מילואים

הפשרה שמקדמת את נקודות הזיכוי ממס ללוחמי המילואים

יו"ר ועדת הכספים דרש לכלול בחבילת ההטבות גם משרתים ששכרם נמוך מכדי ליהנות מנקודות זיכוי ממס, והגיע להבנות עם האוצר על הרחבת החוק • בין ההסכמות: קיבוע התשלום המינימלי של 321 שקל ליום מילואים, אשר היה נהוג במהלך המלחמה • העלות הצפויה: כחצי מיליארד שקל בשנה

אורן דורי 11.11.2025
חיילי מילואים בצפון הארץ / צילום: דובר צה''ל
חיילי מילואים בצפון הארץ / צילום: דובר צה''ל

הושגה פשרה בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי שתאפשר לקדם את הצעת החוק התקועה למתן נקודות זיכוי במס הכנסה ללוחמי מילואים.

על פי ההסכמות, ההצעה של סמוטריץ' תקודם בוועדת הכספים בשבוע הבא, לאחר שתעבור הרחבה. במסגרת הרחבה זו שדרשו בוועדה, תיקבע הטבה גם למשרתים ששכרם נמוך מכדי ליהנות מנקודות הזיכוי במס ההכנסה.

ביטול חופשות, קיצוץ הטבות וקיזוז פנסיות: הקרב על תקציב הביטחון מתחיל
מבקר המדינה מטיל אחריות על נתניהו: "כשל רב שנים"

לאחר שעלו ונפסלו רעיונות כמו מענקי עבודה (מס הכנסה שלילי), סוכם לבסוף על הגדלת התגמול המינימלי עבור ימי מילואים. במהלך המלחמה, במסגרת ההטבות למילואימניקים, נקבעה הוראת שעה שהעלתה זמנית את התשלום המינימלי למשרת מילואים ל־321 שקל ביום (9,632 שקל בחודש). הטבה זו, שאמורה לפוג ב־1 בינואר 2026, תחוקק כקבועה במסגרת ההסכמות החדשות.

בנוסף, הוחלט שהחל מ־2028, ייקבע מדרג מקל יותר לקבלת נקודות הזיכוי, כלומר יידרשו פחות ימי מילואים לקבלת ההטבה.

עלות ההסכמות החדשות: כחצי מיליארד שקל בשנה. ספק אם באגף התקציבים במשרד האוצר מרוצים מההחלטה שתדרוש מהם לאתר מקורות תקציביים מיידיים, אך זו התקבלה במעורבות ראש הממשלה בנימין נתניהו ששוחח בנושא עם סמוטריץ', לאחר שהחל להתפתח משבר קואליציוני. בעקבות הסיכום, מפלגתו של סמוטריץ' הציונות הדתית תשוב להצביע עם הקואליציה.

לאחר הדיון בוועדת הכספים בשבוע הבא ואישור ההצעה המורחבת, היא תועבר לקריאה שנייה שלישית במליאת הכנסת בטווח של ימים אחדים.