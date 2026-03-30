בנק ישראל הותיר היום (ב') את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%. זאת, בהתאם לצפי של האנליסטים ועל רקע המלחמה עם איראן וחוסר הוודאות הביטחונית. הבנק מפרסם גם את התחזית המאקרו־כלכלית הרבעונית המעודכנת שלו. האחרונה פורסמה בחודש ינואר. במוקד: התייחסות הבנק למלחמה ולתקציב המדינה, והשפעתם על הריבית, האינפלציה והצמיחה.

לפי תחזיות חטיבת המחקר, כל עוד הלחימה נמשכת, המצב המיוחד בעורף וגיוס המילואים המוגבר יוסיפו להגביל את הפעילות. בהתאם לכך, בנק ישראל חותך את תחזית הצמיחה לשנה הקרובה.

בתרחיש של הימשכות הלחימה, התוצר צפוי לצמוח בשנת 2026 ב־3.8% (נתון דומה לזה שהציג הבוקר הכלכלן הראשי באוצר) ובשנת 2027 ב־5.5%. זאת, בעוד שרק לפני שלושה חודשים צפו בחטיבת המחקר צמיחה של 5.2%. הגירעון בתקציב המדינה צפוי לעמוד על 5.3 ו-4.4 אחוזי תוצר בשנים 2026 ו-2027, בהתאמה. יחס החוב הציבורי לתוצר צפוי לעלות ולעמוד על 70.5 אחוזים בשנים 2026 ו-2027.

שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים (המסתיימים ברבעון הראשון של שנת 2027) צפוי לעמוד על 2.3%. במהלך השנים 2026 ו־2027 הוא צפוי לעמוד על 2.2% ועל 1.8%, בהתאמה. הריבית הממוצעת ברבעון הראשון של 2027 צפויה לעמוד על 3.5%/3.75%.

בין הטיעונים להורדת תחזית הצמיחה, מציינים בחטיבת המחקר כי בתחילת מבצע "שאגת הארי" חלה ירידה של כ-20% בפעילות הכלכלית במשק, ובהמשך נרשמה התאוששות. הנחת היסוד בתחזיות היא שהלחימה תסתיים באפריל. בנוגע לאינפלציה, הציפיות להמשך עלו על רקע סביבת המאקרו העולמית, לרבות התייקרות מחירי האנרגיה בעולם, וכן בגלל סעיף הדיור הגבוה (4.2%) במדד המחירים לצרכן בפברואר. עם זאת, הציפיות עדיין במרכז יעד בנק ישראל (1%-3%) לתקופה של 12 חודשים קדימה. בנוגע לריבית, הוועדה המוניטרית מדגישה כי התוואי ייקבע בהתאם להתפתחות הלחימה, ההשפעות על השקל ופרמיית הסיכון.

בהצהרה של בנק ישראל, נכתב כי "לנוכח אי-הוודאות הגבוהה במיוחד, בחנה חטיבת המחקר גם תרחישים חלופיים ביחס למשך המערכה ולאופן סיומה והשפעותיה על הפעילות והאינפלציה. הסיכונים סביב האינפלציה מוטים כלפי מעלה. התמשכות אי-הוודאות הגאופוליטית שתתבטא בפרמיית סיכון, בפיחות ובמחירי אנרגיה גבוהים מן ההנחות שבבסיס התחזית, תוביל לעלייה באינפלציה. מנגד, התפתחות גיאופוליטית חיובית יותר עשויה לתמוך בהתאוששות מהירה יותר של הפעילות וירידה מהירה יותר של האינפלציה או לחילופין להתגברות עודפי ביקוש ועלייה באינפלציה".

בקרב האנליסטים הייתה הסכמה רחבה שהריבית תישאר ללא שינוי

בבנק הפועלים העריכו אתמול כי הריבית תישאר על כנה, בשל התארכות המלחמה והשלכותיה: העלייה במחירי האנרגיה, הבעיות בשרשראות האספקה בעולם, העלייה בציפיות האינפלציה, צפי להעלאות ריבית במדינות מסוימות בשנה הקרובה, ושוק העבודה ההדוק. עוד הזכירו שם את מדד המחירים של חודש פברואר אשר פורסם החודש והפתיע לרעה לאחר שעלה ב-0.2% והעמיד את קצב האינפלציה על 2%, וזאת עוד לפני השלכות המלחמה עם איראן.

במיטב צופים שהאינפלציה עוד עשויה להפתיע לרעה, לנוכח ההערכה שהתחזקות השקל שראינו בשנה האחרונה לא תחזור על עצמה באותו קצב, לכן מעריכים שם את תחזית האינפלציה ב-12 החודשים הבאים ל-2.4%.

בבית ההשקעות לידר סבורים שההערכות של בנק ישראל להמשך לא יתקיימו - אם בינואר העריכו בבנק שהריבית תעמוד על 3.5% בסוף השנה, כעת בלידר סבורים שהיא תעמוד על 3.75% ברבעון הראשון של השנה הבאה. "בעבר, הנגיד אמר שנדרשת ריבית ריאלית (הריבית במשק פחות האינפלציה) של 1.5% לפחות במשק הישראלי".

משרד האוצר חתך את תחזית הצמיחה

בתוך כך, הכלכלן הראשי באוצר שמואל אברמזון פרסם הבוקר (ב') שלושה תרחישי צמיחה מעודכנים ונמוכים יותר, לנוכח התמשכות הלחימה באיראן ובלבנון.

לפי אותם תרחישים, אם המלחמה באיראן תסתיים באמצע אפריל ובלבנון בסוף אפריל, התוצר יירד ל-3.8%; אם המלחמה באיראן תסתיים באמצע אפריל, אך בלבנון היא תסתיים בסוף הרבעון השני של השנה, התוצר יתייצב על 3.5%; ובתרחיש אחרון, אם המלחמה באיראן תסתיים בסוף אפריל, והמלחמה בלבנון בסוף הרבעון השני, התוצר יעמוד על 3.3%. בהתאם לכך, הכלכלן הראשי שינה גם את תחזית הצמיחה לשנת 2027, שצפויה להסתכם בין 5.3% ל-6.1%.

עם פרוץ אירועי "שאגת הארי" והלחימה בלבנון ולקראת עדכון תקציב 2026, ההערכה הראשונית של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר חזתה פגיעה מתונה של כ-0.4 נקודות האחוז בתוצר של שנת 2026, מה שהוביל לעדכון תחזית הצמיחה השנתית מ-5.2% ל-4.8%.