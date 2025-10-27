שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג השבוע את קווי המתאר שלו לתקציב המדינה ל-2026, אך רפורמה שהוא עצמו הגדיר בתחילת השנה כ"קרב" מרכזי נעדרה לחלוטין מדבריו. מדובר ברפורמה במבנה העמלות של סוכני הביטוח, שאמורה הייתה להביא לכך שהלקוחות ישלמו ישירות את העמלות לסוכנים, ולא חברות הביטוח, כדי למנוע ניגודי עניינים של הסוכנים. בדיקת גלובס מגלה כי הרפורמה ירדה מהפרק, וכי אינה נמצאת בתוכניות האוצר לתקציב הקרוב, שבפני עצמו עומד תחת חוסר ודאות פוליטית.

● שר האוצר מקדם פטור חדש ממס. ומה הוא חושב על מחירי הדירות?

● נתניהו וסמוטריץ' דנו היום בתקציב 2026: מה נמצא על הפרק?

בנאומו בכנס לשכת יועצי המס, מנה סמוטריץ' שורת רפורמות פיננסיות מתוכננות לשנה הקרובה: רפורמה שתאפשר לגופים חוץ-בנקאיים להציע פיקדונות לציבור; רפורמת הארביטראז' לאיחוד מכשירי חיסכון שונים תחת פלטפורמה אחת; והקמת מאגר אשראי לעסקים. כל אלה צעדים ידועים שעליהם עובדים באוצר כבר תקופה ארוכה. עוד הבטיח סמוטריץ' הפתעה בתחום קרנות הגידור, שלא פירט, אך לגלובס נודע כי באופן כללי הכוונה לפתור בעיות ב"אטרקטיביות המס" של קרנות הגידור, ענף שלא מצליח להתרומם בישראל.

הרפורמה שלא הוזכרה

צעד אחר ש"הפתיע" אפילו את מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', כפי שהעיד בעצמו, היה מתן פטור ממס לעולים חדשים. סמוטריץ' חשף כי בכוונתו לעודד עלייה באמצעות פטור גם על הכנסות שיופקו בישראל, ולא רק בחו"ל כפי שמקובל היום.

ואולם, הרפורמה בעמלות סוכני הביטוח לא הוזכרה כלל. היעדרותה הבולטת מעוררת תמיהה נוכח דבריו הנחרצים של סמוטריץ' עצמו בתחילת השנה. בדיון שנערך בכנסת בסוף ינואר, אמר שר האוצר: "אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. סוכני הביטוח מחזיקים כוח פוליטי מאוד גדול. בשנה שעברה הייתי חייב לבחור קרבות, ולצערי לא יכולתי לנהל את הקרב הזה (אישור הרפורמה בעמלות הסוכנים, א' ד'). מייד אחרי התקציב אני מאוד רוצה לחזור לאירוע הזה". סמוטריץ' התייחס אז לתקציב 2025, שכבר עבר מזמן, אבל הצעד המבני לא יראה אור גם בתקציב 2026.

סמוטריץ' אמר את הדברים זמן קצר לאחר פרסום דוח המלצות מפורט של האוצר לגיבוש הרפורמה. הוא אף קרא אז לאופוזיציה לשתף פעולה: "זה קרב, ואני כשר האוצר אביא אותו. בסוף אני אצטרך בוועדת כלכלה אצבעות. זה יהיה מבחן של כולנו, לשים את טובת עם ישראל מול העיניים, ולא כל מיני קבוצות אינטרס שיש להן הרבה כוח".

"לובי חזק בליכוד"

לפי גורם המעורב בנושא, הרפורמה אכן נפלה לאחר לחצים פוליטיים של סוכני הביטוח. "לובי סוכני הביטוח חזק בליכוד", אמר. היו מי שהעריכו קודם לכן שהרפורמה תיפול או תעוקר מתוכנה כשתגיע לשלבי החקיקה בוועדת הכלכלה, אבל מתברר שהלחצים וההתנגדויות הביאו לכך שהרפורמה בכלל לא תגיע לכנסת.

כעת, כשהאוצר נדרש לגבש תקציב וחוק הסדרים בלוח זמנים דחוק ומאוחר בגלל העיכובים הפוליטיים, נאלצים במשרד לבחור את הרפורמות לפי שיקולים של ניהול משאבים, משברים ואנרגיה. במארג שיקולים זה, נראה שבאוצר פשוט החליטו שלא לבזבז משאבים על רפורמה נפיצה פוליטית, שסיכוייה לעבור קלושים.

הרפורמה, שגובשה על ידי צוות בהובלת המנכ"ל הקודם של משרד האוצר שלומי הייזלר, המליצה על שינוי מהותי במבנה התגמול של הסוכנים. ההמלצה המרכזית: המבוטחים, ולא חברות הביטוח, הם שישלמו להם ישירות. הצוות קבע כי "תגמול הסוכנים, המתקבל בעיקר מהגופים המוסדיים - המהווים גם את יצרני המוצרים הנמכרים על ידי הסוכן - אינו מוביל את הסוכן בהכרח לפעול לטובת הצרכן מתוך אובייקטיביות".

לצד זאת המליץ הצוות לקבוע עמלה אחידה לכל הצרכנים, שתחול ללא קשר לגוף המוסדי שעומד מאחורי הפוליסה. בכל תחום אמור היה להיקבע מספר מצומצם של עמלות שהסוכן יהיה רשאי לגבות מהלקוח, כדי לאפשר השוואת מחירים.

העמלות אמורות היו להיות נקובות בשקלים ולא באחוזים, וסוכני הביטוח היו אמורים לדווח אחת לשנה על מחירי השירותים שהם מציעים.