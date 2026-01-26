חברת הסייבר הישראלית אפווינד (Upwind) הודיעה היום (ב') על גיוס של 250 מיליון דולר בסבב B, לפי שווי של כ־1.5 מיליארד דולר, והפכה לחד־קרן.

את הסבב הובילה קרן Bessemer Venture Partners, בהשתתפות Picture Capital ומשקיעים קיימים, ובהם סייברסטארס, גריילוק, Leaders Fund, Craft Ventures, TCV וקרנות נוספות.

מאז הקמתה גייסה אפווינד כ־430 מיליון דולר. הגיוס מגיע כשנה לאחר סבב A בהיקף של 100 מיליון דולר, ובצל צמיחה מואצת בפעילות החברה.

לפי נתוני אפווינד, בשנה האחרונה רשמה החברה גידול של כ־900% בהכנסות ועלייה של כ־200% במספר הלקוחות. הפלטפורמה שלה נמצאת כיום בשימוש ארגונים גלובליים, בהם Siemens, Peloton, Roku וכן NuBank - הבנק הדיגיטלי הגדול בעולם.

הקטגוריה הצומחת ביותר בסייבר

אפווינד פועלת בתחום אבטחת הענן - שוק שנחשב כיום לקטגוריה הגדולה והצומחת ביותר בעולם הסייבר, בין היתר על רקע האצת אימוץ הבינה המלאכותית. "קטגוריית אבטחת הענן היא היום הקטגוריה הכי גדולה והכי צומחת בתוך עולם הסייבר, בעיקר עם הדחיפה של ה־AI", אומר לגלובס עמירם שחר, מנכ"ל ומייסד שותף של החברה.

לדבריו, מדובר בשינוי מבני עמוק. "התחום עובר מעבר ממוצרים קטנים ונקודתיים שאנשים נהגו לקנות, לפלטפורמות רחבות. אם עושים הקבלה לעבר - פעם היו אנטי־וירוסים, ואז הגיעה CrowdStrike והפכה את כל התחום הזה לפלטפורמה אחת. היום זו כבר חברה בשווי עשרות מיליארדי דולרים".

שחר מוסיף כי תהליך דומה מתרחש כעת בענן: "חברה שתצליח לפתור את תחום ה־CNAPP כפלטפורמה מלאה, יכולה לבנות עסק בסדרי גודל עצומים. זה לא תרחיש מנותק מהמציאות".

שוק אבטחת הענן צומח על רקע המעבר המואץ של ארגונים לארכיטקטורות ענן מורכבות וליישומי AI, שבהם חלק גדול מהסיכון מתרחש בזמן אמת. קטגוריית CNAPP הפכה לאבן־יסוד בהגנה על סביבות ענן מודרניות, וצפויה לצמוח בקצב שנתי של כ־28%.

עם זאת, פתרונות אבטחה מסורתיים, הנשענים על ניתוח סטטי ותמונת מצב רגעית, מתקשים להתמודד עם סביבות דינמיות. אפווינד מציעה גישה המבוססת על ניתוח פעילות בזמן אמת מתוך סביבת הענן עצמה, שלטענתה מאפשרת לצמצם משמעותית את עומס ההתראות ולהתמקד בסיכונים בעלי השפעה ממשית.

צמיחה, רכישות ומבט קדימה

ההון שגויס ישמש את אפווינד להרחבת פעילותה הגלובלית ולהמשך פיתוח המוצר, אך גם להתרחבות באמצעות רכישות. בתחילת השנה רכשה אפווינד את חברת Nyx, ושחר אינו פוסל עסקאות משמעותיות נוספות. "לא מן הנמנע שנראה רכישות גדולות יותר, גם בעשרות או במאות מיליוני דולרים. אנחנו שחקן חשוב בשוק, והרבה חברות גדולות היו שמחות לשים את היד על הטכנולוגיה שלנו", הוא אומר.

לצד זאת, הוא מדגיש כי בשלב זה הפוקוס נותר בבניית החברה. "המיקוד שלנו הוא לבנות את המוצר הכי טוב ואת החברה הכי טובה. אם עושים את זה נכון, אפשר לבנות חברה גדולה מאוד, כזו שגם יכולה להיות ציבורית בעתיד".

כיום מעסיקה אפווינד מעט יותר מ־300 עובדים, כ־150 מהם בישראל והיתר באירופה ובארה"ב. לדברי שחר, קצב הצמיחה צפוי להימשך: "בקצב הנוכחי אנחנו צפויים להכפיל את גודל החברה במהלך השנה וחצי הקרובות".

שחר מתייחס גם לאקוסיסטם המקומי ומציין כי עסקאות גדולות בשוק הסייבר תורמות להבשלת הענף כולו. "רכישות כמו זו של וויז הן דבר טוב לשוק הסייבר ולשוק הישראלי. הן מראות עד כמה השוק הזה גדול וכמה הוא משמעותי. כששוק חשוב, גם ההזדמנויות בו גדלות".