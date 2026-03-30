הריבית לא צפויה להשתנות היום. אבל כל השוק מחכה לנתונים האלו

בנק ישראל יפרסם היום (ב') את החלטתה של הוועדה המוניטרית באשר לגובה הריבית. אנליסטים וכלכלנים צופים שזו תישאר על רמתה - 4% בעקבות המלחמה באיראן וחוסר הוודאות הביטחונית. הבנק יפרסם גם את התחזית המעודכנת שלו לאחר שהאחרונה פורסמה בחודש ינואר, והיא תראה את רמת הריבית שבנק ישראל מעריך שתהיה בסוף השנה, הצמיחה והגרעון הממשלתי.

הריבית צפויה להישאר על כנה. בבנק הפועלים העריכו אתמול כי הנסיבות שיתרמו להערכה זו הן התארכות המלחמה והשלכותיה: העלייה במחירי האנרגיה, הבעיות בשרשראות האספקה בעולם, העלייה בציפיות האינפלציה, צפי להעלאות ריבית במדינות מסוימות בשנה הקרובה, ושוק העבודה ההדוק.

עוד הזכירו שם את מדד המחירים של חודש פברואר אשר פורסם החודש והפתיע לרעה לאחר שעלה ב-0.2% והעמיד את קצב האינפלציה על 2%, וזאת עוד לפני השלכות המלחמה עם איראן.

במיטב צופים שהאינפלציה עוד עשויה להפתיע לרעה, לנוכח ההערכה שהתחזקות השקל שראינו בשנה האחרונה לא תחזור על עצמה באותו קצב, לכן מעריכים שם את תחזית האינפלציה ב-12 החודשים הבאים ל-2.4% - כך גם מעריכים שהריבית לא תרד ותישאר ברמתה.

בבית ההשקעות לידר סבורים שהנגיד לא יוריד את הריבית וגם ההערכות של בנק ישראל להמשך לא יתקיימו - אם בינואר העריכו בבנק שהריבית תעמוד על 3.5% בסוף השנה, כעת בלידר סבורים שהיא תעמוד על 3.75% ברבעון הראשון של השנה הבאה. "בעבר הנגיד אמר שנדרשת ריבית ריאלית (הריבית במשק פחות האינפלציה) של 1.5% לפחות במשק הישראלי".

הערכה : הגירעון הממשלתי יעמוד על 3.9 אחוזי תוצר

במסגרת התחזית של בנק ישראל מחודש ינואר, העריכו שם שהגירעון הממשלתי יעמוד על 3.9 אחוזי תוצר, בעוד שהתקציב לאחר תוספותיו כולל יעד גרעון גבוה בהרבה של 4.9%. גם התוצר שהעריך בנק ישראל שיעמוד בסוף השנה על 5.2% כבר נראה פחות ריאלי לנוכח המלחמה; במשרד האוצר העריכו שהוא ירד בחצי אחוז, אך בבנק ישראל סבורים שירד עוד יותר והיום יפרסמו תחזית עדכנית לעניין זה.

בבנק גם העריכו בחודש ינואר שיחס החוב תוצר של ישראל יעמוד בסוף השנה על 68.5%, אך לפני אישור התקציב בכנסת כבר העריכו שיעמוד סביב ה-70%. הריבית בסוף השנה על פי הבנק צפויה הייתה לעמוד על 3.5% לעומת 4% כיום, אך גם שם יתכנו שינויים.

בבנק הפועלים התייחסו גם לתחזיות: שם מעריכים כי נגיד בנק ישראל בשונה מעמיתיו לא יכריז על תוואי שיכול לכלול גם העלאות ריבית בהמשך השנה וציינו שם שהשוק מתמחר רמת ריבית גבוהה מ-3.8 בעוד שנה מהיום.

הממשלה תיאלץ לבצע קיצוצים

בבנק הפועלים תולים את התחזית בחג הפסח: אם המלחמה תמשך לאחריו, הצמיחה השנתית להערכתו תרד מתחת ל-3%. "בתרחיש בו המלחמה נמשכת עוד מספר שבועות, הממשלה תיאלץ לבצע קיצוצים והעלאות מיסים בכדי למנוע מצב בו הגירעון יוצא מכלל שליטה - גירעון של 6% או יותר". ואולם אם המלחמה תסתיים עד סוף החג, תתכנן במחצית השנייה של השנה היפוך מגמה של אינפלציה - אז גם הפחתת הריבית תחזור לעמוד על הפרק.

גם במיטב הנמיכו את תחזית הצמיחה ל-4%-4.5%, והריבית בעוד שנה תעמוד להערכתם על 3.5%-3.25%. הכלכלן הראשי של מיטב אלכס זבז'ינסקי כתב השבוע כי "על פי ההערכות של בנק ישראל, הפגיעה בצמיחה השנתית ב-2025 בשל מבצע עם כלביא הסתכמה בכ-0.3%. ניתן להעריך את מידת הפגיעה מהמלחמה באיראן עד עתה בכ-0.6%. אולם, המלחמה עדיין ממשיכה, צריכים להוסיף אף את השפעת המלחמה בלבנון והשפעת ההאטה בצמיחה בעולם כתוצאה מהמלחמה על הכלכלה הישראלית. לראיה, ארגון ה-OECD כבר הוריד את תחזית הצמיחה לכלכלה האירופאית ב-0.4% ל-0.8% בעקבות המלחמה".

להערכתו, האינפלציה תגדל הרבה יותר מציפיות השוק וזאת לנוכח ההתייקרויות שנגזרות כתוצאה מהמלחמה לצד הערכה שקצב ייסוף השקל יהיה קטן מזה של השנה שעברה.

"קיימת חשיבות מיוחדת לתחזית המאקרו-כלכלית של בנק ישראל", כתב אתמול יונתן כץ הכלכלן הראשי של בית ההשקעות לידר. זאת משום שלדבריו, "אין ספק שתחזית הצמיחה לשנת 2026 צפויה לרדת מ-5.2% - בתחזית של ינואר, לכיוון 3.8%-3.5% ואילו תחזית הצמיחה לשנת 2027 תעלה במקביל. לאור הצמיחה המתונה יותר, תחזית הגירעון צפויה להיות גבוהה מיעד האוצר ולהתעדכן לכיוון -5.5% .5.3%".

עוד הוא העריך שתחזית האינפלציה לשנה הנוכחית תעלה מ-1.7% כפי שחזו בבנק ישראל בינואר ל-2.2%-2.3%.

אל מול תחזיות בנק ישראל ביום שישי האחרון חברת הדירוג פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית שם סבורים שהגרעון הממשלתי יתרחב הרבה יותר ל-5.7% ויחס החוב תוצר יאמיר ל-72.5% בשנה הבאה. עוד העריכו שם כי בסוף השנה הנוכחית הצמיחה תעמוד על 3.5% תוצר.