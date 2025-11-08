"יש דברים בהתנהלות התקציבית של מערכת הביטחון שגובלים בפלילים" אמר מנכ"ל משרד האוצר אילן רום, כשהציג את מסמך עקרונות התקציב לפני מספר ימים. "ספק שמשלמים לו בימי מילואים, חיילי מילואים שעושים שבוע-שבוע. על הבזבוז בתקציב הביטחון משלמים אזרחי ישראל בבריאות וברווחה". נראה שהמאבק בין משרדי האוצר והביטחון על גובה תקציב הביטחון בשנים הקרובות רק הולך ומתחדד. כעת, משמתפרסם חוק ההסדרים של האוצר, עולות מספר הצעות קונקרטיות לקיצוץ בהטבות שהצבא מציע, כמו גם לחימה בימי המילואים המוגזמים שהצבא מחלק.

דבר ראשון, האוצר מציעים להקים ועדה יחד עם משרד הביטחון כדי לבצע דיפרנציאליות בין הכוח הלוחם לחלקים העורפיים בצבא, כדי לשמור את המקצועות הצבאיים הנדרשים כמקומות מבוקשים ומתגמלים כלכלית. אך מייד לאחר מכן, מתחילות ההצעות לקיצוץ: הראשונה היא ביטול גילום הטבת שימוש ברכב צמוד. לכוחות הביטחון ישנה הטבה שובטלה כבר בשאר המגזר הציבורי, לפיה תינתן הטבת מס על שימוש ברכב לעומת ניצול הכסף כשכר. שיטה זו יוצרת העדפה ברורה לשימוש ברכב פרטי, גם כאשר ניתן להשתמש למשל בתחבורה ציבורית במקום. על פי דברי ההסבר בחוק ההסדרים "ביטול ההטבה יחסוך לצה"ל כ- 80 מיליוני שקל בשנה בהוצאות שכר ישירות. בנוסף, ביטול ההטבה צפוי לצמצם את מימוש השימוש בליסינג, כך שצפוי חיסכון נוסף בעלויות הליסינג והדלק של צה"ל".

הצעדים יחסכו מאות מיליוני שקלים בשנה

צעד נוסף הוא ביטול "חופשת השחרור" של פורשי הקבע, שיכולה להגיע עד ל-9 חודשים. מדובר כמובן בפרישה מוקדמת יותר, אך במהלכה ממשיכים לקבל שכר כרגיל, וממשיכים לצבור למשל ותק לפנסיה תקציבית ופנסיית גישור. לדברי האוצר בחוק ההסדרים "אין מקבילה בשירות המדינה להטבת חודשי ההסתגלות להם זכאים הגופים הביטחוניים". צעדים אלו יחסכו 158 מיליון שקלים בשנה בטווח הארוך, כאשר כבר ב-2026 ייחסכו 5%, כלומר כ-8 מיליון שקלים. גם נופש הקבע (הפעם, חופשות אמיתיות במימון המדינה) של המערך הלא-לוחם על הכוונת, כאשר ביטול ההטבה יחסוך למדינה לא פחות מ-300 מיליון שקל בשנה.

האוצר גם מעוניינים לבטל את הפטור מקיזוז קצבת הפנסיה מהשכר של אנשי קבע פורשים שעדיין נמצאים בשוק העבודה. האוצר מציינים ש"בקרב משרתי הקבע, כ-76% מהגמלאים חוזרים לשוק העבודה, כאשר 26% מהגמלאים אף חוזרים לשירות הציבורי, ומקבלים משכורת בנוסף לקצבה מתקציב המדינה". יחד עם ביטול פטור מיוחד ממס רווחי הון שחל על הפנסיה התקציבית, מדובר על חסכון של 162 מיליון שקל בשנה.

עניין אחרון בחבילת הקיצוצים הוא השימוש של מערכת הביטחון בנדל"ן באזור תל אביב והמרכז, כאשר באוצר מעוניינים להרחיק את שכירת המשרדים לאזורים אחרים בארץ, ספציפית לרשימת ערים שהרכבה עדיין לא נקבע. בצורה כזאת, מקווים באוצר, ייחסכו לא פחות מ-200 מיליון שקלים בשנה, ויוקל גם העומס על הבניה בגוש דן.

בסך הכל, החבילה כולה תאפשר חסכון תקציבי שנתי בסך 920 מיליון שקלים בשנה. מדובר על חלק קטן מאוד מתקציב הביטחון בן עשרות המיליארדים בכל שנה, ומדובר כנראה רק ביריית הפתיחה למאבק בין משרד הביטחון, שמעוניין להשיג תקציב כמה שיותר גדול לגופי הביטחון, לבין האוצר שדואג מהגרעונות הדרמטיים בתקציב והצורך בהעלאת מיסים.