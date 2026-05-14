הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צפויה לפרסם מחר (ו') את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שבשבעת ימיו הראשונים עוד התנהלה הלחימה מול איראן. הערכות האנליסטים נעות סביב עלייה של 1.1% עד 1.3%, מה שיהפוך את מדד אפריל למדד החודשי הגבוה ביותר מזה שנה לפחות.

למרות המדד הגבוה שצפוי מחר, קצב האינפלציה השנתי לא צפוי לזנק דרמטית, ואולי אף יישאר ללא שינוי. זאת מכיוון שלחישוב השנתי, אפריל 2026 מחליף בנוסחה את מדד אפריל 2025, שהפתיע לרעה בשעתו והיה גבוה ברמה דומה (1.1%). כלומר, הצפי הוא שהאינפלציה תישאר בסביבות הנתון של 1.9% שנמדד בחודש מרץ.

החלק הארי של העלייה באפריל צפוי לנבוע מזינוק במחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן שהקפיצה את מחירי הנפט בעולם, מהתייקרות חדה במחירי הטיסות לחו"ל - על רקע הירידה בהיצע של חברות התעופה לאחר המלחמה - ומעליית מחירי הנופש בארץ.

"המדד נתון להשפעות עונתיות"

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות מסר לגלובס כי "מדד אפריל 2026 מסקרן מאוד והתכונה לקראתו גבוהה". הוא צופה עלייה של 1.1% במדד החודשי, ומציין ש"תיתכן עלייה מעט גבוהה יותר". מנחם מדגיש: "חשוב להבין כי מדובר בכ-60% מסך האינפלציה הצפויה ל-12 החודשים הקרובים, וכי המדדים הבאים יהיו נמוכים משמעותית".

מנחם מצביע על כך שהמדד נתון להשפעות עונתיות של עונת החגים, תחלופה של מוצרי הלבשה והנעלה וגידול הפעילות בשוק השכירות, ולכן הנתון מנוכה העונתיות יזכה הפעם לתשומת לב גבוהה מהרגיל. הוא מוסיף כי בעולם נרשמות עליות חדות במדדי המחירים בעקבות התייקרות תשומות, סחורות ושינוע, "מה שעשוי להתבטא גם כאן, אם כי בתמסורת נמוכה יותר".

מנגד, התיסוף החד של השקל מהווה לדבריו "בלם של ממש ללחצי המחירים", כך שעשוי להיווצר פער גדול מהרגיל בין שיעור השינוי של המדד הכללי לבין מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה). מנחם ממליץ לעקוב במיוחד אחר סעיף הדיור במדד - שלמרות התמתנות מחירי הדירות בחודשיים האחרונים, רושם דווקא עלייה מהירה יחסית ומושך את המדד כלפי מעלה, וזאת בהיותו כרבע מסך המדד.

"גם בחודש אפריל אשתקד עלה מדד אפריל בשיעור דומה ולכן עם כל סימני השאלה - קצב האינפלציה הנוכחי (1.9%) לא צפוי להשתנות", מסביר רונן, "כלומר, לפי הציפיות כיום, ולקראת החלטת הריבית שתהייה בהמשך החודש, האינפלציה בפועל תהיה סמוכה לאמצע טווח היעד (1-3 אחוזים), כאשר ציפיות האינפלציה מעט גבוהות יותר ועומדות על 2.3%".

גם בבית ההשקעות מיטב מעריכים עלייה משמעותית במדד, ואף קצת חדה יותר - של 1.3%. הכלכלן הראשי במיטב, אלכס זבז'ינסקי, מציין כי בעקבות התחזקות השקל והחולשה המסתמנת בהתאוששות המשק, הוריד בית ההשקעות את תחזית האינפלציה השנתית ל-2.4%. הוא מצביע על נקודה חריגה: לפי תמחור השווקים כיום, ישראל היא המדינה המפותחת היחידה שבה צפויה ירידת ריבית בשנה הקרובה, בעוד בשאר המדינות המפותחות מגולמות דווקא עליות ריבית.

עפר קליין, כלכלן ראשי בהראל ביטוח ופיננסים, צופה עלייה של המחירים במדד אפריל בטווח של 1.1% עד 1.2%, ומעריך אף הוא כי בנק ישראל יוריד ריבית ברבע נקודת אחוז בהחלטה הבאה - בתנאי שלא תהיה הפתעה חריגה במדד ולא תתחדש לחימה עצימה מול איראן. במבט קדימה, בהראל צופים שמדד מאי דווקא יציג ירידה קלה של 0.1%.

נזכיר כי המדד הקודם, של חודש מרץ, הפתיע כלפי מטה ועלה ב-0.4% בלבד - בצד הנמוך של הערכות הכלכלנים - וקצב האינפלציה השנתי התמתן ל-1.9%. בנק ישראל הותיר אז את הריבית על 4%, וצופה הפחתה מצטברת לרמה של 3.5% בתוך שנה.