משרד האוצר

סוף לסאגת המינויים באוצר: פרוזנפר מונה לממונה על התקציבים, עבאדי-בויאנג'ו לחשבת הכללית

אישור הממשלה מביא לסיום סאגה ארוכה, שהשאירה את אגף התקציבים ללא ממונה בראשו בתקופה רגישה של העברת תקציב המדינה לשנת 2026

אורן דורי 11:59
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

הממשלה אישרה היום (א') את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למינוי שני בעלי תפקידים בכירים בצמרת משרדו: מהרן פרוזנפר לממונה על התקציבים ומיכל עבאדי-בויאנג'ו לחשבת הכללית.

אישור הממשלה מביא לסיום סאגה ארוכה, שהשאירה את אגף התקציבים ללא ממונה בראשו בתקופה רגישה של העברת תקציב המדינה לשנת 2026. כחצי שנה חלפה מאז הודיע סמוטריץ' על מינויו של פרוזנפר כמחליף ליוגב גרדוס.

גם חיפה הצטרפה לגביית היטל שמירה: ההפרטה והקריסה של הביטחון האישי
עד 12 אלף שקל בשנה: ההודעה שקיבלו אלפי מילואימניקים

המינוי נבלם פעם אחר פעם בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה, בטענה על הימנעותו המוחלטת של סמוטריץ' מאיוש תפקידים בכירים באוצר בנשים. לאחר שהמינוי נפסל בשלוש הזדמנויות קודמות, קידמו בסביבת סמוטריץ' דיל שלא זכור כדוגמתו: בתמורה לאישור המינוי של פרוזנפר לאגף התקציבים, ימנה סמוטריץ' אישה כחשבת הכללית. לאחר שריאיין מספר נשים שונות, נבחרה לבסוף עבאדי-בויאנג'ו, שמינויה אושר בוועדה לפני כשבועיים, ואחריה אושר גם פרוזנפר בוועדה.

סמוטריץ' מסר כי "מיכל ומהרן הם בעלי ניסיון רב וראייה רחבה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. שניהם בעלי כישורי ניהול גבוהים, יכולת עבודת צוות, אומץ, חשיבה יצירתית, אהבה אין קץ למדינת ישראל ונכונות לוותר על הרבה מאוד בשוק הפרטי כדי לחזור למגזר הציבורי".

פרוזנפר שירת כיועץ הכספי לרמטכ"ל וכראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, שם היה אחראי לניהול תקציב הביטחון והוביל רפורמות אסטרטגיות בתחום. לאחר שפרש מצה"ל בדרגת תת-אלוף הקים חברה לייעוץ אסטרטגי ופיננסי, ייעץ לגופים מרכזיים במשק וכן החזיק בבעלות משותפת בסוכנויות ביטוח. לצורך מינויו לתפקיד נדרש לחתום על הסכם ניגוד עניינים נרחב.

עבאדי-בויאנג'ו כיהנה עד היום כיו"ר קבוצת החברות קצא"א, והיא עצמה שימשה בעבר כחשבת הכללית של מדינת ישראל. היא עורכת דין, רואת חשבון וכלכלנית בעלת ניסיון עשיר במגזר הממשלתי והפיננסי, מילאה שורת תפקידים בכירים במגזר הציבורי והפרטי וכיהנה כיו"ר וכדירקטורית בגופים פיננסיים וציבוריים מרכזיים.

שני הממונים החדשים שימשו כחברים בוועדת נגל לבחינת בניין הכוח ותקציב הביטחון.