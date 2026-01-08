ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עד 12 אלף שקל בשנה: ההודעה שקיבלו אלפי מילואימניקים
עד 12 אלף שקל בשנה: ההודעה שקיבלו אלפי מילואימניקים

מילואמיניקים במערך הלוחם התבשרו בימים האחרונים על זכאותם לנקודות זיכוי במס הכנסה • מדובר ביישום של החוק שאושר בכנסת בנובמבר האחרון, המעניק לראשונה הטבת מס משמעותית למילואימניקים לוחמים לפי מספר ימי השירות, והיא יכולה להגיע עד כ-11,600 שקל בשנה

אורן דורי 11:01
חיילי מילואים בצפון הארץ / צילום: דובר צה''ל
חיילי מילואים בצפון הארץ / צילום: דובר צה''ל

משרתי מילואים במערך הלוחם קיבלו בימים האחרונים הודעה מאגף כוח אדם בצה"ל המבשרת להם על זכאותם לנקודות זיכוי במס הכנסה. מדובר ביישום של החוק שאושר בכנסת בנובמבר האחרון, המעניק לראשונה הטבת מס משמעותית למילואימניקים לוחמים בהתאם להיקף שירותם. ההטבה המרבית עומדת על כ-11,600 שקל בשנה, והיא תחול על שנת המס 2026 בגין ימי השירות שבוצעו ב-2025.

"בהתאם לתיקון פקודת מס הכנסה, ובהתאם לימי השירות שביצעת בשנת 2025 נמצא כי הינך זכאי לנקודות זיכוי במס הכנסה שאותן תוכל לממש בשנת המס 2026", נכתב בהודעה שנשלחה למשרתים. "בימים הקרובים ישלח אליך מסרון עם קישור לאזור האישי באתר המילואים להפקת האישור הייעודי".

הזכאות נקבעת לפי מספר ימי השירות כלוחם בשנה שחלפה: מי ששירת 30 עד 39 ימים יקבל חצי נקודת זיכוי בשווי שנתי של 1,452 שקל; 40 עד 49 ימים מזכים ב-0.75 נקודה (2,178 שקל); ומ-50 ימים ומעלה ניתנת נקודה שלמה בשווי 2,904 שקל. על כל חמישה ימים נוספים מעבר ל-50 מתווספת רבע נקודה, עד לתקרה של ארבע נקודות זיכוי למי ששירת 110 ימים ומעלה.

כדי לממש את ההטבה, שכירים נדרשים לדווח בטופס 101 למעסיק ולצרף את האישור שיונפק באתר המילואים. עצמאים מתבקשים לעדכן את רואה החשבון שלהם. צה"ל מדגיש כי טופס "שירות מזכה" הקיים באזור האישי אינו מתאים לצורך זה, ויש להמתין לאישור הייעודי החדש.

כ-78% מהמערך זכאים

חשוב לציין כי ההטבה רלוונטית רק למי שמשלם מס הכנסה בפועל. מי שהכנסתו נמוכה מסף המס או שכבר מנצל נקודות זיכוי רבות לא ייהנה ממנה במלואה. לפי נתוני האוצר, כ-78% מהמערך הלוחם צפויים להיכנס למעגל הזכאים.

את נקודות הזיכוי ללוחמים יזמו בלשכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', והן עברו לאחר פשרה בינו לבין ליו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי. במסגרת ההסכמות נקבע כי התגמול המינימלי למילואימניקים, שהוגדל במלחמה לכ-9,600 שקל בחודש, יישאר קבוע ולא יצנח חזרה לכ-7,000 שקל ב-2026.

ימי המילואים שמבוצעים השנה, ב-2026, יזכו את הלוחמים בנקודות זיכוי בשנת המס 2027, לפי אותן המדרגות. החל מ-2028 צפויה ההטבה להתרחב, כך שיידרשו פחות ימי מילואים לקבלתה, בהתאם לצפי להפחתה בהיקף ימי המילואים.