה לנתוני השנה שעברה. העובדה שהמכשיר מצליח לספק שימוש של יום עבודה אינטנסיבי היא הודות למעבדים ולשימוש בחומרה.

הסוללה הזו חלשה יותר מהאייפון הרגיל, אבל טובה יותר מסוללת ה-iPhone Air. ניתן להטעין מחצית מסוללת המכשיר תוך חצי שעה, בעזרת המטען הרשמי של החברה. לצד זאת, אחד החידושים הוא תמיכה בטעינה אלחוטית בעזרת MagSafe (שמתאים גם לאביזרים מגנטיים כמו ארנקים שונים ומעמדי טעינה).

חשוב לציין, כי העובדה שלא התייחסנו כאן לבינה המלאכותית אינה טעות. אפל לא חידשה, ואף לא ניסתה להציג פיצ'ר חדש באירועים האחרונים, והיא בפיגור ביחס למתחרות.

המחיר: כמו ה־Neo

מחיר iPhone 17e הוא בדיוק כמו ה-Neo Mac, ועומד על 600 דולר. בישראל המחירים תורגמו לכ-2,500 שקל (בדינמיקה: 2,630 שקל). אין ספק שמדובר במכשיר שמנסה להיות ידידותי לאלו שלא מסוגלים לרכוש את המכשירים היקרים יותר, אך האם הפשרות שוות את ה-300-400 שקל, שתוכלו לחסוך אם תקנו את האייפון 17 הרגיל? כל אחד יכריע לעצמו.

****גילוי מלא: חברת דינמיקה, יבואנית רשמית של מוצרי אפל, סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה