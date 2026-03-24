ענקית הענן סיילספורס מצטרפת לסיבוב הגיוס של חברת הסייבר הישראלית אפווינד (Upwind), במסגרתו גייסה החברה לפני חודשיים 250 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. ההשקעה, המוערכת בכמה עשרות מיליוני דולרים מקפיצה את שווי החברה הישראלית ל-1.6 מיליארד דולר - שווי גבוה במיוחד עבור החברה שסיימה את השנה שעברה עם קצב הכנסות שנתי של מעל ל-20 מיליון דולר.

אחת הסיבות להתלהבות של המשקיעים מחברת הסייבר הישראלית היא העובדה שהיא נתפסת בעיני תעשיית הענן כאחת האלטרנטיבות הצומחות לוויז, שנמכרה מוקדם יותר החודש לגוגל ב-32 מיליארד דולר. למרות ההבטחות של מנהלי וויז ושל קברניטי שירות הענן של גוגל על המשכיות נייטרלית, המתחרות של גוגל, אמזון ומיקרוסופט, לא ממתינות ומחפשות חלופות חדשות.

אפווינד, לצד חברות ישראליות כמו אקו (Echo) וסוויט סקיוריטי (Sweet Security) נתפסות כמתחרות המרכזיות של וויז כיום בתחום אבטחת מידע בענן, כאשר אפווינד מובילה את השוק במונחי הכנסות ובהסכמי אינטגרציה עם ענקיות הענן.

לאחרונה חתמה החברה על הסכם אינטגרציה משודרג עם אמזון, במסגרתו אנשי המכירות של AWS מקבלים עמלה על מכירת המערכת הישראלית כאילו הייתה מוצר פנימי של החברה. במקביל, מיקרוסופט מנהלת עמה מגעים לשדרוג הסכם האינטגרציה.

על פי הערכות, המעמד החדש של אפווינד סייע למשוך משקיעים חדשים. בסבב הגיוס הקודם הובילה את ההשקעה קרן בסמר, בהשתתפות פיקצ'ר קפיטל של בכירי הסייבר הישראלי, לצד משקיעים קיימים בהם סייברסטארטס - המשקיעה הראשונה בחברה, וכן גריילוק, TCV, קראפט ונצ’רס ולידרס פאנד.

המתקפות החדשות על מודלי השפה

בתוך כך חשפה היום (ג') אפווינד בכנס הסייבר RSA בסן פרנסיסקו שיתוף פעולה חדש עם אנבידיה המאפשר לזהות בזמן אמת פקודות זדוניות שמיועדות לפגוע במודלי שפה, סוג איום חדש ועולה בתחום ענני הבינה המלאכותית. אפווינד הדגימה בכנס כיצד ניתן לזהות פקודות זדוניות בזמן אמת שמופנות למודלי שפה מבלי לפגוע, לטענתה, במהירות המערכת ומבלי להגדיל את העלויות - תוך שימוש בטכנולוגיית נימוטרון של אנבידיה.

בשונה מהתקפות סייבר מסורתיות, שמנסות לנצל חולשות בקוד או קבצים פגומים, שיטת התקיפה החדשה פועלת דרך השפה עצמה - בניסיון לשנות משמעות, להסיט כוונה ולגרום למערכת לבצע פעולות שלא תוכננו מראש, כל זאת על ידי שאילתות (פרומפטים) זדוניות. בין הסיכונים הבולטים אפשר למצוא הזרקת פקודות, פריצה למגבלות של המודל, דליפת מידע ושיטות הונאה שמבוססות על שכנוע והטעייה. לטענת אפווינד, כלי האבטחה הוותיקים לא בנויים להתמודד היטב עם סוג כזה של איומים.

"מודלי שפה לא רק מקבלים קלט אלא גם מנסים להבין כוונה", אומר משה חסן, סגן נשיא למחקר וחדשנות בחברה. "ולכן כל מודל האבטחה משתנה. לדבריו, ארגונים כבר לא מתמודדים רק עם קוד זדוני, אלא עם ניסיונות לעוות שפה ולהשפיע על מערכות דרך ניסוח מתוחכם. הוא הוסיף כי המחקר שנעשה עם NVIDIA מראה שאפשר לעצור ניסיונות כאלה גם בסביבת ייצור פעילה, בלי להאט את המערכת ובלי להקפיץ את העלויות".