מקבוק בחצי מחיר: המחשב החדש של אפל שובר את השוק

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן.

זו הייתה השקה מפתיעה: לפני מספר שבועות הודיעה אפל על שלושה ימי הכרזות. ביום האחרון מביניהם היא השיקה את המחשב הזול ביותר שלה - MacBook Neo. ממבט חטוף מרחוק תטעו לחשוב שמדובר בעוד מוצר במסגרת מוצרי הפרימיום של החברה, אבל כשפותחים את המכשיר ומנסים אותו, מגלים היכן אפל הפחיתה יכולות כדי להוריד את המחיר.

ג'ון טרנוס, סגן נשיא בכיר להנדסת חומרה באפל, הסביר כי המכשיר "נבנה מהיסוד כדי להיות זול יותר עבור עוד יותר משתמשים". החברה באמת מנסה להביא פה בשורה אמיתית, ולכן בדקנו את המחשב המוזל החדש בשבוע האחרון, וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: המחיר

אם עד כה הצרכנים התרגלו שמי שמעוניין בחוויית אפל במחשב שלו צריך לרכוש MacBook Air, שמחירו מתחיל ב-1,100 דולר, כעת מוצע מחשב עם תג מחיר נמוך יותר דרמטית, החל מ-600 דולר (המחיר עולה ככל שהמפרט מתחזק). בישראל, בהתאם ליבואנית או המפיצה שמהן תרכשו את המחשב, המחיר צפוי לנוע סביב 2,500 שקל. חלק מהיבואניות הרשמיות, כמו iDigital, מציעות הנחה של 6% לסטודנטים.

מחד מדובר בבשורה אמיתי, אך מאידך עולה השאלה האם משהו בקסם של אפל ייפגע או יתחזק. אפל ידועה ביוקרתיות שלה ובעובדה שמוצריה אינם זולים - התפוח הנגוס הוא סמל סטטוס. לכן, כשהיא מציעה מחיר כזה, הדבר עשוי לגרום לקסם סביבה להיסדק. עם זאת, כך מתאפשר לה לגעת בשכבת צרכנים רחבה, כולל כאלה שעד כה לא חשבו על המחשבים שלה.

היתרון הבולט: הסוללה

בשל העובדה שמדובר במחשב עם תקציב נמוך ביחס לאפל, החברה צריכה להתפשר מבחינת המפרט. כך, למשל במקום 18 שעות שימוש המאפיינות את ה-MacBook Air, כעת מדובר ב-16 שעות שימוש.

זו לא נחשבת לסוללה חזקה במיוחד למחשב נייד, אבל הוא מלכתחילה מכוון לסטודנטים וכאלו שלא זקוקים לשימוש אינטנסיבי במכשיר. המחשב מחזיק יום עבודה או לימודים מלא, והמשמעות היא שאפל מצליחה לפתוח קטגוריה חדשה.

בכל הנוגע לטעינה, יש יתרון וחיסרון. היתרון הוא במטען. בשל העובדה שהמעבד דומה לאייפונים, המטען של המחשב הוא USB-C, כמו האייפון. כלומר ניתן לחסוך מטען גדול, וללכת עם כבל אחד פחות בתיק. החיסרון הוא מהירות הטעינה. אם בחצי שעה האייר ייטען כמעט בחצי מהסוללה, ב-Neo הטעינה איטית יותר ותמלא רק רבע מהסוללה.

מסך: תצוגה קטנה

ל-Neo יש מסך Liquid Retina בגודל 13 אינץ' (לעומת 13.6 אינץ' ב-Air) עם רזולוציה של 2,480X1,506 פיקסלים. התצוגה נראית טובה, והתמונות והסרטונים חדים ויפים. לשני המכשירים יש בהירות של 500 ניטים. למסך אין מפרץ באזור של מצלמת הרשת, ולכל התצוגה יש שוליים יחסית רחבים, שהיו יכולים לגמרי להצטמצם ולתת "יותר מסך", ובכך להגיע לממדים של ה-Air.

