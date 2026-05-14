לאחר דרמה לילית במהלכה הודיע במפתיע ועד עובדי בנק הפועלים על השבתת הבנק הבוקר (ה'), מפרסם הבנק את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון. בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי רשם רווח נקי של 2.1 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה. זו שחיקה של 13% למול רווח נקי של 2.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, אותה הבנק ייחס בהודעתו לסביבת ריבית ואינפלציה נמוכה יותר.

הסיבה לשחיקה היא סביבת ריבית ואינפלציה נמוכה יותר ביחס לשנה שעברה, וגם תשלום המס המיוחד שהטיל משרד האוצר על חמשת הבנקים הגדולים במשק. יש לציין עוד כי ברבעון המקביל רשם הפועלים הכנסות מס של 300 מיליון שקל בגין פירוק הבנק השוויצרי שלו, ובנוסף הושפע הרווח הנקי לחיוב מירידה בהוצאות להפסדי אשראי.

התשואה על ההון ברבעון שחלף עמדה על 13%, גם כאן מדובר בשחיקה, כאשר ללא תשלום מס מיוחד לאוצר הייתה עומדת על 14%. ברבעון המקביל נרשמה תשואה להון של 16.4%.

בבנק ציינו כי המס המיוחד שהטיל משרד האוצר על רווחי הבנקים, יעלו לו סכום של כמעט מיליארד שקל השנה (950 מיליון שקל), הוא ישחוק ברמה השנתית את התשואה על ההון בין 1.3% ל-1.4%. סך המס שהטיל משרד האוצר על חמשת הבנקים יעמוד על 3 מיליארד שקל השנה, ועוד 125 מיליון שקל בשנה הבאה. בנק הפועלים מחלק מחצית מהרווח הנקי כדיבידנד - סכום של 1.1 מיליארד שקל.

הסימן החיובי למשק מסעיף הפסדי האשראי

אחד הנתונים החשובים שמפרסמים הבנקים הוא מצב הפסדי האשראי. זהו נתון לבחינת חוסנו של המשק הישראלי שנמצא במלחמה ארוכה, עם עליות וירידות בעצימות במבצעים מול איראן. הבנק רשם קיטון מאוד משמעותי בהוצאה זו, שזה סימן חיובי לא רק לבנק אלא גם למשק.

ההוצאה להפסדי אשראי בבנק הפועלים הסתכמה ברבעון בסך 35 מיליון שקל לעומת הוצאה להפסדי אשראי בסך 262 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון הסבירו בבנק, "נבע בעיקר מהכנסה שנרשמה בגין ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי כתוצאה מריקברי (גבייה של חוב שנמחק בספרי הבנק בעבר) במספר מצומצם של לווים וכן מקיטון בהוצאה בגין ההפרשה הקבוצתית ומחיקות אוטומטיות לאור יציבות ואף שיפור בחלק ממדדי הסיכון".

עם זאת, יחס היעילות, שהוא אלמנט לבדיקת יעילותו העסקית של הבנק, עלה. יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) הוא חיובי ככל שהוא יורד, בבנק רשמו יחס יעילות של 36.6% ברבעון שחלף, עליה למול 35% ברבעון המקביל. הסיבה גם כאן נובעת מסביבת הריבית והאינפלציה הנמוכה יותר, אלה "חיבלו" בין היתר בשורת ההכנסות.

נזכיר עם זאת, כי עד לתחילת העשור הבנקים הגדולים היו בסביבת יחס יעילות גבוהה הרבה יותר שחצתה ברוב המקרים את רף 40%. עדיין מדובר ביחס חיובי להפועלים, ומהנמוכים בקרב הבנקים הגדולים. לאומי הציג בדוח השנתי יחס של מתחת ל-30% שנחשב חריג לחיוב בהקשר זה.

בנק הפועלים מציג צמיחה מרשימה בתיק האשראי בשיעור של 3.3%. סך האשראי (נטו) שמעמיד הבנק לציבור עומד על 519.3 מיליארד שקל, לאחר שברבעון המקביל אשתקד חצה לראשונה את רף חצי טריליון השקלים הסימבולי. בבנק ציינו כי תנופת הפעילות העסקית השפיעה לחיוב ברבעון הראשון אך מנגד מתשלום המס המיוחד (שהשפעתו השנתית על הרווח הנקי צפויה להיות כ-950 מיליון ש"ח המהווים 1.4%-1.3% במונחי תשואה להון). איכות תיק האשראי גבוהה כאשר שיעור האשראי שאינו צובר (NPL) מיתרת האשראי לציבור עמד על 0.44%.

בחודש האחרון נשחקה מניית הפועלים ב-2%, ומתחילת השנה עדיין טיפסה ב-7%. שווי השוק עומד על 104 מיליארד שקל. מניות הבנקים נמצאות בחודש החולף במגמה של דשדוש לאור ההערכה שריבית בנק ישראל בדרך לירידה וייתכן גם שהאינפלציה הנמוכה תשפיע לשלילה על הכנסות הבנק מהלוואות צמודות.