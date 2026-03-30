אחרי שנה בלבד בתפקיד: מנכ"ל האוצר מתפטר במפתיע

משרד האוצר

שעות לאחר אישור תקציב המדינה בכנסת, מנכ"ל משרד האוצר אילן רום הודיע במפתיע על התפטרותו • רום נכנס לתפקיד במרץ 2025, ומינויו עורר ביקורת בשל חוסר הניסיון שלו בתחום • לאחרונה פורסם כי הוא מועמד לתפקיד ראש המועצה לביטחון לאומי

שירות גלובס 08:29
אילן רום, מנכ''ל משרד האוצר / צילום: ברוך גרינברג
מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום, הודיע במפתיע על התפטרותו אחרי שנה בלבד בתפקיד. אתמול (א') אישרה הכנסת את תקציב המדינה.

רום נכנס לתפקידו במרץ 2025, ובתפקידו הקודם כיהן במשך שנתיים כמנכ"ל מועצת מטה בנימין. הוא החליף את שלומי הייזלר בתפקיד.

השתיקה של שומר הסף: האם אגף התקציבים איבד את המושכות?
הנקודה שמטרידה את בנק ישראל בתקציב והסעיף שקפץ בחדות בגלל המלחמה
"ישראל היא כבר לא מדינת אי": ראיון אופטימי עם מנכ"ל משרד האוצר

הרקע של רום היה ביטחוני בעיקרו, כמי ששירת 25 שנים במוסד והגיע לדרגה המקבילה לתת-אלוף. הוא נעדר השכלה כלכלית או ניסיון משמעותי בתחומי הפעילות של האוצר, עובדה שעוררה על מינויו ביקורת מצד בכירים לשעבר במשרד.

ואכן, רום לא היה בחירה מובנת מאליה לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר. מסלול הקריירה שלו רחוק ממה שמקובל בלשכת המנכ"ל שבקומה הראשונה באוצר: 25 שנים במוסד כאמור - ואחריהן ניהול המועצה האזורית מטה בנימין באיו"ש. הוא בעל תואר ראשון בארכיאולוגיה ותואר שני במשפטים - ללא רקע כלכלי אקדמי. כאמור, לא מעט גבות הורמו כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' מינה אותו לתפקיד בתחילת 2025.

בראיון שנערך עם רום לאחרונה, שאלנו אותו לגבי המשך התפקיד והאופק. "אני פנסיונר", הוא אמר. "יש לי פנסיה תקציבית מלאה ממערכת הביטחון. יש לי אופק מאחוריי".

בשבועות האחרונים פורסם כי רום מועמד לתפקיד ראש המועצה לביטחון לאומי (המל"ל). הוא עצמו סירב להתייחס לנושא.