המרוץ על הבינה המלאכותית מתחמם בין החברות, וכל חברה צריכה למצוא את היתרונות שלה על פני האחרות. OpenAI, סטארט-אפ הבינה המלאכותית החם ביותר בשוק, החליט לסגור את פלטפורמת הווידיאו שלו Sora שהושקה לפני כחצי שנה - כך פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל".

בזמנו, ההשקה הייתה מאוד פופולרית, כך שהאפליקציה הגיעה למיליון הורדות פחות מחמישה ימים לאחר השקתה, כך דווח ב-CNBC.

הסיבה לסגירה היא שהחברה מנסה להתמקד בפונקציות עסקיות אחרות לקראת ההנפקה המתוכננת לסוף השנה. לפי הדיווחים, OpenAI צוברת עלויות כשהיא מבקשת להצדיק את השווי שעמד על 730 מיליארד דולר.

סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, מסר כי צוות Sora יתמקד כעת בתחומים ארוכי-טווח כמו רובוטיקה או לפתח יכולות קידוד טובות יותר כדי להתחרות ב-Anthropic. "ככל שאנו מתמקדים, וביקוש כוח העיבוד גדל, צוות המחקר של Sora ממשיך להתמקד במחקר סימולציות עולמיות כדי לקדם רובוטיקה שתעזור לאנשים לפתור משימות פיזיות בעולם האמיתי", מסר דובר מטעם OpenAI.

בחשבון Sora בטוויטר נכתב כך: "אנחנו נפרדים מ-Sora. לכל מי שיצר עם Sora, שיתף אותה ובנה קהילה סביבה: תודה. מה שיצרתם עם Sora היה חשוב, ואנחנו יודעים שהחדשות האלה מאכזבות. נשתף עוד בקרוב, כולל לוחות זמנים לאפליקציה ול-API ופרטים על שימור עבודתכם".

אלטמן הודיע על השינויים לצוות באחרונה וכתב כי החברה תפסיק להפעיל מוצרים שמשתמשים במודלי הווידאו שלה. החברה תפסיק גם את ההיבט הצרכני של מחולל הסרטונים, אך גם תפסיק את הפעילות למפתחים. הדבר מתחבר לכך שהחברה באופן כללי נסוגה מכמה תוכניות עם הוצאות כבדות ודחתה פרויקטים שאפתניים.

מה יקרה לשת"פ עם דיסני?

OpenAI השיקה את Sora ב-2024, והאפליקציה שפונה למשתמשים הושקה בספטמבר 2025. בעך ניסתה החברה להרחיב את הדומיננטיות שלה בקרב הצרכנים - כשהמטרה די ברורה: לנסות לייצר פיד בדומה לטיקטוק כדי שאנשים ישתפו תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית.

על-פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", כמה מעובדי OpenAI הופתעו באותה תקופה מכמות משאבי המחשוב שהחברה השקיעה בפרויקט, זאת לאור היעדר ביקוש למוצר. בדיווח היה כתוב שאלטמן רצה שהחברה תחשוב בצורה שאפתית על מפת הדרכים של המוצר שלה. בתחילת הדרך היו ביקורות על זה שהכלי יכול לעשות שימוש בתוכן שמוגן בזכויות יוצרים, ובהמשך החברה הוסיפה בקרות כדי לבלום את האפשרות הזו.

אחת ההשלכות של ההחלטה הזו של OpenAI היא סגירת שיתוף-הפעולה האפשרי שהיה עם דיסני. בדצמבר דיסני הודיעה כי תשקיע מיליארד דולר ב-OpenAI, ומשתמשים יוכלו להשתמש בדמויות המוכרות של החברה ב-Sora. עם זאת, העסקה מעולם לא נסגרה, כך דווח ב-CNBC.

דובר דיסני אמר ל-CNBC כי דיסני מכבדת את החלטתה של OpenAI "לעזוב את עסקי יצירת הווידאו ולהעביר את סדרי העדיפויות שלה למקום אחר". עם זאת, הוא ציין כי דיסני תמשיך לעבוד עם פלטפורמות בינה מלאכותית כדי למצוא דרכים חדשות לפגוש את המעריצים של דיסני.