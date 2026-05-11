הבנקים הם "קבוצת ריכוז"? זאת המשמעות של ההכרזה

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף־פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור, שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות, מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

קבוצת ריכוז: קבוצה שבידיה נתון ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים, מתן שירותים או רכישתם.

ההקשר האקטואלי

בשבוע שעבר הכריזה רשות התחרות על חמשת הבנקים הגדולים בישראל כקבוצת ריכוז, והטילה עליהם שורת מגבלות. זאת, לאחר שציינה כי חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות שולטות יחד בכ־98% מנכסי המערכת הבנקאית.

מהי קבוצת ריכוז?

לפי חוק התחרות הכלכלית, קבוצת ריכוז היא "קבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים שבידיהם נתון ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם". מבחינה כלכלית, המונח "קבוצת ריכוז" מתאר מצב שוקי אשר בבסיסו התופעה הכלכלית של אוליגופול (מלטינית: "מוכרים בודדים").

במאמר שכתבו פרופ' מיכל גל וד"ר הילה נבו בכתב־העת "דין ודברים", מוסבר כי שווקים אוליגפוליסטיים הם שווקים המתאפיינים במיעוט מתחרים בעלי נתחי שוק נרחבים ובחסמי כניסה גבוהים. לפי המאמר, המאפיין הכלכלי העיקרי של שווקים אוליגופוליסטיים הוא התלות ההדדית בין הפועלים בו: החלטותיה של כל שחקנית בשוק משפיעות מיד על יתר השחקניות.

לכן, פעמים רבות קיימת בין המתחרות הפוטנציאליות בשוק אוליגופוליסטי תחרות מועטה, אם בכלל, הנגזרת מההכרה של כל אחת מהשחקניות בשוק בקיומו של אינטרס משותף לשמירה על סטטוס־קוו של מחיר, כמות, איכות או פרמטרים עסקיים אחרים הממקסמים את רווחיהן המשותפים.

כתוצאה מכשל זה, נפגעים הצרכנים, ונפגע המשק, שכן היעדר התחרות האפקטיבית גורמת לנזקים כגון הקצאה לא יעילה של גורמי הייצור במשק, פגיעה במחקר, בפיתוח ובאימוץ של טכנולוגיות חדשות, ולעיוות של הקצאת המקורות בציבור תוך הגדלת עושרם של מעטים על חשבון הציבור הרחב.

לכן, חוק התחרות הכלכלית מסמיך את הממונה על התחרות (העומד בראש רשות התחרות) להכריז על קבוצת בני אדם כעל "קבוצת ריכוז". מאז שנחקק החוק ב־2011, הייתה רק עוד פעם אחת שבה הכלי הופעל, כשב־2013 הוכרזו נמלי חיפה ואשדוד כקבוצת ריכוז. בעבר נשקל גם להכריז על חברות תחליפי החלב כקבוצת ריכוז, אך הדבר לא יצא לפועל.

מה המשמעות של ההכרזה?

לאחר הכרזה של הממונה על קבוצת ריכוז, הוא רשאי להטיל על חברי הקבוצה הוראות מחייבות, שכן החוק כולל רשימה של כלי אסדרה שיכולים להיות מופעלים, כמו הסרה או צמצום של חסמי כניסה לענף שהם תוצאה של מעשה של מי מחברי הקבוצה. לדוגמה, בהקשר של ההכרזה על הבנקים כעל קבוצת ריכוז, הוטלו הגבלות כמו צעדים להגברת השקיפות, איסור אפליה בריביות והקלה על מעבר וניידות פיקדונות בין גופים פיננסיים.

בנוסף, הממונה מוסמך לפנות לבית הדין לתחרות בבקשה שיורה על מכירת נכסים של חבר בקבוצה. כשהסמכויות לאסדרה של ענף מסוים נתונות בידי משרד ממשלתי או גוף אחר, על הממונה להתייעץ עם הרגולטור הענפי.