למחשב יש שתי יציאות USB-C, שמתאימות לטעינה או חיבור אביזרים כמו צג חיצוני. עם זאת, החברה לא מספקת יציאה של MagSafe שמתחבר בעזרת מגנט, ומטעין במהירות רבה יותר. בנוסף, יש חיבור לשקע אוזניות. יש אנשים שזה לא יספיק להם.

ביצועים: המעבד של האייפון

ה-Neo החדש רץ על מעבד A18 Pro, אותו מעבד שהוכנס למכשירי אייפון 16 פרו שהושקו בספטמבר 2024. משמע, אפל לא הכניסה מעבד מדור ה-M שקיים במכשיריה החזקים יותר. מצד אחד זה מאפשר את הירידה במחיר, כי היכולות צנועות יותר. מצד שני, באפל אומרים שהמכשיר עדיין יותר חזק מהמחשב הנמכר ביותר, עם מעבד אינטל אולטרה 5 החדש.

באופן מתבקש, הביצועים ירדו ביחס לדגמי האייר ובוודאי ביחס לדגמי הפרו. ה-Neo יספק מענה טוב לעומסים של משימות משרדיות, אבל הוא לא באמת מועמד להרצת תוכנות עריכה מורכבות או תוכנות עיבוד קשות. המחשב מגיע בתצורת 256GB, אבל לרוב זה לא מספיק, ורבים עשויים להעדיף את הדגם היקר יותר, עם 512GB. בנוסף, זיכרון ההרצה במכשיר מגיע עם 8GB שאי אפשר לשדרג, וחבל.

מי שרוצה לראות סרטים וסדרות ישמח לדעת שמערך הסאונד של המכשיר משמיע סאונד חזק מאוד מצדי המכשיר. לעומת זאת, מצלמת האינטרנט המצורפת למכשיר היא FaceTime HD 1080p, עם מערך מיקרופונים כפולים לשיחות וידיאו - וכאן הביצוע פחות טוב. איכות התמונה הייתה מטושטשת, היו רעשים רבים בצילום ובפריים, והמצלמה התקשתה להחזיק שיחת וידיאו מרחוק.

בדגם הבסיס אין חיישן טביעת אצבע, והוא קיים רק בדגם המשודרג שעולה כ-400 שקל יותר. זה מורגש למדי, בעיקר כשהחיישן משמש לאישור שימוש בסיסמאות זכורות או זיהוי עבור פעולות מסוימות. לחלק מהמשתמשים זו תהיה פשרה של ממש.

עיצוב: אלומיניום, ולא פלסטיק

אפל ממשיכה לעשות את מה שהיא מצטיינת בו: מכשירים בגימור גבוה ובעיצוב יוקרתי ומלוטש. גם במכשיר הנוכחי נעשה שימוש באלומיניום ולא בחומרים פלסטיים, כפי שעושים במחשבים זולים אחרים. המשמעות היא שמדובר במוצר איכותי במיוחד. אפל השיקה את ה-Neo בצבעים שונים, והמוצר שהגיע אלינו לסקירה היה בצבע אינדיגו מעט מתעתע: המחשב עשוי להיראות יותר סגול באור יום, או יותר כחול בתאורה חלשה. יש בזה עניין, והמחשב נראה מעולה.

גם המקלדת נוחה למדי, אבל יש שני חסרונות משמעותיים: ראשית, בעיית תוכנה שאפל לא מסדרת במקלדת בעברית. במצבים מסוימים, המקלדת "זוכרת" לחיצה מסוימת (כנראה של השיפט), ולכן האות הראשונה במשפט שתכתבו תצא באנגלית ולא בעברית. שנית, המקלדת לא מוארת, וזה עשוי להפריע למי שעובד באזור חשוך.

נציין כי ממדי המחשב (אורך ורוחב) שונים מזה של האייר, אך שני הדגמים שוקלים 1.23 ק"ג - משקל שנחשב מאוד קל ומאפשר ניידות גבוהה.

***גילוי מלא. חברת iDigital, יבואנית מוצרי אפל בישראל, סיפקה לגלובס את ה-Neo לסקירה