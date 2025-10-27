ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שר האוצר חושף: מקדם פטור ממס לעולים חדשים גם על הכנסות שיופקו בישראל

בכנס יועצי המס חשף שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', כי בכוונתו לעודד עלייה באמצעות פטור ממס לעולים חדשים גם על הכנסות בישראל • כיום קיימים פטורים ממס לעולים חדשים על הכנסות בחו"ל למשך 10 שנים, אך לא על הכנסות מישראל

אלה לוי-וינריב 06:39
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף אמש (א'), בכנס יועצי המס כי בכוונתו לעודד עלייה באמצעות פטור ממס לעולים חדשים גם על הכנסות בישראל. כיום קיימים פטורים ממס לעולים חדשים על הכנסות בחו"ל למשך 10 שנים, אך לא על הכנסות מישראל.

הריבית בדרך למטה, ופערי התשואה בין הפיקדונות לקרנות הכספיות מתרחבים
בלעדי | המוצר והסערה: רשות ניירות ערך צפויה להגביל את פיקדון ה־S&P 500 של לאומי

"נעודד עלייה באמצעות הטבות מס דרמטיות, זה ציוני ויביא הון אנושי והון כלכלי רב. כיום עולה חדש מקבל פטור למשך 10 שנים מהכנסות בחו"ל - אז הוא משאיר את הכסף בחו"ל", אמר השר, "המטרה היא שהוא יביא את הכסף לפה והכלכלה כאן תרוויח. זה לא עולה לנו כי הכסף לא נמצא כאן".

ב־1 בינואר 2026 יבוטל הפטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים מדיווח על הכנסותיהם בחו"ל למשך 10 שנים. הפטור נכנס לספר החוקים ב־2018, במסגרת רפורמת מיסוי שזכתה לכינוי "חוק מילצ'ן". הפטור העניק לעולים חדשים ותושבים חוזרים פטור גם מתשלום מס וגם מדיווח על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל לתקופה של 10 שנים מרגע שהפכו לתושבי ישראל. ואולם, במסגרת חקיקה חדשה שתיכנס לתוקפה בתחילת השנה בוטל הפטור מדיווח.

החשיפה של שר האוצר אמש (א') על התוכנית לתת פטור ממס לעולים חדשים גם על הכנסות בישראל - מנוגדת לעמדה שהביעו מנהלי רשות המסים בשנים האחרונות, כאשר דרשו לבטל את הפטור ממס לעולים חדשים לחלוטין.

ואולם, גורמים ברשות אומרים לגלובס שאם שר האוצר ייזום מהלך נקודתי, שיעניק פטור זמני למי שיעלה לישראל עד סוף 2026, הרשות תתמוך במהלך שכן מדובר בהזדמנות להביא יהודים ממדינות המערב שסובלים היום מגלי האנטישמיות וכן להכניס, כסף רב לקופה.

עוד התייחס סמוטריץ לתקציב הביטחון ואמר כי ״מערכת הביטחון תהיה חייבת להתייעל ולהתכנס לתקציב סביר. הוא עדיין יהיה גבוה יותר מאשר לפני המלחמה, וזה כנראה יישאר ככה בשנים הקרובות, אבל זה לא יכול להמשיך כמו בשנתיים האחרונות שבהם המערכת קיבלה צ'ק פתוח כמעט ללא מגבלות, הוא יהיה חייב לחזור למספרים נורמליים".