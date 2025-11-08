לכל רכב חמישי יש תו נכה? הצעד שישים סוף לחגיגה

בשנים האחרונות הנפקת תוי הנכה לכלי רכב קפצה בצורה כל כך דרמטית עד שבסוף שנת 2024 ל-18% מכלי הרכב בישראל הוצמד תו שמאפשר חניה בחניות נכים ופעמים רבות גם על המדרכות ובמעברים. בטיוטת ההצעה החדשה בחוק ההסדרים נכתב כי "מוסכם על גורמי המקצוע כי מספרים אלו אינם משקפים את אוכלוסיית הנכים שלהם נועד החוק לסייע, וכי הליכי בדיקה מקלים הובילו למצב שההכרה בנכים לעניין תו נכה חורגת מכמות הנכים הזקוקים לסיוע בפועל".

● ההגבלות המתוכננות על החזקת מזומן והחובה שתוטל על בעלי הדירות להשכרה

● המסים והרפורמות: חוק ההסדרים יוצא לדרך

במשרד האוצר סבורים כנראה שהאשמה על הגידול הדרסטי בתוי הנכה מוטלת על רשות הרישוי במשרד התחבורה וזאת משום שבשנים 2020-2024 למעלה מ-80% מתוי הנכה הוצאו על ידי הרשות וזאת למרות "שאין לרשות את הידע, המומחיות והכלים התפעוליים לבצע בדיקות רפואיות מהימנות, והסמכות החוקית לאשר תוי נכה ניתנה לה מלכתחילה רק עבור מקרים בהם לא ניתן לאשר נכות על ידי רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין".

ההצעה: להוציא את תוי הנכה מהידיים של רשות הרישוי

צוות בינמשרדי בהשתתפות נציגי משרד התחבורה, המוסד לביטוח לאומי החשכ"ל והממונה על התקציבים שדן בנסיבות העלייה החריגה הציע לגבש נוהל לפיו אישור תוי נכה לאזרחי ישראל יתבסס על בדיקות רפואיות שנערכות במשרדי ממשלה שמוסמכים על פי החוק המוסמכים לאשר נכות. אלו הם המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון ומשרד העבודה. כך אישורי הנפקת תו נכה יוצאו מרשות הרישוי למעט אישורים לתושבי חוץ.

לעמדת האוצר התהליך יהיה יעיל יותר למבקשי תו הנכה משום שבבדיקה רפואית אחת הוא יוכל לסיים את התהליך וכן אמינות הצורך בתו תשתפר כשלגופים בעלי הידע והמומחיות הם שיאשרו את הנפקת תוי הנכה, תוצאות הבדיקות הרפואיות יועברו מהמשרדים הרלוונטים אל רשות הרישוי והיא תנפיק את התו בפועל.

הצעד הבא: לבחון מחדש תוי נכה קיימים

בין האותיות הקטנות של ההחלטה, נראה שבממשלה לא יסתפקו רק בשינוי התהליך מכאן והלאה. במסגרת ההצעה מוצע שיקבעו הוראות מעבר לטובת בדיקה מחודשת של מלאי התוים הקיים היום, כך שנהגים שהיום נהנים שלא בצד מפריבילגיות המוענקות לאנשים עם מוגבלות ימצאו עצמם ללא התו.

בשנים האחרונות נושא הוצאת התוים עלה לכותרות לאחר שארגוני אנשים עם מוגבלויות דרשו לשנות את הנוהג לנוכח ההצפה של התוים שפוגעת בנגישותם של הנכים שזקוקים למקומות חניה. לתקופה מסוימת הממשלה אף הקפיאה את הנפקת התוים לנוכח העלייה הדרמטית ושוק המאכערים שהתפתח אשר מבטיחים הוצאת תו גם אם הנהג לא עומד בתנאי החוק, שאף הוא מנוסח בחוסר בהירות מספקת שמנוצלת על ידם.

מנגד ההצעה צפויה להתקל בהתנגדות פוליטית שכן מפעם לפעם חברי כנסת משגרים שאילתות ומבקשים דיונים בנושא העיכובים בקבלת תו נכה. רבים מהם מתמודדים בעצמם עם פניות ציבור רבות בנושא. לעומת זאת, תהליך של צמצום ההטבה נתפס כלא פופולרי. בשנת 2027 אמור להכנס לתוקפו חוק אגרות הגודש בגוש דן שפותר נכים מלשלם את האגרה שמגיעה עד 37.5 שקל ליום, ברור שלפני החלת האגרה נהגים רבים ישמחו להנות מהטבת אי התשלום.

"נעשה שימוש לרעה בתוים שפוגע בנכים שזקוקים לחניה"

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "הגידול בכמות תוי הנכה פוגע ראשית כל ברמת הנגישות במרחב הציבורי לנכים, שכן נעשה שימוש לרעה בתוי הנכה ובמשאבים וההיתרים הנוגעים אל הזכאויות הנובעות מהם ושנועדו במקור לטובת אוכלוסיית הנכים ובפועל משמשים אוכלוסיות אחרות. כך למשל, במקומות חנייה ציבוריים נקבע בתקנות כי יש להקצות עד 2% ממקומות החניה עבור רכבים הנושאים תו נכה. במצב בו 18% מהרכבים בישראל נושאים תו נכה, לעיתים קרובות נכים הזקוקים לכך אינם יכולים למצוא מקומות חניה נגישים שכן הם נתפסו כבר על ידי נהגים של רכבים אחרים שלא זקוקים להם".

עוד נכתב כי "כמו כן, כאשר אין מקום חניה פנוי אחר ובהתקיים תנאים נוספים, רכבים הנושאים תו נכה רשאים לחנות במקום שאין החניה מותרת בו, באופן שסותר את תכליות איסור החניה במקומות אלה, תופעה ששכיחותה עולה לנוכח ריבוי תוי הנכה. בעייתיות התופעה גוברת בייחוד בהתחשב בכך שלעיתים רכבים הנושאים תו נכה חוסמים את המעבר במדרכה לנכים אחרים, בהינתן תת האכיפה בעניין. בנוסף, לגידול בכמות תוי הנכה ישנה השפעה שלילית על היצע החניות ברחוב לאור הקצאה קבועה של מקומות חניה סמוך למקום מגוריו של הנכה, מכיוון שהנכים משתמשים בהם רק זמן מועט במהלך היום. כמו כן, הפטור הקבוע בחוק חניה לנכים מתשלום דמי חניה לאדם עם מוגבלות בחניה במקום ציבורי - שמבחינה מעשית נבחן על ידי קיומו של תו נכה - מקטין את עלות השימוש השוטפת ברכב ותורם להגדלת הגודש בדרכים".