לוחמי המילואים יחכו: הטבת המס נתקעת בוועדת הכספים של הכנסת

לוחמי המילואים מצפים לראות בתלוש משכורת ינואר הקרוב, בפעם הראשונה, נקודות זיכוי במס הכנסה כהוקרה לשירות שלהם. כך הבטיחה הממשלה, שאישרה את ההטבה כבר לפני שלושה חודשים. אולם כעת עולה חשש שהחקיקה לא תושלם בזמן, בעקבות התנגדות נחרצת בוועדת הכספים של הכנסת להצעת האוצר.

"הטבות מס מטבען מיועדות בעיקר לבעלי הכנסות גבוהות", תקף יו"ר ועדת הכספים, חנוך מילביצקי (הליכוד) את החוק, בדיון שקיימה הוועדה ביום רביעי. לדבריו החוק הוגש "עם פגמים מהותיים בעיקרון העומד בבסיסו". מילביצקי סיכם את הדיון בפנייה לנציגי האוצר: "אם לא ישולב בדבר הזה (נקודות הזיכוי ללוחמים - א"ד) משהו לאותם משרתים שלא מגיעים לרף תשלום מס הכנסה - יהיה קשה מאוד להעביר את החוק הזה הלאה".

לפי גורמים באוצר, דרישת הוועדה בלוחות הזמנים הנוכחיים עלולה לפגוע במשרתים, מחשש שלא ניתן יהיה לעמוד בזמנים עד סוף השנה. באוצר לא קובלים על מנדט הוועדה לערוך תיקונים בחקיקה בטרם העברתה לאישור סופי במליאת הכנסת. אולם, במקרה זה לא מדובר בדרישות לטיוב הסעיפים, כמו למשל הגדלת נקודות הזיכוי למשרתים; אלא מדובר באיום לבלימת ההטבה כולה, אם לא יביא האוצר תוכנית הטבות נוספת. בין ההצעות שנזרקו בחלל אולם הוועדה - מענקי מס הכנסה שלילי למילואימניקים בעלי שכר נמוך.

סעיף אחד מחבילת ההטבות

נציגי האוצר ניסו להסביר למילביצקי שנקודות הזיכוי הן רק סעיף אחד מחבילת ההטבות שאושרו לכלל אנשי המילואים. מיליארד שקל מתוך 20 מיליארד בתגמולים ותמיכה. לרבות הטבות ספציפיות לבעלי שכר נמוך, כמו הגדלת התגמול המזערי לבעלי שכר מינימום לכ־9,300 שקל בחודש, או סבסוד שכר לימודים אקדמי הפונה לאותן שכבות גיל של חיילים משוחררים, לצד מענקים אחרים ללא מבחני הכנסה.

באוצר הציגו כי השכר הממוצע של משרתי מילואים לפי נתוני הכלכלן הראשי הוא כ־19 אלף שקל, ושההצעה מגלמת ניצול רחב של רף הזכאות המלא. לפי סימולציות, אדם ללא ילדים נהנה בצורה מלאה מההטבה כבר בשכר של 13-12 אלף שקל, ואדם עם ילדים המזכים בנקודות מס יידרש לשכר של כ־17 אלף שקל כדי ליהנות מההטבה החדשה. ללא הואיל, ניסו באוצר לשכנע את הוועדה שיש רציונל גם בתמרוץ של לוחמי מילואים ותיקים, בגילאי 35 ומעלה, בעלי קריירה משמעותית שאותה הם נאלצו להזניח לתקופות ארוכות במלחמה, ועוד נכונו להם סבבי גיוס לא מעטים בשנים הקרובות.

חקיקת ההטבות למילואימניקים בסימן שאלה / צילום: דובר צה''ל

כמובן, אף פוליטיקאי לא יתנגד בפה מלא למתן להטבות ללוחמי מילואים. אבל כלל ידוע בפוליטיקה: אם אתה רוצה להתנגד להצעה ולחמוק מאחריות למסמוס שלה - תמוך בה יותר מדי. איך למנוע הטבות במיליארד שקל למשרתי מילואים? דרוש הטבות גדולות עוד יותר, ואם האוצר יסרב, תאשים אותם בנפילת התוכנית. חיבוק הדוב של מילביצקי לאנשי המילואים עשוי להיות דוגמה לכך.

קשה שלא היה לחוש באירוניה בדיון, כאשר נציגות אגף התקציבים באוצר הגנו על הטבת המס החדשה, אל מול התנגדות הקואליציה. מדובר בהיפוך היוצרות. בתחילת השנה עוד ניסו באגף, הידוע באג'נדה שלו לצמצום הטבות המס של המדינה, למנוע את קידום התוכנית למתן נקודות הזכות. למעשה, באגף התקציבים השתמשו אז בטיעונים דומים למדי לאלה שהטיחו בפניהם כיום חברי הכנסת בוועדה.

לבסוף, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריע בעד אימוץ הטבת המס שגובשה בלשכתו. וכעת, דווקא הקואליציה, באמצעות ועדת הכספים, היא זו שמערימה קשיים על הטבה ללוחמי מילואים, ועוד בפתחה של שנת בחירות ובעיצומו של המשבר על חוק גיוס החרדים. האירוניה חוגגת.

אופן חישוב מדרגות הזיכוי

כחלק מחבילת ההוקרה למילואימניקים שאושרה בממשלה, לוחמי מילואים יקבלו בשנת 2026 נקודות זיכוי בכל חודש בהתאם למספר ימי השירות שביצעו במהלך שנת 2025. ההטבה תישמר גם לשנים הבאות, ובכל שנה היא תחושב לפי היקף השירות בשנה הקודמת.

המדרג המוצע מתחיל ב־0.5 נקודת זיכוי עבור לוחם ששירת 39-30 ימים, עולה ל־0.75 עבור 49-40 ימים, ומגיע לנקודת זיכוי שלמה עבור מי ששירת 50 ימים ומעלה. מעבר לכך, עבור כל חמישה ימי שירות נוספים מעבר ל־50, מקבל הלוחם תוספת של רבע נקודת זיכוי, עד לתקרה של 4 נקודות זיכוי למי ששירת 110 ימים ומעלה.

בשווי כספי, ההטבה נעה בין כ־1,450 שקל בשנה (121 שקל לחודש) עבור 30 ימי שירות, ועד לכ־11,600 שקל בשנה (כ־967 שקל לחודש) למי ששירת 110 ימים ומעלה. לוחם ששירת למשל 60 ימי מילואים יהיה זכאי ל־1.5 נקודות זיכוי, בשווי של כ־4,350 שקל בשנה. החישוב מבוסס על ערך נקודת זיכוי נוכחית של 242 שקל לחודש, נכון לשנת 2025.