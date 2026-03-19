חברת הסייבר אואזיס סקיוריטי מודיעה היום על השלמת גיוס של 120 מיליון דולר בסבב B, זאת בהובלת קרן קראפט ונצ'רס ובהשתתפות המשקיעים הקיימים סייברסטארטס, סקויה קפיטל ואקסל. בכך מגיע סך הגיוסים של החברה ל-195 מיליון דולר מאז הקמתה בשנת 2022. לפי הערכות, הגיוס הנוכחי בוצע לפי שווי של כ-700 מיליון דולר.

● יוצאי AWS וצ'ק פוינט מגייסים 42 מיליון דולר לחברה חדשה

● הסטארט־אפ הישראלי שעוסק באחד התחומים החמים בסייבר נחשף

גיוס זה מגיע בעיתוי שבו ארגונים מאיצים את השימוש בסוכני בינה מלאכותית כחלק מהתשתיות העסקיות שלהם. כך, לצד ההזדמנות, מתחדד גם אתגר האבטחה המרכזי של העידן החדש והוא ניהול הגישה של אותם סוכנים למערכות ארגוניות. באואזיס מסבירים כי הם מבקשים למצב את עצמם כפתרון לבעיה הזו, באמצעות פלטפורמה שמנהלת זהויות לא אנושיות ומאפשרת שליטה בגישה של סוכני AI למערכות קריטיות

הבעיה החדשה של עידן ה-AI

לפי החברה, המעבר למערכות מבוססות סוכנים יוצר שינוי עמוק באופן שבו ארגונים מתנהלים. אם בעבר עיקר ניהול הזהויות התמקד בעובדים אנושיים, כיום מספר הזהויות הלא אנושיות גבוה משמעותית. לפי נתוני פאלו אלטו נטוורקס מדובר בכ-82 זהויות לא אנושיות לכל משתמש אנושי.

הפער הזה יוצר סיכון אבטחתי חדש, שכן לכל סוכן כזה יש הרשאות גישה למידע ולמערכות. הפלטפורמה של אואזיס נועדה להתמודד עם הסיטואציה הזו באמצעות ניהול אחוד של כלל הזהויות בארגון והענקת הרשאות זמניות בלבד במקום הרשאות קבועות. המטרה היא לאפשר לארגונים להרחיב את השימוש בבינה מלאכותית מבלי להגדיל את החשיפה לסיכונים

צמיחה מהירה

החברה מדווחת על צמיחה מהירה בשנה האחרונה עם גידול של פי חמישה בהכנסות החוזרות. עוד לפי החברה, בסיס הלקוחות כולל תאגידים גדולים, רובם מחברות פורצ'ן 500.

אואזיס נוסדה על ידי דני בריקמן, מנכ"ל החברה, ועמית צימרמן, מנהל המוצר, יוצאי יחידת סייבר באגף המודיעין. השניים החלו את הדרך במחקר שוק עם מנהלי אבטחת מידע בארגונים גדולים, שבמהלכו זיהו פער מהותי בניהול זהויות לא אנושיות. בריקמן מסר כי בעידן הבינה המלאכותית הגישה למערכות הופכת לגורם שמגדיר גם את הערך של סוכני AI וגם את הסיכון שהם מייצרים. לדבריו, ארגונים שמצליחים להטמיע את הטכנולוגיה בקצב מהיר הם אלה שמתייחסים לניהול הגישה כתשתית בסיסית כבר מהשלבים הראשונים.

מייקל רובינסון, שותף בקראפט ונצ'רס, מסר כי הבינה המלאכותית בונה מחדש את התשתיות הארגוניות והגישה הופכת לשכבת בקרה קריטית. לדבריו, אואזיס מתבססת כמובילה בתחום. ליאור סיימון מסייברסטארטס הוסיפה כי ניהול זהויות של סוכני AI הופך לתנאי הכרחי לאימוץ רחב של מערכות כאלה, וכי החברה מציעה פתרון שמגיע בעיתוי הנכון.