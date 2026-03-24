החברה הישראלית שמשחררת פקקי תנועה בארה"ב בגיוס ענק

הסטארט-אפ הישראלי נו טראפיק (NoTraffic) נוסד לפני כמעט עשור בגל חברות האוטומטיב, חברות שניסו להוליד חדשנות בתחום התחבורה - לצד שמות כמו נקסאר, ארבה רובוטיקס, אינוביז ואוטוטוקס. חלק מהחברות לא שרד את גל ירידת הערך של התחום, אחרות צלחו אותו - גם אם זה לקח זמן. נו טראפיק הלכה במדבר מספר שנים, אך בשנים האחרונות המערכת שלה זוכה לאימוץ נרחב במספר רב של ערים בארה"ב ובקנדה, כשבשנה האחרונה צמחה בקצב גבוה במיוחד שהביא אותה, לפי ההערכות בתעשייה, לקצב הכנסות שנתי שנע בין 50-30 מיליון דולר (ARR). היום (ג') היא מודיעה על גיוס ענק בן 90 מיליון דולר בהובלת קרן הצמיחה האמריקאית PSG המנוהלת בישראל על ידי השותף רונן ניר. שווי החברה לא פורסם, אך הוא מוערך בפחות ממיליארד דולר.

● הסטארט-אפ שמחפש פתרון לאחד מאתגרי האבטחה של ה-AI גייס 120 מיליון דולר

● יוצאי AWS וצ'ק פוינט מגייסים 42 מיליון דולר לחברה חדשה

לסבב הצטרפו המשקיעים הקיימים בחברה: קרן נקסט גיר (Next Gear Ventures) של קבוצת מאיר המנוהלת על ידי עומר שחר וטל כהן; קרן גרוב המיוצגת בדירקטוריון על ידי ליאור הנדלסמן - ממייסדי סולאראדג'; קרן ההשקעה האירופאית M&G, לייף אקס ומיטב בית השקעות. הסבב הנוכחי מביא את כלל ההון שגייסה החברה בתשע השנים האחרונות ל-165 מיליון דולר סך-הכול.

נמצאת ב-40 מדינות ברחבי ארה"ב ובעוד מספר מחוזות בקנדה

חלק ניכר מהצמיחה שלה ניתן לייחס להתקנות שביצעה בצמתים רבים בערים מרכזיות בארה"ב כמו יוסטון, פיניקס ואוקלהומה סיטי ולרישיון פעולה שהשיגה בלפחות 40 מדינות ברחבי ארה"ב ועוד מספר מחוזות בקנדה - צמיחה שמבוססת על קצב התקנות ואינטגרציה מהירה עם התשתית הקיימת בצמתים, רמזורים לרכבים, הולכי רגל וכפתורי הפעלה. נו טראפיק מספקת מערכת משולבת חומרה ותוכנה שמאפשרת לצמתי דרכים לתעדף תנועה בכיוונים מסוימים ולרכבים מסוימים ובכך לשחרר פקקי תנועה, להאיץ את זרימת התנועה הכללית בשכונות וכפועל יוצא להקטין את מספר התאונות ואת מספר הרכבים שמבצעים עבירות תנועה כמו מעבר באור אדום. החברה מתקינה בכל צומת חיישנים ומערכות תקשורת המחברות אותם למרכז בקרה עירוני ומוסיפה לאותם צמתים מעין "שכבת אינטליגנציה" המאפשרת להם לפעול לפי כללים מסוימים שהוגדרו מראש על ידי הרשות המקומית.

ממתינים פחות זמן במעבר חצייה

החברה מייצרת הכנסות מעסקות המבוססות על מספר הצמתים שעליהם הותקנו המערכות ועל מכירת תוכנת שליטה ובקרה. ברוב הערים שבהם מותקנת נו טראפיק, היא מותקנת בדרך כלל על חלק מהצמתים, כאשר מספר הצמתים המטופלים על ידה גדל בהדרגה בהתאם לשביעות הרצון של הרשויות. מדובר במעגלי מכירה ארוכים וזאת משום שהחברה נדרשת לחזר אחר כל רשות מקומית בנפרד, אך מדווחים בה על קלות רבה יותר בהתקנת מערכות ובאינטגרציה עם הרמזורים בשטח, דבר שמקל בתורו על השיווק והמכירה של המערכות שלה.

בעוד שחברות רבות כמו גוגל , טסלה ומובילאיי עוסקות בניהול תנועה על ידי מחשוב כלי רכב, נו טראפיק עוסקת בו מהזווית של ניהול התנועה העירונית, חלק מהטרנד הוותיק של ערים חכמות שטרם התגשם במערב. "ניהול התחבורה העירונית לא השתנה הרבה במאה השנים האחרונות, " אומר לגלובס טל קרייזלר, מנכ"ל החברה וממייסדיה. "הצמתים לרוב לא מחוברים לרשת וכדי לוודא שהרמזורים עובדים, העיריות שולחות עובדים כדי לבדוק את אופן פעולתם. אנחנו מעבירים את מערך הצמתים לרשת ומפעילים אותו דרך תוכנת ניהול בענן". בבריטיש קולומביה האריכו בחברה את זמן פעילות הרמזור הירוק במעבר החצייה שלפני הקמפוס ובאמצעות שליטה בצמתים הורידו את מספר האנשים שממתינים במעבר החצייה ב-40%. בפיניקס, אריזונה, הורידו בחברה את שיעור כלי הרכב שעוברים באדום ב-70% על ידי זיהוי רכבים או תנועה כבדה והקלה של פקקים כאשר הם נוצרים, או העברת הרמזור לאור ירוק כשרכב יחיד מחכה לבדו בצומת.

החברה הישראלית מתחרה בפתרונות מקומיים שנתפרים על ידי הרשויות המקומיות ובחברה קנדית בשם io,Vision. היא מעסיקה כיום 180 עובדים, מהם 120 עובדים במשרדים ברחוב יגאל אלון בתל אביב ועוד 60 עובדים במטה החברה בקנזס.