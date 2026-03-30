בוקר לאחר אישור תקציב המדינה ויעד הגירעון, הכלכלן הראשי באוצר שמואל אברמזון מפרסם הבוקר (ב') תרחישי צמיחה מעודכנים ונמוכים יותר נוכח התמשכות הלחימה באיראן ובלבנון.

עם פרוץ אירועי "שאגת הארי" והלחימה בלבנון ולקראת עדכון תקציב 2026, ההערכה הראשונית של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר חזתה פגיעה מתונה של כ-0.4 נקודות האחוז בתוצר של שנת 2026, מה שהוביל לעדכון תחזית הצמיחה השנתית מ-5.2% ל-4.8%.

ואולם כעת מסביר הכלכלן הראשי בהודעה שהופצה לעיתונות כי "הערכה זו הוכנה בימים הראשונים של המבצע והתבססה על הנחת תרחיש של לחימה קצרה באיראן ובלבנון. מאחר שתרחיש זה לא התממש, והלחימה התארכה ועודנה נמשכת, עדכן אגף הכלכלן הראשי את תחזיות הצמיחה הכלכלית תחת מספר תרחישים אפשריים להמשך הלחימה".

לפי אותם תרחישים, אם המלחמה באיראן תסתיים באמצע אפריל ובלבנון בסוף אפריל, התוצר יירד ל-3.8%; אם המלחמה באיראן תסתיים באמצע אפריל, אך בלבנון היא תסתיים בסוף הרבעון השני של השנה, התוצר יתייצב על 3.5%; ובתרחיש אחרון, אם המלחמה באיראן תסתיים בסוף אפריל, והמלחמה בלבנון בסוף הרבעון השני, התוצר יעמוד על 3.3%.

בהתאם לכך, הכלכלן הראשי שינה גם את תחזית הצמיחה לשנת 2027, שצפויה להסתכם בין 5.3% ל-6.1%.

עדכון התחזית נעשה שעות לפני פרסום התחזית של בנק ישראל ושעות לאחר אישור התקציב בכנסת. התקציב אושר לפי הנחת עבודה של תוצר שיעמוד על 48% ובהתאם לכך על גירעון שמחושב באחוזי תוצר על 4.9%. כשהגירעון מחושב לפי תוצר נמוך יותר, הוא עולה, וסביר שזה ייאלץ להתעדכן. הערב צפוי בנק ישראל להתייחס לגירעון החזוי על-ידי חטיבת המחקר שלו, ויהיה מעניין לראות האם יירשמו פערים בין משרד האוצר לבנק.